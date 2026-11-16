Giá gạo xuất khẩu tăng tốc kéo thị trường lúa nội địa khởi sắc

Thị trường lúa gạo Việt Nam đang ghi nhận nhịp tăng trưởng tích cực từ đầu tháng 10 đến nay khi giá chào bán xuất khẩu liên tục đi lên, tạo lực đẩy trực tiếp cho giá thu mua lúa tươi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng từ 100-500 đồng/kg.

Ảnh minh hoạ: Doanh nghiệp hội nhập

Nguồn cung thắt chặt đẩy giá gạo xuất khẩu lên mức cao

Theo dữ liệu cập nhật ngày 11/11 từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá chào bán nhiều chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam đồng loạt điều chỉnh tăng. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm đạt mức 515-520 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với phiên liền trước và cao hơn khoảng 75 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 10. Gạo Jasmine tăng thêm 8 USD/tấn lên ngưỡng 565-569 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm giao dịch ở mức 442-446 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm đạt 394-398 USD/tấn.

Diễn biến tích cực của gạo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường khu vực có sự phân hóa rõ rệt. Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm và 100% tấm nhích nhẹ lần lượt lên mức 488-492 USD/tấn và 423-427 USD/tấn. Ngược lại, gạo 5% tấm của Ấn Độ giảm 2 USD/tấn, lùi về vùng giá 388-392 USD/tấn. Giới phân tích đánh giá, sức mua quốc tế cải thiện trong khi lượng hàng tồn kho phục vụ xuất khẩu hai tháng cuối năm không còn dồi dào là yếu tố chính thúc đẩy giá gạo Việt Nam duy trì đà tăng. Đáng chú ý, việc Philippines cấp phép nhập khẩu 300.000 tấn gạo từ Việt Nam ngay trong tháng 11 tiếp tục củng cố thanh khoản cho thị trường.

Trên bình diện toàn cầu, báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy cán cân cung - cầu niên vụ 2026-2027 đang có xu hướng thắt chặt. Sản lượng gạo thế giới dự báo đạt 533,1 triệu tấn, thấp hơn mức tiêu thụ dự kiến là 538,8 triệu tấn, kéo tồn kho cuối kỳ giảm về mức 198,5 triệu tấn. Đồng thời, việc USDA liên tục hạ dự báo xuất khẩu của Ấn Độ xuống còn 22,5 triệu tấn trong năm 2026 và 23 triệu tấn vào năm 2027 đã làm thu hẹp quy mô thương mại gạo toàn cầu xuống còn 60,2 triệu tấn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được dự báo tiếp tục giữ vững vị thế quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới với sản lượng khoảng 8,1 triệu tấn mỗi năm, bất chấp lượng xuất khẩu 10 tháng đầu năm giảm 4,6% so với cùng kỳ do yếu tố mùa vụ.

Thị trường nội địa khởi sắc nhờ yếu tố gối vụ và nhu cầu cao

Cùng nhịp với đà tăng của thị trường xuất khẩu, giá thu mua lúa tươi tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long cũng ghi nhận xu hướng đi lên tại nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cà Mau. Theo cập nhật ngày 11/11 từ ngành nông nghiệp tỉnh An Giang, dù giao dịch trên đồng ruộng diễn ra khá chậm, mặt bằng giá vẫn tăng đồng loạt ở hầu hết các giống lúa chủ lực.

Cụ thể, nhóm lúa thơm chất lượng cao như Đài Thơm 8 và OM 18 cùng tăng mạnh 500 đồng/kg, lên mức 7.100-7.200 đồng/kg. Các giống lúa OM 34 và OM 5451 tăng 300 đồng/kg, lần lượt giao dịch quanh ngưỡng 6.300-6.500 đồng/kg và 6.400-6.600 đồng/kg. Nhóm lúa thường IR 50404 nhích nhẹ 100 đồng/kg lên 6.200-6.300 đồng/kg, trong khi lúa DS1 giữ ổn định ở vùng giá cao 7.200-7.300 đồng/kg.

Ghi nhận từ cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu cho thấy, đà tăng giá hiện nay chịu tác động lớn từ yếu tố thời điểm khi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào giai đoạn gối vụ. Nguồn cung từ vụ Hè Thu đã khép lại trong khi vụ Thu Đông mới chỉ bắt đầu thu hoạch rải rác, tạo ra độ trễ nhất định về sản lượng hàng hóa. Bên cạnh đó, phân khúc gạo thơm đặc sản của Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường quốc tế với mức giá chào bán cao, điển hình như dòng gạo ST25 đang đạt ngưỡng 1.000 USD/tấn. Với diễn biến giá hiện tại, nông dân các tỉnh miền Tây kỳ vọng sẽ thu về biên lợi nhuận khả quan trong vụ Thu Đông năm nay.