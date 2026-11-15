Hành trình khởi nghiệp xanh của những doanh nhân trẻ Đồng Nai

Từ những nỗ lực bền bỉ, nhiều doanh nhân trẻ ở TP Đồng Nai đã thu về những "trái ngọt", góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Từ những đặc sản quê hương quen thuộc như trái bưởi, múi mít hay búp nấm rừng, một thế hệ doanh nhân trẻ Đồng Nai đang viết nên câu chuyện khởi nghiệp xanh đầy cảm hứng. Với việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ xanh vào sản xuất, họ nâng tầm giá trị sản phẩm bản địa đưa ra “biển lớn”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên, Giám đốc Công ty TNHH Cô Ba Chuyên, tự hào vươn xa với sản phẩm bưởi Tân Triều cao cấp.

Chế biến sâu, ứng dụng công nghệ làm mới nông sản quê nhà

Sinh ra tại vùng đất Vĩnh Cửu, TP Đồng Nai, với chị Nguyễn Thị Hồng Quyên - Giám đốc Công ty TNHH Cô Ba Chuyên, bưởi Tân Triều không chỉ là một loại trái cây mà còn là ký ức, là linh hồn của vùng cù lao ven sông. Thay vì bán bưởi tươi theo cách truyền thống, chị Quyên đã nghiên cứu và ứng dụng các quy trình chế biến sâu thân thiện với môi trường.

Từ những vỏ bưởi tưởng chừng như chỉ là phụ phẩm bỏ đi sau thu hoạch, qua bàn tay và công nghệ chế biến của Cô Ba Chuyên, mứt vỏ bưởi, tinh dầu nguyên chất và hàng loạt sản phẩm giá trị gia tăng khác đã ra đời. Mô hình sản xuất tuần hoàn này không chỉ giảm lãng phí, bảo vệ môi trường mà còn mở rộng không gian kinh doanh.

Song song đó, chị Quyên cũng đã tích cực hướng dẫn bà con nông dân canh tác theo phương pháp sử dụng phân hữu cơ, hạn chế hóa chất, hướng tới các tiêu chuẩn GlobalGAP và nông nghiệp xanh bền vững.

Bưởi Tân Triều mang thương hiệu Cô Ba Chuyên.

Đồng điệu với khát vọng xanh còn là câu chuyện của anh Nguyễn Đình Tuấn Phát - Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Đức Sinh.

Bắt đầu hành trình từ một sản vật núi rừng ít người biết đến là nấm linh chi Cổ Cò, anh Phát đã tìm đến khoa học để giải bài toán hóc búa về nguồn nguyên liệu. Thay vì khai thác tận diệt tự nhiên, doanh nghiệp của anh hợp tác với các chuyên gia để nghiên cứu nhân giống, chuẩn hóa quy trình nuôi trồng và phát triển nấm linh chi bền vững dưới tán rừng sinh thái.

"Đích đến của chúng tôi không chỉ là bán nấm, mà là hình thành một chuỗi giá trị xanh. Trong đó, khoa học giải quyết bài toán về nguyên liệu, doanh nghiệp tổ chức sản xuất bền vững và thị trường sẽ tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm" - anh Phát chia sẻ.

Anh Nguyễn Đình Tuấn Phát, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Đức Sinh, khởi nghiệp từ sản phẩm nấm linh chi Cổ Cò rừng.

Không đứng ngoài dòng chảy đổi mới, chị Liu Thị Yến - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thuận Hương, cũng chọn con đường chế biến sâu để kéo dài vòng đời và nâng tầm giá trị cho các loại trái cây quen thuộc như mít, chuối, khoai lang, xoài.

Chị Yến liên tục nghiên cứu công nghệ sấy giòn, sấy dẻo giữ nguyên hương vị tự nhiên và đầu tư mạnh vào cải tiến bao bì, quy chuẩn hóa chất lượng để đáp ứng những thị trường khó tính nhất.

Không dừng lại ở công nghệ sản xuất, cả ba doanh nhân trẻ đều nhạy bén nắm bắt xu thế thời đại khi chủ động đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong truyền thông, tiếp thị nhằm lắng nghe trực tiếp phản hồi từ người tiêu dùng.

Bà Liu Thị Yến, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thuận Hương, và ông Nguyễn Đình Tuấn Phát, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Đức Sinh, top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Trái ngọt từ những nỗ lực không ngừng nghỉ

Chính những nỗ lực áp dụng công nghệ, chế biến sâu và tư duy kinh doanh hiện đại đã mang lại cho những doanh nhân trẻ này những "trái ngọt", góp phần giải quyết bài toán tiêu thụ nông sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Với chị Liu Thị Yến, 7 sản phẩm chủ lực của Thuận Hương đã tự hào đạt chuẩn OCOP 4 sao và vươn tới các thị trường quốc tế như Malaysia, Australia, Singapore, Trung Quốc. Sự nhạy bén và nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp chị xuất sắc lọt vào Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Trong khi đó, doanh nhân Nguyễn Đình Tuấn Phát với dự án phát triển nấm linh chi Cổ Cò sinh thái dưới tán rừng cũng vinh dự ghi tên mình vào Top 100 của chương trình Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.

Dịch vụ du lịch tham quan trải nghiệm Làng bưởi Tân Triều cùng các vườn cây ăn trái trong vùng đang thu hút du khách.

Còn với bưởi tươi Tân Triều của Cô Ba Chuyên, sản phẩm đã sớm được công nhận OCOP 3 sao từ năm 2022. Hiện tại, chị Hồng Quyên đang ấp ủ những dự định lớn hơn, như phát triển du lịch sinh thái gắn với làng bưởi, tiếp cận thị trường EU, Hàn Quốc và xây dựng thông điệp tự hào "Bưởi Tân Triều - đệ nhất bưởi Đồng Nai".

Ba con người, ba chặng đường khởi nghiệp khác nhau nhưng họ chính là minh chứng sống động cho thế hệ doanh nhân mang tư duy mới dùng khoa học công nghệ, ứng dụng xanh để gìn giữ giá trị bản địa, đồng thời tự tin đưa nông sản Việt tự tin hội nhập và vươn xa.