Hà Nội: Việt Á trúng gói thầu gần 285 tỷ đồng làm đường dây 220kV Hòa Lạc

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 10: Cung cấp cột thép, dây dẫn, phụ kiện và xây lắp đường dây 220kV, 110kV, thuộc công trình Xây dựng tuyến đường dây 220kV cấp điện cho trạm biến áp 220/110kV Hòa Lạc và các đường dây 110kV xuất tuyến. Nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á (mã số thuế 0100362998).

Gói thầu có giá 297,49 tỷ đồng (297.491.061.378 đồng), sử dụng nguồn tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản, đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng đơn giá cố định. Thời gian thực hiện là 300 ngày, tại các xã Hưng Đạo, Quốc Oai, Kiều Phú, Hạ Bằng, Hòa Lạc và Thạch Thất (TP Hà Nội).

Việt Á dự thầu và trúng thầu với giá hơn 284,81 tỷ đồng (284.814.053.377 đồng), không giảm giá, thấp hơn giá gói thầu khoảng 12,7 tỷ đồng. Theo phụ lục của quyết định, phạm vi cung cấp gồm các loại cột thép 220kV và 110kV, dây dẫn ACSR 330/43 và ACSR 400/51 (nhãn hiệu KEVIN, sản xuất tại Việt Nam), dây chống sét, cáp quang OPGW, chuỗi cách điện và các phụ kiện đường dây.

Có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, đóng thầu lúc 10h ngày 21/9/2026 sau khi gia hạn. Theo báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 22/10/2026 của tổ chuyên gia, Việt Á được đánh giá đạt về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật, xếp hạng 1 với giá thấp nhất.

Ba nhà thầu còn lại không trúng thầu:

Liên danh Gói thầu 10 (Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sao Vàng – Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2) xếp hạng 2, giá dự thầu hơn 352,5 tỷ đồng, cao hơn dự toán gói thầu.

Công ty CP Sông Đà 5 bị đánh giá không hợp lệ. Theo báo cáo, thư sửa đổi bảo lãnh dự thầu của nhà thầu ghi nhận bên thụ hưởng là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, không phải chủ đầu tư của gói thầu, nên không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm dự thầu.

Liên danh Gói thầu 10HL (Công ty CP Thái Bình Dương – Công ty CP Điện lực LICOGI 16) không đạt về kỹ thuật. Theo báo cáo, nhà thầu không xuất trình tài liệu kỹ thuật của hãng Cáp điện Đại Long đối với dây dẫn và dây chống sét, đồng thời đề xuất khoảng cách phóng điện của chuỗi cách điện 220kV là 2.830 mm, vượt giới hạn dưới 2.500 mm của E-HSMT.

Quyết định phê duyệt cho biết, trước đó gói thầu này từng có kết quả hủy thầu theo Quyết định số 7170/QĐ-EVNHANOI ngày 27/7/2026. Việt Á được mời đối chiếu tài liệu ngày 4/11/2026, cùng ngày có báo cáo thẩm định của tổ thẩm định.

Công ty CP Tập đoàn Việt Á có địa chỉ tại Tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Được biết đến là một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xây lắp các thiết bị điện, điện tử, cơ khí. Việt Á cũng tham gia xây dựng khá nhiều dự án, công trình ngành điện.