Yamaha Motor Việt Nam vừa tổ chức Kando Tour 2026 - Yamaha Behind the Ride tại Nhà máy Yamaha Nội Bài, với sự tham gia của các khách hàng, thành viên các CLB...

Video: Cùng Yamaha mở lối một tôi mới với tinh thần Kando Tour 2026.

Kando Tour – đưa khách hàng đến gần hơn với những giá trị phía sau sản phẩm

Đối với Yamaha Motor, mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là thành quả của công nghệ, tay nghề, quy trình kiểm soát chất lượng và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên. Với chủ đề “Yamaha Behind the Ride”, Kando Tour được triển khai nhằm mở ra cơ hội để khách hàng trực tiếp khám phá những giá trị đó ngay tại nơi sản xuất.

Chương trình được xây dựng trên tinh thần Kando, khái niệm tiếng Nhật diễn tả cảm giác xúc động và hài lòng sâu sắc khi trải nghiệm điều vượt trên mong đợi. Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, Yamaha Motor Việt Nam hướng đến ba mục tiêu: củng cố sự thấu hiểu và niềm tin vào chất lượng sản phẩm; tạo sự kết nối gần gũi giữa khách hàng với đội ngũ Yamaha; đồng thời khuyến khích khách hàng chia sẻ những câu chuyện chân thực về thương hiệu.

Kando Tour 2026. - Khám phá hành trình phía sau mỗi chiếc xe máy Yamaha.

Khác với một hoạt động giới thiệu sản phẩm đơn thuần, Kando Tour được thiết kế thành hành trình liên kết bốn khía cạnh: Thương hiệu – Sản xuất – Sản phẩm – Con người. Từ việc hiểu triết lý Kando, quan sát dây chuyền, trực tiếp thực hành thao tác kỹ thuật đến trải nghiệm xe và giao lưu với nhân viên, khách mời có cơ hội hình thành góc nhìn đầy đủ hơn về Yamaha.

Hành trình trải nghiệm toàn diện tại nhà máy Yamaha Nội Bài

Ngay khi đến nhà máy, khách mời được Ban lãnh đạo và 40 cán bộ nhân viên Yamaha Motor Việt Nam chào đón. Các hoạt động trải nghiệm thương hiệu qua giác quan, bao gồm âm thanh nhận diện, mùi hương, kẹo ngậm và các quà tặng độc quyền, tạo không khí gần gũi trước phần giới thiệu về lịch sử Yamaha Motor, triết lý Kando và hoạt động của Yamaha Motor Việt Nam.

Ông Okutani Masahiro (Tổng Giám Đốc công ty Yamaha Motor Việt Nam).

Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của đại diện các bộ phận chuyên môn, khách mời tham quan dây chuyền sản xuất, tìm hiểu quy trình lắp ráp, các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng. Qua đó, công nghệ và quy trình sản xuất không còn là những khái niệm trừu tượng mà trở thành những hoạt động có thể trực tiếp quan sát và tìm hiểu.

Trở thành “kỹ thuật viên Yamaha” qua những thách thức thực tế

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm lắp ráp thực tế. Thay vì chỉ quan sát, khách mời được thử sức với những thao tác mô phỏng công việc của kỹ thuật viên, như lắp ráp vòng găng piston và dán tem xe. Những thử thách này đòi hỏi sự khéo léo, tập trung và chính xác, giúp người tham gia hiểu rõ hơn về kỹ năng và sự cẩn trọng cần thiết trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Yamaha Motor Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp về chất lượng mỗi chiếc xe không chỉ đến từ máy móc và công nghệ, mà còn được tạo nên bởi tay nghề, trách nhiệm và sự tận tâm.

Qua trải nghiệm đó, Yamaha Motor Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp rằng chất lượng mỗi chiếc xe không chỉ đến từ máy móc và công nghệ, mà còn được tạo nên bởi tay nghề, trách nhiệm và sự tận tâm của những con người trực tiếp tham gia sản xuất.

Từ dây chuyền sản xuất đến trải nghiệm sản phẩm và con người

Sau hành trình khám phá nhà máy, khách mời tiếp tục tham gia lái thử xe Yamaha tại khu vực được bố trí cho chương trình. Trải nghiệm này kết nối những kiến thức đã tìm hiểu về sản xuất với cảm nhận thực tế về sản phẩm hoàn chỉnh.

Sau hành trình khám phá nhà máy, khách mời tiếp tục tham gia lái thử những chiếc xe của Yamaha tại khu vực được bố trí cho chương trình.

Hoạt động dùng bữa tại căng tin nhà máy và giao lưu với đội ngũ Yamaha cũng mang đến một góc nhìn gần gũi về đời sống và môi trường làm việc của nhân viên. Cuối chương trình, khách mời tham gia phỏng vấn, chia sẻ cảm nhận và đóng góp ý kiến, giúp Yamaha ghi nhận những góc nhìn thực tế để tiếp tục hoàn thiện hoạt động trải nghiệm trong tương lai.

Kết quả tích cực từ chương trình đầu tiên

Kando Tour 2026 ghi nhận 32 khách mời tham gia và sự phối hợp của 50 cán bộ nhân viên trong công tác tổ chức, đón tiếp và hỗ trợ. Theo số liệu tổng hợp trong báo cáo chương trình, mức độ hài lòng chung đạt 100%, trong khi 96% khách mời cho biết sẵn sàng giới thiệu Kando Tour đến người khác. Đây là những kết quả bước đầu tích cực, phản ánh sự đón nhận dành cho mô hình tham quan nhà máy kết hợp trải nghiệm thương hiệu.

Kando Tour 2026 ghi nhận 32 khách mời tham gia và sự phối hợp của 50 cán bộ nhân viên trong công tác tổ chức, đón tiếp và hỗ trợ.

Những phản hồi sau chương trình cũng cho thấy sức hấp dẫn của các hoạt động trực tiếp, đặc biệt là tham quan dây chuyền sản xuất, trải nghiệm thao tác kỹ thuật và lái thử sản phẩm. Đối với Yamaha Motor Việt Nam, đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục cải thiện nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức và tạo ra những trải nghiệm có chiều sâu hơn cho khách hàng.

Tiếp tục lan toả tinh thần Kando và xây dựng sự gắn kết bền vững

Trong thời gian tới, Yamaha Motor Việt Nam định hướng nghiên cứu mở rộng Kando Tour đến nhiều nhóm khách hàng, đối tác, và gia đình nhân viên, đồng thời phát triển thêm các hoạt động tương tác, kể chuyện về công nghệ và trải nghiệm công việc của kỹ thuật viên. Doanh nghiệp cũng hướng đến chuẩn hóa quy trình tổ chức, tăng cường phối hợp liên bộ phận và sử dụng phản hồi khách tham quan để cải thiện chương trình.

Trong thời gian tới, Yamaha Motor Việt Nam định hướng nghiên cứu mở rộng Kando Tour đến nhiều nhóm khách hàng, đối tác, và gia đình nhân viên,...

Với Kando Tour, Yamaha Motor Việt Nam không chỉ mong muốn khách hàng hiểu hơn về chiếc xe đang sở hữu, mà còn cảm nhận được con người, công nghệ, sự tận tâm và tinh thần Kando phía sau mỗi sản phẩm. Từ sự thấu hiểu ấy, Yamaha kỳ vọng xây dựng niềm tin và sự gắn kết lâu dài, để mỗi khách hàng có thể trở thành người chia sẻ những giá trị tích cực của thương hiệu.