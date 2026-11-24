Dù nhiều tuyến phố và trung tâm thương mại khởi động giảm giá sớm, người tiêu dùng vẫn cân nhắc kỹ chất lượng và giá bán thực tế trước khi xuống tiền.

Dù chưa đến ngày cao điểm Black Friday 27/11, nhiều tuyến phố mua sắm và trung tâm thương mại tại Hà Nội đã đồng loạt tung chương trình khuyến mại sâu từ giữa tháng, tạo nên bức tranh tiêu dùng sôi động nhưng cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về sức mua.

Dù nhiều tuyến phố và trung tâm thương mại khởi động giảm giá sớm, người tiêu dùng vẫn cân nhắc kỹ chất lượng và giá bán thực tế trước khi xuống tiền. (Ảnh: Thành Đạt)

Giảm giá sâu nhưng sức mua phân hóa

Ghi nhận từ nửa cuối tháng 11, không khí kích cầu cuối năm đã lan tỏa trên nhiều tuyến phố kinh doanh sầm uất tại Hà Nội như Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch hay Thái Hà. Hàng loạt cửa hàng thời trang, giày dép và mỹ phẩm treo biển ưu đãi từ 50% đến 70%, thậm chí có điểm bán quảng bá mức giảm tới 80% để thu hút khách ngay từ đầu mùa.

Các mặt hàng phục vụ nhu cầu giao mùa như áo khoác, áo giữ nhiệt, trang phục công sở và phụ kiện được đưa vào danh mục khuyến mại chủ lực với nhiều sản phẩm chỉ từ vài chục nghìn đồng hoặc giảm thêm khi mua theo gói. Nhờ khởi động sớm và tận dụng dịp cuối tuần, một số cửa hàng trên đường Cầu Giấy và Hồ Tùng Mậu ghi nhận lượng khách tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với ngày thường, tập trung đông nhất vào khung giờ buổi tối.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường cho thấy người mua không còn dễ bị thuyết phục bởi những con số giảm giá sâu. Trên các tuyến phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, nhiều cửa hàng vẫn khá thưa khách dù treo băng rôn quảng cáo rầm rộ.Phần lớn người tiêu dùng đều cân nhắc kỹ lưỡng về chất liệu, tính ứng dụng và đối chiếu giá niêm yết trước khi quyết định chi tiền.

Chị Thu, nhân viên văn phòng tại quận Đống Đa chia sẻ kinh nghiệm mua sắm với Tri thức & Cuộc sống cho biết: "Năm nay tôi chỉ lên danh sách mua đúng những món đồ thực sự cần cho mùa đông như áo giữ nhiệt và giày đi làm chứ không mua theo cảm xúc như trước. Nhiều nơi treo biển giảm 70% đến 80% nhưng thực chất chỉ áp dụng cho vài mẫu lẻ size hoặc hàng tồn từ năm ngoái, nên tôi thường kiểm tra kỹ chất vải và so sánh giá trên ứng dụng thương mại điện tử trước khi thanh toán"

Đồng quan điểm về sự phân hóa sức mua, chủ một cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc cho hay tâm lý khách hàng năm nay thực tế hơn hẳn. Những mẫu mã lỗi mốt dù giảm sâu vẫn khó tiêu thụ, trong khi các dòng áo khoác thu đông mẫu mới chỉ giảm nhẹ khoảng 20% đến 30% lại bán rất đều nhờ đáp ứng đúng thị hiếu.

Hệ thống bán lẻ lớn kéo dài kỳ khuyến mại để kích cầu

Không riêng các cửa hàng mặt phố, khối doanh nghiệp bán lẻ hiện đại cũng chủ động kéo dài mùa Black Friday thành chuỗi sự kiện kéo dài nhiều ngày thay vì dồn toàn bộ vào một ngày duy nhất.

Tại hệ thống AEON Việt Nam, chương trình Black Friday năm nay được triển khai trong 10 ngày, từ ngày 20 đến 29/11,áp dụng đồng bộ tại trung tâm bách hóa tổng hợp, siêu thị và kênh bán hàng trực tuyến. Doanh nghiệp tập trung ưu đãi cho nhóm thời trang mùa đông, đồ gia dụng, chăn ga, điện máy và hàng tiêu dùng thiết yếu thông qua các gói sản phẩm kết hợp, khu vực đồng giá cùng ưu đãi mua nhiều giảm thêm.

Ở mảng công nghệ và điện máy, hệ thống FPT Shop cũng tổ chức đợt khuyến mại từ ngày 20 đến 29/11 với mức ưu đãi lên tới 50% cho một số dòng sản phẩm. Bên cạnh hoạt động bán hàng trực tiếp, doanh nghiệp đẩy mạnh các khung giờ giá đặc biệt trên kênh trực tuyến, tặng thêm ưu đãi qua ứng dụng và áp dụng chính sách trả góp linh hoạt nhằm kích thích sức mua dịp cuối năm.

Việc chia nhỏ chương trình thành nhiều đợt kết hợp với tặng phiếu mua hàng cho lần tiếp theo hoặc tích điểm thành viên giúp các nhà bán lẻ giãn mật độ khách, đồng thời giữ chân người tiêu dùng xuyên suốt mùa mua sắm. Về phía người mua, sự phát triển của thương mại điện tử giúp việc đối chiếu giá niêm yết, săn mã giảm giá và kiểm tra chính sách bảo hành trở nên thuận tiện hơn, từ đó tránh rơi vào bẫy khuyến mại ảo và bảo đảm quyền lợi tiêu dùng.