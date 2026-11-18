Tập đoàn Novaland (NVL) vừa thông qua phương án phát hành gần 2,8 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế, với tổng giá trị gần 3,8 triệu USD, tương đương khoảng 94,5 tỷ đồng.

Novaland tiếp tục xử lý nợ trái phiếu bằng cổ phiếu.

Theo phương án được Hội đồng quản trị Novaland thông qua, số trái phiếu trên thuộc sở hữu của Oclaner Funds SICAV - Oclaner Asian Bond Fund, quỹ đầu tư có trụ sở tại Singapore.

Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu. Với 16 trái phiếu có tổng giá trị chuyển đổi gần 3,8 triệu USD, Novaland dự kiến phát hành gần 2,8 triệu cổ phiếu phổ thông. Thời điểm thực hiện chuyển đổi dự kiến vào ngày 16/11.

Đáng chú ý, mức giá 34.000 đồng/cổ phiếu cao gấp khoảng 3,3 lần thị giá NVL tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước. Đây là mức chênh lệch đáng kể giữa giá chuyển đổi trái phiếu và giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

Động thái này nằm trong quá trình xử lý các nghĩa vụ trái phiếu quốc tế của Novaland. Trong năm 2026, các trái chủ thuộc gói trái phiếu này đã thực hiện chuyển đổi 41 trái phiếu thành gần 7 triệu cổ phiếu NVL.

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần giúp doanh nghiệp giảm nghĩa vụ nợ phải thanh toán bằng tiền mặt, đồng thời bổ sung vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, phương án này cũng làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành và có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh việc chuyển đổi trái phiếu, Novaland đang triển khai phương án chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Doanh nghiệp gần đây đã điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu đến giữa tháng 1/2027, nhằm tạo thêm thời gian để cổ đông thực hiện quyền mua.

Các kế hoạch xử lý nợ và tăng vốn được triển khai trong bối cảnh Novaland vẫn đang đối mặt với áp lực tài chính lớn. Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ của tập đoàn còn gần 61.900 tỷ đồng, giảm khoảng 826 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận hơn 10.200 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 2.874 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền thu về từ các cụm dự án mới đạt gần 6.300 tỷ đồng, vẫn chiếm tỷ trọng thấp so với quy mô dư nợ của doanh nghiệp.

Về định hướng kinh doanh dài hạn, Novaland đặt mục tiêu ghi nhận khoảng 20 tỷ USD doanh thu từ các cụm dự án trọng điểm đến năm 2030. Con số này tương đương hơn 8 lần tổng dư nợ của tập đoàn tại thời điểm cuối tháng 9/2026.

Doanh nghiệp kỳ vọng các dự án này mang lại hơn 188.300 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó Aqua City và NovaWorld Phan Thiet được xác định là những dự án đóng góp lớn.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Novaland đã bàn giao lũy kế hơn 7.800 sản phẩm cho khách hàng. Một số dự án trọng điểm của tập đoàn cũng đang được tháo gỡ các vướng mắc pháp lý.

Trong đó, Aqua City đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và mở bán trở lại từ cuối tháng 10/2026. Đây được xem là một trong những dự án quan trọng trong kế hoạch khôi phục hoạt động kinh doanh và cải thiện dòng tiền của Novaland.