Nhịn ăn tối, loại bỏ hoàn toàn cơm và tinh bột với mong muốn giảm mỡ bụng đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều chị em U40, U50 đang "khoe" áp dụng phương pháp này giúp giảm cân nhanh và lấy lại vóc dáng tốt... Vậy điều này có thực sự tốt cho sức khỏe?

Không phải cứ bỏ bữa tối là giảm được mỡ bụng

Trao đổi với PV về vấn đề này, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, chuyên gia về sản phụ khoa và nội tiết, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, thực tế, không ít phụ nữ ngoài 40 tuổi lựa chọn bỏ bữa tối hoặc chỉ ăn rau, uống nước để kiểm soát cân nặng. Một số người còn kiêng tuyệt đối cơm, khoai, ngũ cốc vì cho rằng tinh bột ăn vào buổi tối sẽ chuyển thành mỡ, gây tăng vòng eo và gan nhiễm mỡ.

Tuy nhiên, đây là cách nhìn đơn giản hóa quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể. Việc tăng hay giảm cân phụ thuộc vào sự cân bằng giữa năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao trong thời gian dài, đồng thời chịu ảnh hưởng của chất lượng khẩu phần, mức độ vận động, giấc ngủ và các yếu tố nội tiết.

Ăn cơm vào buổi tối không đồng nghĩa với tăng cân hay gây gan nhiễm mỡ. Ngược lại, bỏ một bữa ăn không bảo đảm cơ thể sẽ giảm được mỡ nội tạng nếu tổng khẩu phần trong ngày vẫn dư thừa năng lượng, ít vận động và lựa chọn thực phẩm thiếu lành mạnh.

Bữa tối cân bằng dinh dưỡng sẽ tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa nguồn Internet

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cảnh báo, điều đáng lo ngại là nhiều phụ nữ áp dụng các phương pháp ăn kiêng cực đoan chỉ vì thấy người khác chia sẻ kết quả giảm 5-7 kg sau một thời gian ngắn. Đằng sau con số giảm cân có thể là tình trạng rối loạn kinh nguyệt, mất ngủ, rụng tóc, chán ăn và suy giảm năng lượng.

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, mỗi người có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Phụ nữ tiền mãn kinh, người đang giảm cân hay phụ nữ sau sinh không thể áp dụng chung một chế độ ăn. Đặc biệt, những người thường xuyên mất ngủ, bốc hỏa hoặc có nguy cơ loãng xương càng cần chú trọng chế độ dinh dưỡng cân bằng, thay vì loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm.

Tiền mãn kinh: Càng nhịn ăn càng dễ mất khối cơ

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, ở giai đoạn tiền mãn kinh, sự thay đổi nội tiết, đặc biệt là suy giảm estrogen, có thể ảnh hưởng đến phân bố mỡ, khối cơ và chuyển hóa năng lượng. Nhiều phụ nữ nhận thấy vòng eo tăng, mỡ bụng tích tụ rõ hơn dù lượng thức ăn không thay đổi đáng kể.

Đây cũng là thời điểm cần quan tâm đến việc duy trì khối cơ. Nếu vừa giảm mạnh năng lượng nạp vào, vừa ăn thiếu protein và ít vận động, cơ thể có thể mất cả khối cơ trong quá trình giảm cân. Khi khối cơ suy giảm, sức mạnh thể chất và khả năng vận động cũng có thể bị ảnh hưởng.

Bỏ bữa tối hoặc chỉ ăn rau trong thời gian dài còn có thể khiến tổng năng lượng và các chất dinh dưỡng trong ngày không đáp ứng nhu cầu. Người ăn kiêng quá mức dễ gặp tình trạng đói, mệt mỏi, giảm tập trung, thèm ăn và ăn bù vào những bữa sau.

Một vấn đề khác là quan niệm kiêng hoàn toàn tinh bột vào buổi tối để tránh tăng insulin và ngăn hạ đường huyết giữa đêm. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, không nên mặc định tinh bột trong bữa tối là nguyên nhân khiến phụ nữ tiền mãn kinh thức giấc lúc 1-3 giờ sáng.

Thực tế, đường huyết sau ăn chịu ảnh hưởng của lượng và loại carbohydrate, thành phần bữa ăn, độ nhạy insulin cũng như tình trạng chuyển hóa của từng người. Hạ đường huyết ban đêm cần được đánh giá theo nguyên nhân cụ thể, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường đang sử dụng insulin hoặc một số thuốc hạ đường huyết. Chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn tinh bột buổi tối sẽ gây hạ đường huyết và khiến người bệnh thức giấc vào một khung giờ cố định.

Tương tự, việc ăn bơ động vật kèm muối trước khi ngủ để ngăn cơ thể tỉnh giấc cũng chưa được chứng minh có hiệu quả. Người dân không nên tự áp dụng những công thức ăn uống được truyền miệng thay cho việc tìm nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ.

Thực phẩm thích hợp cho bữa tối - Ảnh minh họa nguồn Internet

Ăn tối thế nào để kiểm soát cân nặng mà vẫn giữ cơ?

Theo khuyến nghị của ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, giảm cân ở phụ nữ tiền mãn kinh cần hướng đến mục tiêu giảm mỡ nhưng bảo toàn khối cơ, bảo đảm năng lượng và cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

Thay vì bỏ bữa tối, chị em nên điều chỉnh khẩu phần và lựa chọn thực phẩm phù hợp. Một bữa tối cân đối có thể kết hợp rau xanh, nguồn protein như cá, trứng, thịt nạc, tôm hoặc đậu phụ, cùng một lượng tinh bột phù hợp với nhu cầu năng lượng.

Không nhất thiết phải loại bỏ cơm trắng. Chị em có thể thay thế một phần bằng gạo lứt, yến mạch, khoai lang hoặc các loại đậu để tăng lượng chất xơ. Đồng thời, cần hạn chế nước ngọt, bánh kẹo, thực phẩm nhiều đường, món chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn.

Bác sĩ cũng khuyến nghị tăng cường rau xanh, bổ sung nguồn chất béo lành mạnh và ăn cá thường xuyên. Trong đó, cá biển có thể cung cấp omega-3, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, không nên xem thực phẩm bổ sung như omega-3 hay glutathione là giải pháp thay thế chế độ ăn cân đối hoặc phương pháp điều trị mỡ máu, gan nhiễm mỡ.

Về thời gian ăn, nên duy trì giờ ăn tối tương đối ổn định, tránh ăn quá sát giờ đi ngủ. Có thể bố trí bữa tối trước khi ngủ khoảng 2-3 giờ để cơ thể có thời gian tiêu hóa. Bên cạnh dinh dưỡng, vận động thường xuyên, đặc biệt là các bài tập sức mạnh phù hợp, cũng có vai trò quan trọng trong duy trì khối cơ.

5 nguyên tắc ăn uống giúp phụ nữ tiền mãn kinh kiểm soát cân nặng 1. Không bỏ bữa tối, không nhịn ăn kéo dài tùy tiện. 2. Bổ sung đủ protein từ cá, trứng, thịt nạc, tôm và đậu phụ. 3. Ăn tinh bột với khẩu phần phù hợp, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ. 4. Tăng rau xanh, lựa chọn chất béo lành mạnh, hạn chế đồ uống nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn. 5. Kết hợp vận động sức mạnh, duy trì giấc ngủ và theo dõi vòng eo, sức khỏe chuyển hóa thay vì chỉ nhìn vào cân nặng.

Mời quý độc giả theo dõi video: Giá gạo Việt Nam tăng vọt, ST được chào bán tới 900 đô la. Điều gì đang đẩy thị trưởng nóng lên