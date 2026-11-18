Căn biệt thự rộng 453m2 tại phố Nguyễn Huy Tự (Hà Nội) của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa được đấu giá thành công với mức 113 tỷ đồng.

Căn biệt thự rộng 453m2 tại số 21 phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, đứng tên cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đã được bán đấu giá thành công với mức giá 113 tỷ đồng.

Căn biệt thự tại số 21 phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, vừa được bán đấu giá thành công với mức giá 113 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) ngày 16/11, căn biệt thự tại số 21 phố Nguyễn Huy Tự, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội (phường Bạch Đằng cũ) đã hoàn tất việc bán đấu giá.

Tài sản có diện tích 453m2, đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AIC. Mức giá trúng đấu giá được xác định là 113 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ khoản nợ 46,5 tỷ đồng của Công ty AIC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Mỹ Đình, số tiền còn lại là 66,5 tỷ đồng được sử dụng để thi hành án.

Cũng theo Cục Quản lý Thi hành án dân sự, căn biệt thự tại số 21 Nguyễn Huy Tự đã được bàn giao cho người mua trúng đấu giá.

Hai căn biệt thự được đấu giá với tổng giá trị 390 tỷ đồng

Trước đó, trong tháng 10/2026, đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội thông tin cơ quan này đã tổ chức đấu giá thành công căn biệt thự tại số 99 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội. Tài sản thu về 277 tỷ đồng, cũng thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Như vậy, riêng hai căn biệt thự tại Hà Nội được thông tin đã đấu giá thành công trong thời gian qua có tổng giá trị 390 tỷ đồng.

Việc xử lý các tài sản trên nằm trong quá trình thi hành án liên quan đến các vụ án mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo thông tin được công bố, liên quan đến sai phạm tại Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, cơ quan tố tụng đã tiến hành phong tỏa tiền, tài sản và kê biên một số bất động sản liên quan đến bà Nhàn. Trong đó có căn biệt thự diện tích 357m2 được nhờ người thân đứng tên.

Ngoài hai căn biệt thự nêu trên, cơ quan điều tra còn ra lệnh kê biên 6 căn hộ chung cư tại Pacific Place, địa chỉ 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Một thửa đất có diện tích 4.065m2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội, cũng nằm trong danh sách tài sản bị kê biên.

Tính đến tháng 11/2026, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị truy tố, xét xử trong 7 vụ án. Các vụ việc liên quan đến sai phạm tại Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, hoạt động đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, Trung tâm VNCERT và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Gần đây nhất, ngày 12/8/2026, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bà Nhàn thêm 10 năm tù trong vụ án nâng khống giá thiết bị cung cấp cho 3 trạm quan trắc tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng.

Theo thông tin được công bố, tổng mức án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải chịu hiện là 30 năm tù với nhiều tội danh khác nhau.

Việc bán đấu giá các bất động sản và xử lý những tài sản bị kê biên là một trong những nội dung nhằm phục vụ công tác thi hành án, thu hồi tài sản trong các vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch AIC.