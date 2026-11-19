Biểu lãi suất mới của SCB ghi nhận mức 0% đối với toàn bộ kỳ hạn gửi tiền online. Lãi suất tại quầy cũng gần như không còn, ngoại trừ hai kỳ hạn 12 và 13 tháng.

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, trong đó toàn bộ sản phẩm tiết kiệm trực tuyến đều được áp dụng mức 0%/năm. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 18/11, đánh dấu lần điều chỉnh lãi suất thứ hai của ngân hàng trong vòng một tháng.

SCB đưa lãi suất tiết kiệm trực tuyến về 0% ở tất cả kỳ hạn, trong khi lãi suất gửi tại quầy cũng gần như không còn.

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, phần lớn kỳ hạn cũng không phát sinh lãi suất. Hai ngoại lệ là kỳ hạn 12 tháng với mức 3,7%/năm và 13 tháng với mức 8,7%/năm. Đây là những kỳ hạn thường được sử dụng làm cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất cho vay thả nổi, do đó ít có sự điều chỉnh hơn.

Trong biểu lãi suất trước đó, tiền gửi tại SCB vẫn được hưởng lãi suất khoảng 0,1-0,7%/năm. Trường hợp khách hàng lựa chọn nhận lãi trước hoặc nhận lãi định kỳ hàng tháng, mức hưởng còn thấp hơn.

Từng là ngân hàng có chính sách huy động cạnh tranh, SCB trước đây thường niêm yết lãi suất cao hơn khoảng 1,5-2 điểm phần trăm so với nhóm bốn ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi sau khi ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ giữa năm 2022.

Kể từ đó, lãi suất huy động của SCB liên tục nằm trong nhóm thấp nhất thị trường, đồng thời ít có biến động so với mặt bằng chung.

Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt có thể nhận được các biện pháp hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước như bảo đảm thanh khoản, cho vay đặc biệt và miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi. Những cơ chế này giúp giảm áp lực phải cạnh tranh lãi suất để duy trì nguồn tiền gửi như các tổ chức tín dụng hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, các ngân hàng trong diện kiểm soát đặc biệt phải ưu tiên xử lý những tồn tại về tài chính, nợ xấu và các vấn đề yếu kém trước đó. Hoạt động cấp tín dụng thường bị hạn chế, kéo theo nhu cầu huy động vốn mới không còn lớn. Trong bối cảnh này, việc duy trì lãi suất tiền gửi cao có thể làm tăng chi phí vốn mà không tạo ra hiệu quả tương ứng.

Không chỉ thay đổi chính sách huy động, SCB còn điều chỉnh hạn mức chuyển tiền nhanh trên ứng dụng và internet banking xuống tối đa 20 triệu đồng mỗi ngày. Ngân hàng cho biết biện pháp này nhằm tăng cường bảo mật giao dịch, hạn chế nguy cơ gian lận và chiếm đoạt tài khoản khách hàng.

Mạng lưới hoạt động của SCB cũng liên tục được thu hẹp trong những năm gần đây. Theo thống kê, ngân hàng đã đóng gần 190 phòng giao dịch trong giai đoạn 2023-2025. Từ giữa tháng 7/2026 đến nay, thêm 39 chi nhánh ngừng hoạt động.

Sau quá trình cắt giảm này, SCB hiện chỉ còn 8 chi nhánh trên cả nước, trong đó có 3 chi nhánh tại TP HCM.