MBV rao bán khoản nợ gần 978 tỷ đồng của CTCP Sản xuất Nhật Minh, phát sinh từ thời OceanBank do ông Hà Văn Thắm lãnh đạo, với giá khởi điểm 976,7 tỷ đồng.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) vừa phát đi thông báo bán đấu giá một khoản nợ có quy mô gần 1.000 tỷ đồng của CTCP Sản xuất Nhật Minh. Khoản nợ này phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký năm 2010, khi ông Hà Văn Thắm còn giữ chức Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).

MBV rao bán khoản nợ gần 1.000 tỷ đồng của CTCP Sản xuất Nhật Minh (Nguồn: MBV)

Lãi và phí chiếm gần 80% nghĩa vụ nợ

Theo MBV, tính đến ngày 16/11/2026, tổng nghĩa vụ nợ của Nhật Minh là 978,444 tỷ đồng. Dư nợ gốc chỉ là 197 tỷ đồng. Phần còn lại, 781,444 tỷ đồng, là lãi, lãi phạt và phí chậm trả, tương đương gần 80% tổng nghĩa vụ.

Khoản nợ gắn với Hợp đồng tín dụng số 0137/2010/HĐTD1-OceanBank01, ký ngày 30/9/2010 giữa OceanBank và Nhật Minh. MBV cho biết nghĩa vụ nợ vẫn tiếp tục phát sinh cho đến khi doanh nghiệp thanh toán xong.

Tài sản bảo đảm gồm toàn bộ tài sản hình thành trên đất thuê của dự án "Trung tâm đào tạo và huấn luyện thuyền viên" tại phường Long Bình, quận 9 (cũ), TP.HCM. Ngoài ra, khoản nợ còn được bảo đảm bổ sung bằng toàn bộ cổ phần của các cổ đông CTCP Đông Phong, gồm phần vốn đã góp và quyền góp vốn, tương đương 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 976,674 tỷ đồng, thấp hơn tổng nghĩa vụ nợ khoảng 1,77 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 30/11 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (phường Hà Đông, Hà Nội).

Đại án OceanBank

OceanBank có tiền thân là Ngân hàng nông thôn Hải Hưng. Sau khi ông Hà Văn Thắm tham gia mua lại cổ phần, ngân hàng chuyển sang mô hình đô thị và đổi tên thành Ngân hàng Đại Dương vào năm 2007.

Sau khi ông Thắm bị bắt, Ngân hàng Nhà nước mua lại OceanBank với giá 0 đồng, VietinBank hỗ trợ quản trị. Giữa tháng 10/2024, ngân hàng này được chuyển giao bắt buộc cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Tháng 12/2024, MB đổi tên thành MBV và bổ nhiệm nhân sự, trong đó nhiều lãnh đạo MB giữ vị trí chủ chốt tại MBV.

Tháng 10/2014, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm để điều tra sai phạm trong hoạt động cho vay. Đến tháng 2/2017, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Thắm cùng 47 bị cáo khác. Vụ án tập trung vào các sai phạm trong cho vay, huy động tiền gửi và chi lãi ngoài hợp đồng.

Ở cấp phúc thẩm, tòa tuyên giữ nguyên án chung thân đối với ông Thắm và án tử hình đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc OceanBank. Về trách nhiệm dân sự, ông Thắm phải bồi thường 847 tỷ đồng, ông Sơn bồi thường hơn 200 tỷ đồng.