Người giàu không trồng cây cảnh chỉ để làm đẹp. Họ trồng cây để gửi gắm tâm nguyện, để dạy dỗ con cháu, để giữ gìn gia phong.

Người xưa có câu: “Muốn biết một nhà có thịnh hay không, cứ nhìn cây trước cửa". Câu nói ấy nghe qua tưởng chỉ là lời ví von. Nhưng ngẫm kỹ, mới thấy trong đó chứa cả một triết lý sống đã được đúc kết qua hàng trăm năm.

Dưới đây là 3 cây cảnh nhà giàu thích nhất để trồng trước cổng nhà, để mở cửa ra thấy được cây xanh tràn đầy sức sống, như vận khí gia đình kéo dài mãi mãi.

Người xưa gọi ngô đồng là “vua của các loài cây cảnh”

1. Cây cảnh ngô đồng: Khí phách của bậc quân tử

Ngô đồng có tên khoa học là Firmiana simplex, thuộc họ Cẩm quỳ. Thân gỗ cao và thẳng, vươn lên trời xanh mà không cong vẹo, không nghiêng ngả.

Tán lá rậm rạp, mùa hè cho bóng mát dịu dàng, mùa thu lá chuyển vàng rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, tạo nên một bức tranh vừa buồn vừa đẹp, như một bài thơ về sự buông bỏ và viên mãn.

Người xưa gọi ngô đồng là “vua của các loài cây cảnh” không phải ngẫu nhiên. Trong văn hóa phương Đông, ngô đồng gắn liền với hình tượng phượng hoàng. Tương truyền, phượng hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng.

Vì vậy, trồng ngô đồng trước cửa chính là mời gọi điềm lành, mời gọi bậc quý nhân ghé thăm, mời gọi phúc khí đậu lại trong nhà.

Người giàu trồng cây cảnh ngô đồng không phải để khoe mẽ.

Một gia đình trồng ngô đồng trước cửa, tức là gia đình đó có chí hướng cao xa, có khát vọng vươn lên, có cốt cách thanh cao không chịu cúi đầu trước cám dỗ tầm thường.

Trong phong thủy, ngô đồng thuộc hành Mộc, mà Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Một cây ngô đồng khỏe mạnh trước cửa giống như một ngọn nguồn sinh khí, liên tục nuôi dưỡng dòng năng lượng tốt cho cả ngôi nhà.

Thân thẳng tượng trưng cho chính trực, tán rộng tượng trưng cho bao dung, rễ sâu tượng trưng cho gốc rễ vững bền. Nhà nào có ngô đồng, nhà đó như có một vị thần giữ cửa, vừa uy nghiêm vừa hiền hòa.

Người giàu trồng cây cảnh ngô đồng không phải để khoe mẽ. Họ trồng vì hiểu rằng, phú quý thật sự cần có khí phách để giữ. Tiền bạc có thể đến nhanh rồi đi nhanh, nhưng một cây ngô đồng phải mất hàng chục năm mới thành dáng, hàng trăm năm mới thành cổ thụ.

Trồng cây cảnh ngô đồng là trồng sự kiên nhẫn, trồng tầm nhìn xa. Đó là cách người giàu dạy con cháu: muốn giữ được gia nghiệp, trước hết phải học cách đứng thẳng như ngô đồng, sống ngay thẳng, không cong queo vì lợi ích trước mắt.

Tuy nhiên, ngô đồng cũng là loài cây đòi hỏi sự hiểu biết. Hệ rễ của nó phát triển rất mạnh, vì vậy không nên trồng quá sát nhà để tránh rễ làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Nên chọn vị trí nhiều nắng, thoát nước tốt, đào hố rộng rãi để rễ có không gian phát triển. Mỗi mùa xuân và mùa thu bón phân hữu cơ để đất luôn màu mỡ.

Cây cảnh ngô đồng chịu lạnh, chịu hạn tốt, dẻo dai và thích nghi cao. Chỉ cần cho nó một khoảng đất đủ rộng và một chút kiên nhẫn, nó sẽ tự vươn lên thành bóng cả, che mát cho nhiều thế hệ.

“Trước cửa trồng hòe, sau nhà trồng dâu, ba đời không lo cơm áo".

2. Cây hòe: Phúc đức tích qua trăm năm

Nếu ngô đồng là vua với khí phách hiên ngang, thì cây hòe lại là một bậc hiền nhân trầm lặng. Hòe không cho quả ngọt, không cho hoa rực rỡ để khoe sắc với đời. Nó lớn lên lặng lẽ, chậm rãi.

