Thị trường cuối năm tăng tốc nhờ làn sóng kích cầu tiêu dùng lớn

Các hệ thống bán lẻ bứt phá khuyến mại và tích hợp ưu đãi số nhằm tạo cú hích cho sức mua của người tiêu dùng giai đoạn trước Tết.

Sức mua tại các hệ thống bán lẻ bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại trong những ngày gần đây, nhờ hàng loạt chương trình ưu đãi quy mô lớn được đồng loạt tung ra. Các đợt khuyến mại tập trung giai đoạn cuối năm đang tạo động lực quan trọng cho thị trường tiêu dùng trước khi bước vào mùa cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán 2027.

Ảnh minh hoạ.

Bứt phá khuyến mại và tích hợp trải nghiệm mua sắm

Ghi nhận tại TP.HCM trong các ngày cuối tuần, lượng khách đổ về các siêu thị và trung tâm thương mại tăng rõ rệt, nhiều nơi xuất hiện tình trạng xếp hàng chờ thanh toán vào giờ cao điểm. Nhằm thu hút người tiêu dùng, các nhà bán lẻ đẩy mạnh mức giảm phổ biến từ 30% đến 40%, cá biệt có mặt hàng giảm sát mốc 50%.

Không chỉ giảm giá trực tiếp, cuộc đua kích cầu còn mở rộng sang mảng thanh toán số. Điển hình như Co.opmart triển khai chương trình tặng voucher cho đơn hàng trực tuyến từ 300.000 đồng, còn GO! hợp tác cùng ví điện tử ZaloPay tung ưu đãi thanh toán đến hết ngày 31/12.

Nối tiếp đà tăng trưởng, từ ngày 11/11, các điểm mua sắm lớn tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bước vào mùa kích cầu cao điểm. Đáng chú ý, chương trình Vibrant HCMC đã ghi nhận hơn 60 sự kiện cùng sự tham gia của 30 tập đoàn và trên 100 thương hiệu. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cam kết cung ứng gói hỗ trợ tiêu dùng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực tài chính cho người dân.

Để tăng sức hút, doanh nghiệp bán lẻ cũng đẩy mạnh đổi mới công nghệ và trải nghiệm. Saigon Co.op vừa đưa vào vận hành mô hình Co.opmart Pro Nguyễn Trãi (TP.HCM) tích hợp cân tự động AI, quầy tự thanh toán và robot trải nghiệm sản phẩm.

Bài toán chủ động nguồn cung và giữ giá hàng Tết

Song song với các đợt kích cầu ngắn hạn, công tác chuẩn bị nguồn hàng cho Tết Nguyên đán 2027 đang được các đơn vị phân phối gấp rút triển khai nhằm ngăn ngừa nguy cơ thiếu hụt cục bộ. Dù vậy, áp lực từ chi phí logistics và giá nhập từ nhà cung cấp vẫn là bài toán lớn, có thể đẩy giá một số mặt hàng tiêu dùng cận Tết nhích tăng từ 5% đến 15%.

Dưới góc độ quản lý ngành hàng, nhóm thực phẩm nhập khẩu và các mặt hàng đặc thù dịp Tết được đánh giá là chịu áp lực tăng giá mạnh nhất do chi phí vận chuyển gia tăng. Để thích ứng, một số hệ thống bán lẻ lớn chấp nhận nén biên lợi nhuận để duy trì chính sách giá cạnh tranh, đồng thời chủ động mở rộng dòng sản phẩm OCOP và nguồn cung nội địa nhằm đa dạng hóa các phân khúc giá cho người mua.

Nhằm đảm bảo tính ổn định cho thị trường Tết, nhiều đơn vị phân phối hàng đầu đã chủ động tăng cường hỗ trợ vốn, ký kết hợp đồng bao tiêu đầu ra với nhà cung cấp và tích trữ hàng hóa từ 2 đến 3 tháng trước đợt cao điểm. Lợi thế từ mạng lưới hàng ngàn điểm bán rộng khắp cũng được các chuỗi bán lẻ tận dụng tối đa nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và giữ ổn định giá thành. Tại các thị trường trọng điểm, doanh nghiệp địa phương dự kiến tăng nguồn hàng dự trữ thêm hơn 10% so với cùng kỳ, kết hợp đa dạng hóa phân khúc giỏ quà Tết và đẩy mạnh dịch vụ giao hàng tận nơi.

Các kế hoạch dự trữ hàng hóa hiện tại phản ánh sự chủ động của doanh nghiệp trước nhu cầu dự kiến của thị trường. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ thực tế vẫn cần tiếp tục kiểm chứng qua tiến độ đặt hàng trong những tuần tới. Việc kiểm soát chi phí chuỗi cung ứng, đa dạng hóa quy cách đóng gói và thiết lập mức giá phù hợp sẽ là bài toán then chốt giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa mùa mua sắm cuối năm và hạn chế áp lực tồn kho sau Tết.