UBND TP HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2027 trên địa bàn thành phố

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan như Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc... tổ chức triển khai dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung chuyên môn, phương pháp xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất; bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, khách quan và hợp pháp của thông tin, dữ liệu sử dụng, cũng như chất lượng và tiến độ thực hiện.

TP HCM dự kiến áp dụng hệ số K mới từ ngày 1/1/2027

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UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phối hợp điều tra, khảo sát, thu thập, xác minh và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất trên địa bàn quản lý. Kết quả khảo sát tại các địa phương sẽ là cơ sở để tổng hợp, phân tích và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên toàn thành phố.

Nội dung dự án tập trung vào việc điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin về giá đất thị trường, tình hình biến động giá đất, thông tin quy hoạch cùng các yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn TP HCM.

Đồng thời, xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng phường, xã, đặc khu; xác định hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường, hệ số điều chỉnh theo quy hoạch và các yếu tố khác tác động đến giá đất. Trên cơ sở đó, xây dựng các mức hệ số điều chỉnh giá đất theo từng loại đất, khu vực, vị trí, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế.

Dự án cũng bao gồm việc xây dựng dự thảo quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 trên địa bàn TP HCM cùng các phụ lục kèm theo; lập báo cáo thuyết minh và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến, giải trình và hoàn thiện hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định. Tiếp đó, hồ sơ được trình UBND TP HCM xem xét, quyết định ban hành hệ số K năm 2027.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch; phù hợp với tình hình biến động của thị trường bất động sản, điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố và quy định pháp luật hiện hành.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ tháng 11/2026 đến hết tháng 12/2026; đảm bảo hoàn thành việc trình UBND TP HCM xem xét, quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 để áp dụng từ ngày 1/1/2027.