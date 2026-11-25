Dù đã nhiều lần khám và điều trị nhưng không cải thiện, bệnh nhân chỉ được phát hiện lao màng não khi nhập viện trong tình trạng sốt, ho khan, mệt mỏi và lừ đừ.

Sốt tái đi tái lại, đau đầu kéo dài

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, bệnh nhân P.T.N. (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) có các triệu chứng đau đầu và sốt kéo dài hơn 1 tháng. Hai ngày trước khi nhập viện, người bệnh tiếp tục sốt, xuất hiện ho khan, mệt mỏi, lừ đừ. Lo ngại tình trạng sức khỏe của người thân diễn biến bất thường, gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám.

Tại đây, sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết, bác sĩ chỉ định chụp MRI não. Kết quả gợi ý tình trạng viêm màng não. Để xác định nguyên nhân, bệnh nhân được chỉ định chọc dò dịch não tủy làm xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn lao, giúp bác sĩ xác định bệnh nhân mắc lao màng não. Đây là thể lao ngoài phổi nguy hiểm, cần được phát hiện và điều trị kịp thời.

Sau khi có chẩn đoán, bệnh nhân được điều trị theo phác đồ lao màng não, đồng thời theo dõi và chăm sóc các bệnh lý đi kèm. Sau thời gian điều trị tích cực tại Khoa Hô hấp, sức khỏe người bệnh cải thiện dần và đủ điều kiện xuất viện.

Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Lao màng não có thể khởi phát âm thầm

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, lao màng não là thể lao nặng, có nguy cơ gây nhiều di chứng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh có thể khởi phát với những biểu hiện không điển hình như đau đầu kéo dài, sốt dai dẳng, mệt mỏi, ăn uống kém và sụt cân. Những triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường, nhất là khi người bệnh có nhiều bệnh nền.

Trường hợp bệnh nhân P.T.N. cho thấy cần lưu ý khi các triệu chứng kéo dài, tái đi tái lại hoặc không cải thiện dù đã thăm khám và điều trị. Việc tiếp tục tìm nguyên nhân bằng các phương pháp chẩn đoán phù hợp có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với những bệnh lý nguy hiểm như lao màng não.

Đánh giá việc điều trị thành công trường hợp này, BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, cho biết, vai trò của chỉ định chọc dò dịch não tủy trong xác định nguyên nhân bệnh. Theo bác sĩ, lao màng não là thể lao ngoài phổi nguy hiểm, dễ bị bỏ sót ở người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền, do đó cần thận trọng và đánh giá toàn diện trong quá trình chẩn đoán.

Bệnh viện cũng cho biết, sự phối hợp giữa các bác sĩ Khoa Hô hấp, Nội Thần kinh cùng hệ thống chụp MRI và xét nghiệm vi sinh đã hỗ trợ quá trình chẩn đoán, điều trị cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi bị đau đầu, sốt kéo dài, sốt tái diễn, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Đặc biệt, nếu đã điều trị nhưng triệu chứng không thuyên giảm, người bệnh cần tái khám để được đánh giá lại và tìm nguyên nhân. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc kéo dài việc điều trị tại nhà khi chưa xác định được bệnh.

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