Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường “thanh lọc” bùng nổ, mở ra cơ hội vàng cho ngành chăm sóc sức khỏe

Nhận thức về môi trường sống tăng cao mở đường cho các thiết bị công nghệ sạch và mỹ phẩm minh bạch chiếm lĩnh thị trường toàn cầu lẫn Việt Nam.

Bảo Châu

Làn sóng lo âu về chất lượng không khí, nguồn nước sinh hoạt đô thị cùng mối quan ngại gia tăng về "hóa chất vĩnh cửu" đang đẩy niềm tin của công chúng xuống mức rất thấp. Nhận thức này bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok với hàng trăm ngàn bài viết về chủ đề lọc nước và xử lý không khí tại gia. Nhu cầu tìm kiếm các giải pháp “thanh lọc” giữa một thế giới ô nhiễm dần trở thành một ưu tiên hàng đầu, mở ra cuộc đua mới cho ngành chăm sóc sức khỏe, thiết bị gia dụng và mỹ phẩm.

d4f6bcebdbba4215b09354e8da2778e0.jpg
Ảnh: Dyson

Thị trường Việt Nam bắt nhịp làn sóng tiêu dùng xanh

Không nằm ngoài xu hướng toàn cầu, thị trường Việt Nam cũng đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong nhận thức của người tiêu dùng. Áp lực từ tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn cùng nỗi lo về chất lượng nước máy đã thúc đẩy người Việt sẵn sàng chi tiêu cho các giải pháp bảo vệ sức khỏe chuyên sâu.

Tại phân khúc thiết bị, các dòng máy lọc nước ion kiềm, thiết bị lọc không khí tích hợp AI cảm biến bụi mịn thông minh đang ghi nhận sức mua tăng cao. Song song đó, ở lĩnh vực làm đẹp, người tiêu dùng trong nước ngày càng ưa chuộng các sản phẩm mỹ phẩm "sạch", dòng sản phẩm chăm sóc da và tóc có khả năng bảo vệ, trung hòa tác động tiêu cực từ môi trường đô thị. Sự khắt khe này tạo tiền đề cho các thương hiệu tiên phong phát triển các dòng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn sống an toàn và bền vững.

Bứt phá nhờ giải pháp xử lý nguồn nước và không khí sạch tại gia

Trên thế giới, mối lo ngại về nước cứng - nguyên nhân tích tụ cặn vôi gây chàm da, với lượng cặn vôi tích tụ không chỉ ảnh hưởng đến làn da mà còn là nguyên nhân dẫn đến các tình trạng như chàm hay tóc gãy rụng. Thực tế này biến các thiết bị lọc nước sinh hoạt thành sản phẩm tiềm năng, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho những thương hiệu biết nắm bắt thời cơ.

Thương hiệu Sans là minh chứng điển hình khi dự kiến đạt doanh thu 100 triệu USD trong năm nay nhờ danh mục mở rộng từ máy lọc không khí đến các bộ lọc nước uống và nước tắm, tăng trưởng vượt bậc so với mức 1 triệu USD vào năm 2020.

Cùng nằm trong làn sóng này, thương hiệu Hello Klean cũng nổi lên như một điểm sáng khi trên đà đạt doanh thu 20 triệu bảng Anh vào cuối năm 2026. Hãng gây chú ý nhờ kết hợp dòng vòi sen có bộ lọc với các sản phẩm chăm sóc cá nhân đồng bộ như dầu gội, kem dưỡng thể. Trong khi đó, thương hiệu Curo tại Anh cũng thành công đưa dòng bộ lọc vòi sen KD55 vào hệ thống bán lẻ uy tín Boots, đồng thời được giới bác sĩ da liễu đánh giá cao trên mạng xã hội.

b58caf3883e7455087105f75bc98716d.png
Ảnh: Hello Klean

Bên cạnh nguồn nước, chất lượng không khí trong nhà cũng trở thành mối quan tâm hàng đầu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các hoạt động thường ngày như nấu ăn, nuôi thú cưng hay xịt nước hoa đều phát sinh các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, khiến không khí nội thất đôi khi ô nhiễm hơn bên ngoài.

Nhận diện rõ tâm lý này, tập trung vào nghiên cứu thực chứng và tích hợp công nghệ cao trở thành chiến lược cốt lõi của các tập đoàn lớn. Đơn cử, Dyson vừa giới thiệu dòng máy lọc không khí Find+Follow tích hợp cảm biến thông minh, có khả năng tự động di chuyển và điều hướng luồng khí sạch đến vị trí người dùng, đáp ứng cả tiêu chí bảo vệ sức khỏe lẫn yếu tố thẩm mỹ sang trọng.

1fe2c65d8eef4705bf24b1fcc9001ea0.jpg
Ảnh: Dyson

tiêu chuẩn khắt khe cho làn sóng mỹ phẩm "sạch"

Sự chuyển dịch trong nhận thức của người tiêu dùng đòi hỏi ngành mỹ phẩm phải minh bạch hơn. Người tiêu dùng am hiểu ngày nay không còn bị thuyết phục bởi những từ ngữ quảng cáo mơ hồ mà yêu cầu kết quả chứng minh thực tế.

