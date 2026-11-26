Một vụ tai nạn giao thông với Kia Seltos đang thu hút sự chú ý của người dùng ôtô, cảnh báo về những hệ lụy tiềm ẩn từ việc tự ý bọc lại ghế da không đạt chuẩn.

Video: Kia Seltos 2026 đạt an toàn 5 sao từ Euro NCAP.

Theo trang CarToq, câu chuyện được một chủ xe Kia Seltos tại Ấn Độ chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi xem video cảnh báo về việc bọc ghế lắp thêm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của túi khí bên hông.

Cụ thể, người dùng có tài khoản @d1supernova cho biết anh từng lắp bộ bọc ghế giả da tại một cửa hàng phụ kiện ôtô ở Jaipur (Ấn Độ). Khi thi công, nhân viên cửa hàng đã tạo một đường cắt trên lớp bọc tại vị trí túi khí bên hông. Chủ xe được giải thích rằng thiết kế này cho phép túi khí bung ra khi xảy ra va chạm.

Độ ghế da ôtô không đạt chuẩn có thể cản trở túi khí hoạt động, gây nguy hiểm.

Trong một lần lưu thông sau đó, chiếc Kia Seltos bị một xe Mahindra Scorpio đâm ngang vào khu vực gần cột B phía hành khách. Cú va chạm mạnh kích hoạt túi khí bên hông, làm xé rách lớp bọc ghế lắp thêm và gây chấn thương vùng lưng cùng xương sườn cho người ngồi trong xe. Nạn nhân khẳng định đã phải chịu những cơn đau kéo dài gần 8 tháng sau tai nạn, đồng thời khuyến cáo các chủ xe không nên tùy tiện bọc thêm lớp phủ bên ngoài ghế nguyên bản.

Dù chưa có kết luận điều tra độc lập xác nhận lớp bọc ghế là nguyên nhân trực tiếp gây ra thương tích trong vụ việc trên, giới chuyên môn nhận định việc can thiệp vào kết cấu ghế ngồi luôn tiềm ẩn rủi ro làm sai lệch thiết kế an toàn của nhà sản xuất.

Chiếc Kia Seltos bị một xe Mahindra Scorpio đâm ngang vào khu vực gần cột B phía hành khách, kích hoạt túi khí bên hông và xé rách lớp bọc ghế lắp thêm gây chấn thương vùng lưng cùng xương sườn cho người ngồi trong xe.

Trên nhiều mẫu ôtô hiện đại, túi khí bên hông được bố trí ẩn bên trong mép ngoài của tựa lưng hàng ghế trước. Khi xảy ra va chạm ngang đủ mạnh, hệ thống sẽ kích nổ và bung túi khí trong tích tắc nhằm giảm chấn thương cho người ngồi. Để túi khí hoạt động chính xác, lớp bọc ghế nguyên bản luôn có những đường chỉ may được tính toán lực xé để tự động tách mở tại đúng vị trí định sẵn.

Khi lắp thêm một lớp vật liệu mới bên ngoài, độ dày, tính đàn hồi và đường may khác biệt có thể cản trở đường bung, khiến túi khí nổ chậm hoặc lệch hướng bảo vệ. Ngay cả việc tự rạch sẵn một khe hở trên áo ghế như cách làm của nhiều cơ sở phụ kiện cũng không bảo đảm sự tương thích về mặt kỹ thuật. Trong sách hướng dẫn sử dụng, hãng xe Kia cũng khuyến cáo rõ ràng không lắp thêm phụ kiện hay lớp bọc gần khu vực túi khí bên hông.

Kia Seltos sẽ được trang bị 6 túi khí, bao gồm cả túi khí hông tích hợp ở ghế trước.

Tại Việt Nam, bọc lại ghế da hoặc trùm áo ghế là hạng mục nâng cấp nội thất phổ biến nhằm bảo vệ lớp nỉ nguyên bản, dễ vệ sinh hoặc đổi màu khoang cabin. Tuy nhiên, phần lớn chủ xe thường chỉ chú trọng vào chất liệu, kiểu dáng và chi phí mà bỏ qua khả năng tương thích với hệ thống túi khí.

Thực tế, túi khí bên hông không chỉ xuất hiện trên các dòng xe đắt tiền mà đã phổ biến ở phân khúc xe bình dân. Chẳng hạn, mẫu Kia Seltos phân phối tại Việt Nam cũng được trang bị 6 túi khí trên một số phiên bản, bao gồm cả túi khí hông tích hợp ở ghế trước.

Đối với các dòng xe có túi khí tích hợp trong ghế, người dùng cần kiểm tra ký hiệu nhận diện AIRBAG hoặc SRS AIRBAG ở mép ngoài tựa lưng và đối chiếu với sách hướng dẫn sử dụng trước khi nâng cấp.