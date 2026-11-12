TP HCM khởi động mùa mua sắm cuối năm với ưu đãi lên đến hơn 250 tỷ đồng

Vibrant Ho Chi Minh City Shopping Season 2026 được triển khai theo mô hình “5 trong 1”, gồm mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số.

Tối 11/11, TP HCM chính thức khởi động Vibrant Ho Chi Minh City Shopping Season 2026, kết nối hàng loạt hoạt động mua sắm, du lịch, giải trí và thanh toán số, hướng đến kích cầu tiêu dùng và đưa thành phố trở thành điểm đến mua sắm của khu vực.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC”, với sự tham gia của hơn 100 thương hiệu, kết nối 57 sự kiện và hoạt động kích cầu. Tổng giá trị các gói ưu đãi bước đầu được ước tính hơn 250 tỷ đồng.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu trước nghi thức khởi động chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh định hướng phát triển chương trình kích cầu theo hướng kết nối nhiều lĩnh vực, thay vì tổ chức các hoạt động khuyến mại riêng lẻ.

Chương trình được triển khai theo mô hình “5 trong 1”, gồm mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số. Qua đó, các hoạt động thương mại được kết nối với du lịch, văn hóa và dịch vụ nhằm gia tăng trải nghiệm cho người dân, du khách.

Đáng chú ý, chương trình hướng đến mở rộng hoạt động kích cầu trên địa bàn 168 xã, phường và đặc khu, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng ở nhiều khu vực cùng tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra các hoạt động ký kết hợp tác, kết nối giữa sở, ban, ngành với doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành, nhằm huy động nguồn lực tham gia các hoạt động kích cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Vibrant Ho Chi Minh City Shopping Season 2026.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), cho biết, trong mùa mua sắm năm nay, IPPG tham gia chương trình với khoảng 500 cửa hàng thuộc các lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, hàng hiệu cao cấp, ẩm thực và dịch vụ tại các trung tâm thương mại cũng như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo bà Thủy Tiên, hệ thống cửa hàng sẽ triển khai các chương trình ưu đãi, phiếu mua hàng, quà tặng và khuyến mại thanh toán… góp phần giúp người dân tiếp cận hàng hóa chính hãng với mức giá hấp dẫn hơn.

Không chỉ hướng đến người tiêu dùng trong nước, bà Thủy Tiên cho rằng TP HCM có cơ hội phát triển thành điểm đến du lịch mua sắm có sức cạnh tranh trong khu vực, tương tự các chương trình mua sắm đã tạo dựng thương hiệu tại Singapore, Thái Lan hay Dubai.

Từ kinh nghiệm của doanh nghiệp, bà đề xuất xây dựng mùa mua sắm thường niên với lịch tổ chức cố định; tăng thuận tiện trong hoàn thuế, thanh toán quốc tế và cung cấp thông tin đa ngôn ngữ; kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành để xây dựng hành trình du lịch kết hợp mua sắm.

Đại diện các sở, ban, ngành và doanh nghiệp ký kết hợp tác trong khuôn khổ chương trình.

Sự kiện năm nay còn có sự đồng hành của HDBank, Viettel TP HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM…

Ở góc độ địa phương, ông Trần Công Hậu, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, cho biết, phường đã tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hưởng ứng chương trình. Các đơn vị được khuyến khích tổ chức khuyến mại thiết thực, liên kết sản phẩm, dịch vụ, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Hậu thông tin, dự kiến tháng 12/2026, phường Sài Gòn ra mắt, thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp bản đồ số kinh tế. Công cụ này được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp, cung cấp thông tin, quảng bá hoạt động kinh doanh tại địa bàn.