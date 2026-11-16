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Kinh doanh - Địa ốc

Lựu đỏ Peru canh tác tại An Giang chinh phục người tiêu dùng Việt

Việc canh tác thành công giống lựu ngoại nhập tại An Giang giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận dòng trái cây thượng hạng với mức giá chỉ từ 100.000 đồng/kg.

Bảo Châu

Từ một giống cây ăn trái ngoại nhập có nguồn gốc từ Nam Mỹ, lựu đỏ Peru đang dần chinh phục thị trường tiêu dùng nội địa nhờ chất lượng trái vượt trội và mức giá cạnh tranh so với hàng nhập khẩu. Việc các nhà vườn tại An Giang thuần dưỡng và canh tác thành công giống cây này không chỉ đáp ứng thị hiếu ưa chuộng trái cây lạ của người tiêu dùng mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới giàu tiềm năng.

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Ảnh minh hoạ.

Trên thị trường hiện nay, lựu đỏ Peru trồng tại miền Tây đang được giao dịch ở mức 100.000-150.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với sản phẩm cùng loại nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài nhưng vẫn giữ được độ tươi ngon và hương vị đặc trưng. Nhờ lợi thế về giá thành hợp lý cùng chất lượng ổn định, mặt hàng này nhanh chóng thu hút sức mua lớn từ người tiêu dùng. Không chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ trái thương phẩm, nhu cầu tìm mua cây giống lựu đỏ Peru về trồng tại gia hoặc mở rộng diện tích chuyên canh cũng đang gia tăng mạnh mẽ.

Sức hấp dẫn của giống lựu này đối với người mua nằm ở hình thức bắt mắt và trải nghiệm vị giác khác biệt. Mỗi quả lựu đỏ Peru khi thu hoạch có trọng lượng trung bình từ 500-800 gram, lớn gấp đôi đến gấp ba lần so với các giống lựu truyền thống vốn chỉ đạt 200-300 gram.

Nhờ đặc tính hạt mọng nước và màu sắc nổi bật, lựu đỏ Peru có tính ứng dụng cao trong ẩm thực gia đình lẫn ngành pha chế, làm bánh. Bên cạnh cách thưởng thức trực tiếp để cảm nhận trọn vẹn độ giòn ngọt, hạt lựu còn được người tiêu dùng ưa chuộng dùng để ép nước, làm sinh tố, kết hợp cùng sữa chua, các món chè hoặc trộn salad. Sắc đỏ tự nhiên của hạt cũng giúp loại trái cây này trở thành nguyên liệu trang trí lý tưởng cho các dòng bánh ngọt và thức uống cao cấp.

Đứng sau nguồn cung trái cây chất lượng cao này là khả năng thích nghi ấn tượng của giống lựu Nam Mỹ với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nắng nóng đặc trưng tại An Giang nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Theo đánh giá từ giới làm vườn, cây thuộc dạng thân gỗ nhỏ, tán gọn, ưa sáng và chịu nhiệt tốt nên sinh trưởng rất khỏe, không đòi hỏi quy trình chăm sóc quá phức tạp. Nếu đảm bảo đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt và lên liếp cao khoảng 60-70cm tại các vùng đất thấp để chống ngập úng, cây có thể bắt đầu ra hoa sau 8 tháng và cho thu hoạch lứa quả đầu tiên chỉ sau khoảng một năm xuống giống.

Bên cạnh việc phát triển các vùng trồng chuyên canh theo hướng hữu cơ, người dân cũng có thể dễ dàng nhân giống lựu đỏ Peru bằng phương pháp chiết cành từ cây mẹ khỏe mạnh hoặc ươm hạt với thời gian nảy mầm khoảng 3 tuần. Với chu kỳ thu hoạch ngắn, năng suất ổn định và đầu ra tiêu thụ thuận lợi, lựu đỏ Peru đang khẳng định vị thế là một trong những dòng trái cây đặc sản mới giàu sức cạnh tranh trên thị trường nông sản hiện nay.

Mời quý độc giả xem video: Tăng cường công nghệ bảo quản nông sản, giữ hoa quả tươi lâu gấp nhiều lần/ Nguồn: VTV24
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