Nhiều thương hiệu làm đẹp đã đón đầu xu hướng này bằng việc loại bỏ thành phần nguy hại ngay từ khâu sản xuất.Thương hiệu sơn móng 14 Day Mani gây chú ý khi kiên trì loại bỏ chất gây kích ứng Hema và TPO khỏi sản phẩm từ rất lâu trước khi các lệnh cấm chính thức được ban hành. Tương tự, thương hiệu K18 gặt hái thành công lớn trên TikTok với dòng dầu gội Peptide Detox nhờ khả năng loại bỏ cặn nước cứng hiệu quả trên tóc.

1775664905371.jpg
Ảnh: 14 Day Mani

Khi ngành công nghiệp "thanh lọc" được dự báo đạt quy mô 35 tỷ USD trong chưa đầy một thập kỷ tới, các doanh nghiệp biết tận dụng thời cơ bằng giải pháp tiên phong, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc sẽ sở hữu lợi thế lớn để chiếm lĩnh thị trường.

Mời quý độc giả xem video: Chống ô nhiễm không khí đô thị/ Nguồn: VTV
#thị trường thanh lọc #lọc nước #lọc không khí #mỹ phẩm sạch #chăm sóc sức khỏe #tiêu dùng xanh

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Người tiêu dùng thận trọng khi dùng AI mua sắm dịp lễ

Dù chủ động dùng công nghệ để săn ưu đãi và tìm ý tưởng quà tặng, người tiêu dùng vẫn giữ quyền tự quyết ở bước thanh toán.

Trong các mùa mua sắm cao điểm cuối năm, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ quen thuộc giúp người tiêu dùng tìm kiếm ý tưởng quà tặng và so sánh giá cả. Xu hướng này không chỉ bùng nổ tại các nước phát triển mà cũng đang lan rộng nhanh chóng tại Việt Nam, đặc biệt là ở nhóm người dùng trẻ am hiểu công nghệ.

d67a3c9c84f6a81bfdab351a1ff01637b37812ab-1600x900.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Thói quen canh mua thực phẩm vào khung giờ vàng giúp người dân giảm chi phí

Trước áp lực chi tiêu, thói quen canh khung giờ vàng mua thực phẩm cận hạn sử dụng đang trở thành lựa chọn tiết kiệm phổ biến tại nhiều đô thị.

Tại các đô thị lớn, biến động chi phí sinh hoạt đang thúc đẩy người tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ thói quen quản lý tài chính cá nhân. Thay vì mua sắm dư thừa, xu hướng tiêu dùng phòng thủ và tập trung vào nhu cầu thiết yếu ngày càng chiếm ưu thế.

Người dân quan tâm nhiều hơn đến giá bán, các chương trình ưu đãi và tính dụng thực tế của từng mặt hàng. Điểm đáng chú ý trong làn sóng này là thói quen chờ đợi các khung giờ giảm giá cuối ngày tại hệ thống siêu thị để mua thực phẩm tươi sống và đồ ăn chế biến sẵn.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Tốc độ sản xuất thời trang và bài toán bền vững của dệt may

Việc tối ưu thời gian cung ứng giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí vận hành, song áp lực tăng sản lượng đặt ra thách thức cho tính bền vững của toàn chuỗi.

Trong ngành thời trang toàn cầu, thời gian luôn được xem là yếu tố quyết định hiệu quả chi phí. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tốc độ sản xuất và tính bền vững của chuỗi cung ứng đang đặt ra những bài toán vận hành phức tạp. Thực tế cho thấy, công đoạn may trực tiếp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thời gian từ 6 đến 9 tháng để đưa một sản phẩm từ bản thiết kế ra kệ hàng. Cuộc đua rút ngắn chu kỳ cung ứng hiện nay không còn dừng lại ở thao tác của công nhân trên dây chuyền, mà mở rộng sang toàn bộ quy trình thiết kế, phê duyệt mẫu, phân phối và xử lý hàng hoàn trả.

45ee91c1dfff48e3a9f08920a6034cb7.jpg
Ảnh: AFP
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sữa công thức trẻ em Vinamilk Optimum Gold được vinh danh thương hiệu của năm tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026-2027

Sữa công thức trẻ em Vinamilk Optimum Gold được vinh danh thương hiệu của năm tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026-2027

Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm (Brand of the Year) tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027 (World Branding Awards 2026 - 2027) diễn ra ở Vương quốc Anh, là đại diện duy nhất của Việt Nam chiến thắng ở hạng mục sữa công thức trẻ em (Infant Formula). Giữa những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, giải thưởng quốc tế ghi nhận uy tín thương hiệu và những nỗ lực không ngừng nâng chuẩn dinh dưỡng của Vinamilk.

Bà MAI KIỀU LIÊN cùng VINAMILK ba năm liền góp mặt trong hai bảng xếp hạng danh giá của FORTUNE

Bà MAI KIỀU LIÊN cùng VINAMILK ba năm liền góp mặt trong hai bảng xếp hạng danh giá của FORTUNE

Ngày 3/11, tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra ở TP.HCM, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên đón nhận hai danh hiệu của Fortune dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Bà tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất Châu Á năm thứ ba liên tiếp, trong khi Vinamilk duy trì vị thế trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.