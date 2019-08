3 hành vi tiêu cực đang âm thầm phá hủy cuộc đời của nhiều người

1. Hay than trách số phận

Trong một vụ va cham xe hơi khá nghiêm trọng, thì trong khi gia đình nhà này chạy ra hét lớn: "Trời ơi, thế là hỏng cả xe rồi, sao đời tôi xui xẻo thế này không biết cơ chứ". Nhưng gia đình còn lại thì ôm lấy nhau rồi thầm mỉm cười hạnh phúc: "May mắn chúng ta còn sống, không sao cả, xe hỏng thì kiếm tiền là sửa lại được, người mất rồi thì mới gọi là mất tất cả".

Từ đó có thể thấy rõ rằng cùng va cham giao thông nhưng 1 người cảm thấy xui xẻo, còn người kia lại cảm thấy may mắn vì ít nhất không có thiệt hại về tình mạng. Như vậy có thể thấy rõ 2 nhận thức hoàn toàn khác nhau, một người luôn tìm ra sự may mắn trong khó khăn thì làm việc gì cũng dễ thành công, bởi họ không nản chí, không đổ lỗi lung tung.

Còn người lúc nào than trách số phận mà lại không biết rằng mình vừa gặp may ngay trong chính cái điều xui xẻo. Có một câu nói rằng: "Càng than trách số phận, càng nghĩ đến hướng xấu thì chuyện xấu cũng sẽ nhất định xảy ra''. Vậy nên muốn cuộc sống ổn định, thư thái thì chỉ cần thay đổi cách nghĩ, cách nhận thức là được.