Mười năm mới thành dáng, vài chục năm mới thành cổ thụ. Nhưng một khi đã thành, hòe có thể sống trăm năm, tán tròn như chiếc ô xanh che cho cả một đời người.

Cây hòe, tên khoa học là Styphnolobium japonicum, thuộc họ Đậu. Xưa kia, hòe là loài cây vô cùng phổ biến trước cửa các gia đình quan lại, nhà giàu, nhà có học. Người ta tin rằng, trước cửa nhà có cây hòe, con cháu sẽ đỗ đạt, làm quan, gia tộc sẽ hiển vinh.

Có câu: “Trước cửa trồng hòe, sau nhà trồng dâu, ba đời không lo cơm áo". Vì thế, hòe không chỉ là cây cảnh, mà còn là biểu tượng của công danh, của phúc đức, của sự trường tồn.

Hòe không chỉ là cây cảnh, mà còn là biểu tượng của công danh

Vẻ đẹp của hòe nằm ở sự khiêm nhường. Hoa hòe nhỏ, màu vàng nhạt, hương thơm dịu nhẹ, không nồng nàn như hoa hồng, không rực rỡ như hoa đào. Nhưng chính cái dịu dàng ấy lại khiến người ta nhớ mãi.

Vào những ngày hè, ngồi dưới tán hòe, nghe tiếng lá xào xạc, ngửi hương hoa thoang thoảng, lòng người tự nhiên lắng lại, bao phiền muộn dường như tan biến.

Hòe dạy con người một bài học: không cần phải ồn ào mới là giá trị, không cần phải phô trương mới là giàu có. Giàu có thật sự là sự bình an, là sự bền bỉ, là khả năng đứng vững qua bao mùa mưa nắng mà vẫn xanh tươi.

Trong phong thủy, hòe là cây mang năng lượng của sự che chở và tích phúc. Tán hòe tròn đầy tượng trưng cho sự viên mãn, cho gia đình đoàn viên, sum họp. Rễ hòe ăn sâu vào lòng đất, tượng trưng cho tổ tiên phù hộ, cho gốc rễ gia tộc vững chắc.

Trong phong thủy, hòe là cây mang năng lượng của sự che chở

Một cây hòe trăm tuổi trước cửa nhà giống như một cuốn gia phả sống, ghi lại bao thăng trầm của gia đình, chứng kiến bao thế hệ lớn lên, trưởng thành, rồi lại trở về dưới bóng cây ấy để tìm sự bình yên.

Người giàu chọn hòe vì họ hiểu rằng, phú quý không phải là thứ có thể mua được trong một sớm một chiều. Phú quý là thứ phải tích lũy, phải vun bồi qua từng ngày.

Giống như cây hòe, phải mất mười năm, hai mươi năm mới thành dáng, thì một gia tộc cũng phải mất nhiều thế hệ mới thực sự vững bền.

Trồng hòe trước cửa là nhắc nhở con cháu: hãy sống chậm lại, sống tử tế, sống có đức, vì đức dày thì phúc mới lâu. Tiền bạc có thể hết, nhưng phúc đức tích từ cây hòe sẽ còn mãi.

Những cây hòe cổ thụ trước cửa các gia đình giàu có luôn được coi là báu vật

Chăm sóc hòe cũng không quá cầu kỳ. Hòe ưa nắng, thoát nước tốt, không kén đất, thích nghi cao. Chỉ cần tránh để úng nước gây thối rễ. Khi trồng, chọn cây con khỏe mạnh, đào hố vừa phải, nén nhẹ đất và tưới nước kỹ.

Mỗi năm bón phân hữu cơ vào mùa xuân và mùa thu để cây phát triển tốt. Hòe chịu hạn tốt, chịu lạnh tốt, càng trồng lâu càng đẹp, càng có giá trị.

Đó cũng là lý do vì sao những cây hòe cổ thụ trước cửa các gia đình giàu có luôn được coi là báu vật, không thể định giá bằng tiền.

Táo được coi là biểu tượng của sự may mắn đến sớm

3. Cây táo: Bình an là phúc, ngọt lành là lộc

Nếu ngô đồng mang khí phách của bậc quân tử, hòe mang đức độ của bậc hiền nhân, thì cây táo lại mang hơi ấm của cuộc sống đời thường. Trồng một cây táo trước cửa nhà mang lại bình an và thịnh vượng cho gia đình.

