Trước các quy định khắt khe về môi trường và tâm lý bảo vệ làn da nhạy cảm của khách hàng, nước hoa gốc nước đang vươn lên trở thành xu hướng chủ đạo mới.

Nước hoa gốc nước hay nước hoa không cồn vốn không phải khái niệm mới mẻ trên thị trường, nhưng những đột phá công nghệ gần đây đang đưa dòng sản phẩm này trở thành tâm điểm chú ý của ngành công nghiệp mùi hương. Khi người tiêu dùng ngày càng khắt khe về bảng thành phần và tính bền vững, các công thức thay thế cồn truyền thống đang nhanh chóng thoát khỏi phân khúc ngách để tiến vào thị trường đại chúng.

Ảnh: Orebella

Bước dịch chuyển sang giải pháp thân thiện với làn da

Trong các dòng nước hoa truyền thống như Eau de Parfum hay Eau de Toilette, cồn thường chiếm từ 70% đến 90% công thức nhằm đóng vai trò dung môi hòa quyện nguyên liệu và khuếch đại độ tỏa hương. Tuy nhiên, hàm lượng cồn cao lại tiềm ẩn nguy cơ gây khô hoặc kích ứng da. Trước đây, việc sử dụng nước làm dung môi chính thường buộc các nhà sản xuất phải đánh đổi về độ lưu hương và tính ổn định của sản phẩm, nhưng các tiến bộ kỹ thuật hiện nay đã khắc phục triệt để rào cản này.

Dữ liệu từ CPL Aromas dự báo quy mô ngành nước hoa toàn cầu sẽ sớm vượt ngưỡng 60 tỷ USD, trong đó các dòng sản phẩm không cồn đóng vai trò động lực tăng trưởng mới. Nhận định này được củng cố bởi báo cáo từ Growth Market Reports khi định giá thị trường nước hoa không cồn đạt 1,90 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến vươn tới 3,67 tỷ USD vào năm 2034, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 7,6%.

Trong cơ cấu thị trường, nhóm tinh dầu nước hoa đậm đặc và attar hiện chiếm 47% thị phần, trong khi parfum d’eau gốc nước và các dòng hương tỏa nhẹ trên da ghi nhận tốc độ bứt phá nhanh nhất. Động lực này đến từ việc các nhà mốt xa xỉ liên tục tung ra các bộ sưu tập không ethanol, kết hợp với những quy định ngày càng siết chặt về hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) buộc ngành công nghiệp mùi hương phải tìm kiếm hướng đi xanh hơn.

Ảnh: Byredo

Ghi nhận từ các thương hiệu nước hoa thế hệ mới cho thấy tâm lý tiêu dùng đang thay đổi sâu sắc. Khách hàng không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra bảng thành phần sạch trong mỹ phẩm chăm sóc da hay trang điểm, mà đã mở rộng tiêu chuẩn này sang toàn bộ quy trình làm đẹp, bao gồm cả nước hoa.

Bà Alison Romesh, Tổng giám đốc thương hiệu nước hoa Orebella, nhận định vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở những gì khách hàng thoa lên da mà còn ở cảm giác sản phẩm mang lại. "Xu hướng làm đẹp kết hợp trải nghiệm giác quan với chăm sóc bản thân đang lớn dần, và nước hoa đang trở thành một phần của câu chuyện đó", bà Romesh chia sẻ.

Tương lai của ngành công nghiệp mùi hương trong thập kỷ tới

Giới chuyên gia pha chế đánh giá công nghệ gốc nước sẽ giữ vai trò trụ cột trong phân khúc nước hoa cao cấp trong vòng 5 đến 10 năm tới. Nhà pha chế nước hoa Céline Herbette xem đây là một bước tiến hóa về mặt kỹ thuật chứ không đơn thuần là trào lưu nhất thời: "Mục tiêu không phải thay thế nước hoa gốc cồn, mà là mở rộng bảng màu của nhà pha chế và mang đến cho người tiêu dùng nhiều cách hơn để tận hưởng hương thơm", bà Herbette nhấn mạnh.

Nước hoa không cồn dạng tinh dầu. Ảnh: Diffar

Bên cạnh yếu tố thân thiện với môi trường, nước hoa gốc nước giải quyết trực tiếp bài toán của nhóm khách hàng có làn da nhạy cảm hoặc những người ưa chuộng cảm giác dịu nhẹ khi sử dụng. Đồng tình với quan điểm này, bà Alison Romesh kỳ vọng nước hoa gốc nước sẽ sớm trở thành một phần quan trọng của thị trường đại chúng khi định hình lại thói quen sử dụng mùi hương như một nghi thức chăm sóc bản thân toàn diện.

Khi người tiêu dùng ngày càng am hiểu và đặt ra tiêu chuẩn cao hơn về sự an toàn lẫn tính bền vững, phân khúc nước hoa không cồn được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thị phần. Sự giao thoa giữa công nghệ xanh và nhu cầu trải nghiệm cá nhân hóa đang tạo nền tảng vững chắc để dòng sản phẩm này khẳng định vị thế lâu dài trên bản đồ làm đẹp toàn cầu.