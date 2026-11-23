Quả việt quất đang trở thành một trong những mặt hàng trái cây nhập khẩu có sức mua tăng trưởng nhanh nhất tại thị trường Việt Nam. Nhờ nguồn cung dồi dào, giá bán ngày càng linh hoạt cùng lợi ích dinh dưỡng vượt trội, loại quả này dần chuyển từ phân khúc cao cấp kén khách sang lựa chọn quen thuộc trong giỏ hàng của nhiều gia đình.

Được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin A, B, C, E cùng các vi khoáng thiết yếu như đồng, sắt, kẽm, việt quất đáp ứng tốt xu hướng ưu tiên thực phẩm lành mạnh cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Bên cạnh yếu tố sức khỏe, hương vị giòn ngọt đặc trưng xen lẫn chút chát nhẹ và mùi thơm tự nhiên cũng giúp mặt hàng này giữ chân người mua dù mức giá vẫn cao hơn so với các loại trái cây nội địa.

Quả việt quất đang trở thành một trong những mặt hàng trái cây nhập khẩu có sức mua tăng trưởng nhanh nhất tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: Tất Đạt)

Ghi nhận trên thị trường bán lẻ cho thấy nguồn cung việt quất những năm gần đây tương đối ổn định, giúp mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn với đại đa số người tiêu dùng. Các dòng việt quất nhập khẩu phổ thông được bán lẻ theo hộp nhỏ trọng lượng 125g với mức giá phổ biến từ 45.000-75.000 đồng/hộp, tương đương khoảng 350.000-600.000 đồng/kg tùy thời điểm mùa vụ. Trong khi đó, những dòng việt quất tuyển chọn kích thước lớn, trái giòn ngọt và giữ nguyên lớp phấn tươi từ Mỹ, Peru hay New Zealand thường có giá bán từ 800.000 đồng đến hơn 1,2 triệu đồng/kg.

Chủ một cửa hàng trái cây nhập khẩu tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết việt quất luôn nằm trong nhóm mặt hàng bán chạy nhất tại cửa hàng bất chấp yêu cầu khắt khe về khâu vận chuyển. "Trong các dòng trái cây nhập khẩu, việt quất là loại khó bảo quản nhất với tỷ lệ hao hụt cao hơn hẳn nho, táo hay cherry do dễ dập hỏng. Vì vậy giá bán thường biến động theo từng chuyến hàng và chất lượng quả, nhưng khách hàng vẫn sẵn sàng chi tiền mua đều đặn vì hương vị thơm ngon và tốt cho sức khỏe".

Sức nóng của thị trường nội địa được phản ánh rõ nét qua các số liệu thống kê thương mại quốc tế. Theo Hiệp hội Việt quất Mỹ (USHBC), trong năm 2025, Mỹ đã xuất khẩu 523.597 pound việt quất sang Việt Nam, tương đương khoảng 237,5 tấn. Con số này ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 160% so với năm 2024, chính thức đưa Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ việt quất Mỹ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực châu Á.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì vững chắc trong năm 2026 khi kim ngạch xuất khẩu việt quất Mỹ sang Việt Nam trong 8 tháng đầu năm tăng 56% so với cùng kỳ. Tính xuyên suốt từ năm 2020 đến nay, sản lượng xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường Việt Nam đạt mức tăng bình quân 33% mỗi năm.

Đại diện USHBC nhận định động lực thúc đẩy sức tiêu thụ việt quất đến từ sự mở rộng nhanh chóng của hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Sự phát triển của các trung tâm thương mại, siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi đã giúp trái cây nhập khẩu tiếp cận người tiêu dùng thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm sang cả dạng tươi,đông lạnh và sấy khô cũng giúp việt quất phục vụ nhiều phân khúc khách hàng từ tiêu dùng trực tiếp đến nguyên liệu chế biến.

Trong bối cảnh hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp giữa Mỹ và Việt Nam đang được đẩy mạnh, USHBC cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phân phối trong nước thông qua các chương trình tiếp thị và cung cấp dữ liệu thị trường nhằm duy trì đà tăng trưởng ổn định cho mặt hàng này.