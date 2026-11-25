Khi xu hướng thắt chặt chi tiêu thúc đẩy người mua đổ xô đến các đợt thanh lý hàng mẫu và hàng tồn kho (sample sale), nhiều thương hiệu cùng đơn vị tổ chức buộc phải thay đổi cách vận hành nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng thay vì chỉ dựa vào mức giảm giá sâu.

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Cơn sốt săn hàng mẫu và áp lực từ sự bùng nổ quá mức

Mô hình bán thanh lý hàng mẫu vốn là những sự kiện kín đáo dành cho khách hàng thân thiết nay đã trở thành trào lưu phổ biến rộng rãi. Theo Ariana, nhà sáng tạo nội dung đứng sau tài khoản The Sales Girl chuyên chia sẻ cẩm nang săn giảm giá tại New York, cảnh tượng xếp hàng dài đang xuất hiện ở khắp mọi nơi, không còn giới hạn ở các nhãn hàng xa xỉ. Tuy nhiên, sức hút của loại hình này đang đối mặt với nhiều tranh cãi khi mức chiết khấu không còn hấp dẫn như trước, còn danh mục sản phẩm tại nhiều sự kiện chủ yếu là hàng tồn kho thông thường thay vì hàng mẫu đúng nghĩa.

Trên nền tảng TikTok, hàng loạt video phản ánh tốc độ di chuyển của hàng chờ, lượng hàng hóa và độ đầy đủ kích cỡ cho thấy sự bùng nổ quá mức đang làm giảm sức hấp dẫn vốn có của các đợt bán thanh lý. Trước tình trạng hàng chờ kéo dài hàng giờ đồng hồ, xuất hiện cả dịch vụ thuê người xếp hàng hộ cùng vô số nội dung review lan truyền trên mạng, thương hiệu The Row đã quyết định hủy sự kiện sample sale thường niên tại New York vào mùa thu năm nay.

Nhận định về sự lệch hướng của mô hình này, bà Dakota Kate Isaacs, Giám đốc chiến lược thương hiệu của Quince cho rằng khái niệm bán thanh lý hàng mẫu đã đi quá xa so với mục đích ban đầu. Khi tổ chức sự kiện đầu tiên vào tháng 8, nhãn hàng này chủ động tập trung vào các sản phẩm mẫu thực sự nhằm đưa hoạt động này trở về đúng bản chất.

Mô hình bán thanh lý hàng mẫu vốn là những sự kiện kín đáo dành cho khách hàng thân thiết nay đã trở thành trào lưu phổ biến rộng rãi. (Ảnh: Stylecaster)

Tuy nhiên, Tổng giám đốc Assaf Azani thừa nhận người mua hiện nay khó tính hơn khi thị trường giảm giá mở rộng trên nhiều kênh. Vì khâu tổ chức kém hoặc hàng hóa gây thất vọng dễ bị lan truyền tiêu cực trên mạng xã hội, các đơn vị vận hành buộc phải nâng cấp trải nghiệm dù chỉ bán đồ giảm giá. 260 Sample Sale đã thuê chuyên viên trưng bày phối đồ cho manơcanh, thiết kế không gian bán hàng dạng sàn diễn, đồng thời công khai minh bạch lượng hàng, tình trạng hàng chờ và giá bán trên mạng để giảm áp lực cho khách.

Người tiêu dùng Việt ngày càng khắt khe với hàng thanh lý

Sự dịch chuyển hành vi tiêu dùng trên thế giới cũng phản ánh rõ nét thực tế đang diễn ra tại thị trường bán lẻ Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội và TP HCM. Trong những năm gần đây, mô hình bán hàng thanh lý hàng mẫu và xả kho cuối mùa (sample sale, clearance sale) được nhiều thương hiệu thời trang nội địa áp dụng rộng rãi. Đây được xem là công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp xoay vòng dòng tiền, giải phóng hàng tồn kho trước các đợt ra mắt bộ sưu tập mới và thu hút tệp khách hàng trẻ nhạy cảm về giá.

Nhiều sự kiện thanh lý đình đám tại Việt Nam từng ghi nhận cảnh tượng người mua xếp hàng dài hàng trăm mét từ rạng sáng, thậm chí xuất hiện tình trạng thuê người đứng xếp hàng hộ hoặc gom hàng số lượng lớn để bán lại với mức giá chênh lệch. Sức nóng của các sự kiện này cũng được khuếch đại mạnh mẽ thông qua các video đánh giá trực tiếp trên TikTok và Facebook, biến việc săn đồ thanh lý thành một trào lưu tiêu dùng sôi động mỗi dịp cuối năm.

Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ ban đầu, bức tranh thị trường đang dần phân hóa khi người tiêu dùng trong nước ngày càng khắt khe và tỉnh táo hơn. Không ít sự kiện xả kho vấp phải làn sóng phản ứng trái chiều trên mạng xã hội khi khách hàng phàn nàn về tình trạng trộn lẫn hàng lỗi mốt kém chất lượng, thiếu hụt kích cỡ phổ thông, không gian mua sắm chật chội, ngột ngạt hoặc mức giảm thực tế không hấp dẫn như quảng cáo ban đầu. Việc tổ chức thiếu chuyên nghiệp không chỉ khiến người mua thất vọng mà còn trực tiếp làm suy giảm hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng trung thành.

Thực tế này cho thấy bài toán của các doanh nghiệp thời trang Việt Nam hiện nay không thể chỉ dừng lại ở việc treo biển chiết khấu sâu để tạo hiệu ứng đám đông nhất thời. Thay vào đó, các nhãn hàng cần chuyên nghiệp hóa khâu vận hành thông qua việc phân loại rõ ràng tình trạng hàng mẫu và hàng tồn, minh bạch bảng giá ngay trên các kênh trực tuyến trước giờ mở bán để khách hàng chủ động cân nhắc. Đồng thời, việc áp dụng giới hạn số lượng sản phẩm trên mỗi hóa đơn nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, bố trí khung giờ ưu tiên cho khách hàng thành viên và duy trì không gian mua sắm chỉn chu chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp giữ chân người tiêu dùng và bảo vệ uy tín thương hiệu trong dài hạn.