Táo được coi là biểu tượng của sự may mắn đến sớm, của tin vui, của sự sinh sôi. Mỗi mùa táo chín, những quả táo đỏ mọng, vàng ươm treo lủng lẳng trên cành như những chiếc đèn lồng nhỏ, khiến ngôi nhà trở nên rực rỡ, ấm áp lạ thường.

Nhìn cây táo sai quả, người ta cảm thấy như nhìn thấy sự no đủ, sung túc, con đàn cháu đống, gia đình hòa thuận.

Táo khi chín có vị ngọt xen lẫn chút chua, giàu dinh dưỡng, lại có tác dụng làm đẹp, bồi bổ sức khỏe. Người xưa có câu: “Mỗi ngày ăn một quả táo giúp tránh xa bác sĩ".

Táo tượng trựng cho sự viên mãn

Một cây táo trước cửa không chỉ là cây phong thủy, mà còn là một vị thuốc quý, một nguồn thực phẩm sạch cho cả gia đình.

Sáng sáng, hái vài quả táo cho con ăn trước khi đi học, chiều chiều, ngồi dưới gốc táo nhâm nhi tách trà, ngắm hoàng hôn buông xuống, đó chẳng phải là hình ảnh của một cuộc sống giàu có đích thực hay sao?

Giàu có không phải là có bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà là có bao nhiêu khoảnh khắc bình yên như thế trong đời.

Trong phong thủy, táo thuộc hành Mộc, quả tròn tượng trưng cho sự viên mãn, màu đỏ tượng trưng cho hỷ sự, cho tài lộc. Trồng táo trước cửa là trồng sự bình an, trồng sự hòa thuận.

Cây cảnh biểu tượng cho sự bình an

Cây táo ra hoa vào mùa xuân, kết quả vào mùa thu, đúng với quy luật của trời đất: gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhìn cây táo, con người ta nhớ rằng, muốn có quả ngọt, phải chăm sóc từ khi cây còn nhỏ, phải kiên nhẫn chờ đợi, phải vun xới mỗi ngày.

Gia đình cũng vậy, muốn có con cháu thành đạt, muốn có gia đạo bình an, phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: một bữa cơm sum họp, một lời nói yêu thương, một hành động tử tế.

Người giàu trồng táo trước cửa vì họ hiểu rằng, thịnh vượng thật sự phải bắt đầu từ sức khỏe và sự bình an. Một gia đình dù giàu đến mấy mà con cái đau ốm triền miên, vợ chồng bất hòa, thì sự giàu có đó cũng chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch.

Cây táo nhắc nhở họ: hãy giữ gìn sức khỏe, giữ gìn hòa khí trong nhà, vì đó mới là nền tảng của mọi phú quý.

Cây cảnh rất sai quả

Để trồng táo, nên chọn giống cây thân ngắn, khỏe mạnh, phù hợp với điều kiện địa phương. Đào hố lớn, thêm phân cừu hoai mục trộn đều với đất rồi mới trồng. Sau khi trồng, tưới nước thật kỹ một lần, và tưới thêm trong mùa sinh trưởng khi đất khô.

Mỗi năm, vào mùa đông hoặc đầu mùa xuân, cắt tỉa cành chết, cành bệnh, cành yếu để cây thông thoáng, đón được nhiều ánh sáng.

Phun kali dihydro photphat trước khi ra hoa sẽ giúp cây ra nhiều hoa và đậu nhiều quả hơn. Chỉ cần chăm sóc đúng cách, cây táo sẽ năm nào cũng sai quả, mang lộc về cho gia đình.

Cây cảnh trước cửa, phúc lộc trong nhà

Ba cây cảnh, ba tính cách, nhưng khi đứng cạnh nhau trước cửa một ngôi nhà, chúng tạo nên một bức tranh hoàn hảo về sự thịnh vượng: ngô đồng cho khí phách, hòe cho phúc đức, táo cho bình an.

Người giàu xưa nay không trồng cây cảnh chỉ để làm đẹp.

Khí phách để vươn lên, phúc đức để giữ lại, bình an để hưởng thụ. Thiếu một trong ba, sự giàu có cũng trở nên khập khiễng.

Người giàu xưa nay không trồng cây cảnh chỉ để làm đẹp. Họ trồng cây để gửi gắm tâm nguyện, để dạy dỗ con cháu, để giữ gìn gia phong.

Mỗi buổi sáng mở cửa ra, nhìn thấy ngô đồng thẳng tắp, hòe xanh mát, táo sai quả, lòng người tự nhiên cảm thấy phấn chấn, cảm thấy mình đang sống trong một ngôi nhà có phúc, có lộc, có người nâng đỡ.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc