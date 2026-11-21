Khu tái định cư tại phường Long Bình có tổng vốn đầu tư gần 59,5 tỷ để bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án được triển khai tại phân khu 2, khu tái định cư Long Bửu giai đoạn 2, phường Long Bình, với diện tích khoảng 6,879 ha. Khu đất được quy hoạch 199 nền tái định cư, dự kiến bố trí chỗ ở cho khoảng 796 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Khu đất tái định cư dự kiến bố trí chỗ ở cho khoảng 796 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: Hải Quân

Theo kế hoạch, dự án có 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 56,3 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP HCM. Trong đó, gói thầu xây lắp XL-01 có giá trị hơn 54,3 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, dự kiến lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2026. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày.

Bốn gói thầu còn lại gồm tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm tra thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói xây lắp và tư vấn giám sát thi công. Các gói này dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Các hạng mục chính của dự án gồm san nền, xây dựng hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, chiếu sáng, thông tin liên lạc và cây xanh.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 59,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 39,1 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 16,3 tỷ đồng, phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác. Kế hoạch vốn bố trí 20 tỷ đồng trong năm 2026 và gần 39,5 tỷ đồng trong năm 2027.

Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và khởi công trong năm 2026 nếu đủ điều kiện. Công trình dự kiến được thi công, nghiệm thu, bàn giao và quyết toán trong năm 2027.

Theo báo cáo của UBND TP HCM hồi tháng 5/2026, đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn thành phố dài khoảng 13,64 km, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 141,52 ha, ảnh hưởng đến 552 trường hợp. Trong số này, khoảng 200 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước tính hơn 10.811 tỷ đồng.

Việc đầu tư khu tái định cư Long Bửu nhằm chuẩn bị quỹ đất có hạ tầng để bố trí chỗ ở cho người dân, góp phần phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Toàn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), tốc độ thiết kế 350 km/giờ, dự kiến có 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.