BYD vừa chính thức giới thiệu thế hệ thứ ba của mẫu SUV Tang thế hệ mới. Tại thị trường Việt Nam, dòng xe này hiện được phân phối dưới tên gọi BYD Sealion 8.
BYD vừa chính thức giới thiệu thế hệ thứ ba của mẫu SUV Tang thế hệ mới. Tại thị trường Việt Nam, dòng xe này hiện được phân phối dưới tên gọi BYD Sealion 8.
Nissan NV200 đã ngừng phân phối tại Mỹ và châu Âu từ nhiều năm trước, nhưng mẫu xe van cỡ nhỏ 17 năm tuổi này vẫn tiếp tục được sản xuất và bán tại Trung Quốc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 26/11, Song Ngư có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của một người, nhưng không nên vội suy diễn khi chưa có bằng chứng.
Bên cạnh chuyện tình đẹp, nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách thời trang cuốn hút của nữ TikToker Meichan cũng nhận được nhiều sự quan tâm.
Toyota Sienna 2027 nâng cấp hệ truyền động hybrid, tăng công suất lên 251 mã lực, cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu và thêm nhiều công nghệ an toàn, tiện nghi.
Không phải là i3M, phiên bản hiệu năng cao của dòng i3 sẽ được BMW gọi là M3 với khả năng vận hành xứng đáng với cái tên mang tính biểu tượng của thương hiệu.
Đêm nhạc Muôn sắc Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình thu hút 50.000 khán giả, khép lại bằng màn pháo hoa 17 phút rực rỡ trên bầu trời Hà Nội.
Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) rộng khoảng 400ha được tính đến trong phương án bố trí chỗ ở cho người dân phải di dời khỏi các dự án sai phạm Mường Thanh.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mão nên chú ý đến giao tiếp và mối quan hệ, lời nhận xét không khéo léo khiến đồng nghiệp hiểu sai ý.
Bất chấp sự dịch chuyển của xu hướng sang SUV cỡ nhỏ gầm cao, Kia đã cam kết giữ lại hatchback hạng A Morning/Picanto như một lựa chọn giá rẻ nhất dải sản phẩm.
Hàng nghìn khán giả đổ về sân Mỹ Đình từ đầu giờ chiều để xem concert Muôn sắc Việt Nam, sự kiện mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân tối 24/11. Hàng nghìn người ken đặc, thưởng thức các không gian, triển lãm trong ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
Các hoạt động biểu diễn, dệt thổ cẩm và trò chơi dân gian đưa du khách đến gần hơn với đời sống văn hóa Chăm tại Di sản thế giới Mỹ Sơn.
Xưởng chế tác xe thủ công Hedley Studios tại Bicester, Vương quốc Anh vừa hoàn thiện và bắt đầu bàn giao lô 25 chiếc Bentley Blower Jnr chạy điện đầu tiên.
Yamaha Grand Filano Hybrid vừa ra bộ sưu tập màu sắc mới tại Thái Lan, khẳng định sức hút của dòng xe ga thời trang cao cấp nhưng "siêu tiết kiệm" nhiên liệu.
Theo đại diện Ban quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử, có khoảng trên 2 vạn người dân, khách du lịch hành hương về non thiêng Yên Tử trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 25/11/2026: Song Tử có thể đối mặt với thông tin bất ngờ, buộc bạn thay đổi kế hoạch và nhìn nhận lại một mối quan hệ quan trọng.
Sở hữu thiết kế thân xe thon gọn và chiều cao yên chỉ 683 mm, Harley-Davidson Sprint 440 có thể thu hút nhiều nhóm khách hàng khác nhau tại thị trường châu Á.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ rộn ràng với các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại ngày hội Đại đoàn kết năm 2026.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dậu có thể đối mặt tình huống ngoài dự tính, nhất là trong công việc và tiền bạc.
Sau khi sinh con thứ hai, Á hậu Tường San vẫn sở hữu nhan sắc ngày càng mặn mà cùng vóc dáng thon gọn khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ.