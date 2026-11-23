Chính sách giá điện áp dụng từ tháng 11/2026 phân tách rõ từng nhóm khách hàng và khung giờ tính giá, đòi hỏi người sử dụng cần rà soát kỹ để bảo đảm quyền lợi.

Chính sách giá bán lẻ điện mới chính thức đi vào thực tế từ ngày 1/11/2026 mang theo hàng loạt thay đổi quan trọng về khung giờ tính giá và biểu giá chuyên biệt, đòi hỏi khách hàng cần nắm bắt kịp thời để tối ưu chi phí vận hành và đảm bảo quyền lợi.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), cơ chế giá bán lẻ điện áp dụng từ đầu tháng 11/2026 tập trung điều chỉnh ba nội dung cốt lõi gồm giá điện bình quân, khung giờ sử dụng điện và biểu giá dành riêng cho một số nhóm khách hàng đặc thù. Việc cập nhật chính xác các quy định này giúp người sử dụng điện chủ động xây dựng kế hoạch tiêu thụ phù hợp.

Về cơ cấu thời gian trong ngày, biểu giá mới tiếp tục chia thành ba khung giờ gồm cao điểm, bình thường và thấp điểm, nhưng có sự dịch chuyển đáng kể. Cụ thể, khung giờ cao điểm tập trung vào buổi chiều tối, giờ thấp điểm duy trì vào ban đêm và rạng sáng, đồng thời không tính giá giờ cao điểm vào ngày Chủ nhật.

Sự thay đổi này giúp các hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất linh hoạt dồn lịch vận hành thiết bị công suất lớn sang khung giờ thấp điểm hoặc ngày Chủ nhật để tiết giảm chi phí. Trong khi đó, khách hàng sinh hoạt hộ gia đình cần lưu ý cơ chế tính giá theo khung giờ này chỉ áp dụng cho đúng nhóm đối tượng quy định, không áp dụng đại trà cho mục đích sinh hoạt. Nhờ vậy, các gia đình vẫn sử dụng thiết bị điện buổi tối theo biểu giá sinh hoạt thông thường mà không lo tăng hóa đơn đột biến.

Một điểm mới đáng chú ý tại Quyết định số 2892/QĐ-BCT là việc thiết lập biểu giá bán lẻ điện riêng biệt cho hai nhóm khách hàng gồm cơ sở lưu trú du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ sạc xe điện.

Đối với cơ sở lưu trú du lịch, biểu giá mới phân định rõ theo cấp điện áp và thời gian sử dụng điện, giúp các khách sạn và khu nghỉ dưỡng dễ dàng hạch toán chi phí vận hành hệ thống điều hòa, chiếu sáng hay thang máy, qua đó góp phần bình ổn giá phòng cho khách du lịch.

Tương tự, đơn vị kinh doanh dịch vụ sạc xe điện cũng được áp dụng khung giá riêng sát với đặc điểm phụ tải trạm sạc. Quy định này tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí đầu vào và điều tiết hoạt động sạc sang khung giờ thấp điểm, mở ra cơ hội hưởng mức phí sạc ưu đãi hơn cho người dân sử dụng phương tiện xe điện.

Trước những điều chỉnh trên, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng chủ động rà soát hợp đồng mua bán điện hoặc hóa đơn hàng tháng để đối chiếu đúng mục đích sử dụng và cấp điện áp đang đấu nối. Nếu có thay đổi về quy mô hoặc chuyển đổi sang kinh doanh lưu trú, lắp đặt trạm sạc, người dùng cần thông báo sớm với đơn vị điện lực để ký phụ lục điều chỉnh kịp thời, tránh bị áp nhầm mức giá gây thiệt thòi quyền lợi.