4 thời điểm khiến con người tỉnh ngộ nhất

Sau cơn bạo bệnh

Sau cơn bạo bệnh, người ta sẽ hiểu rằng sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Tất cả những thứ khác đều xếp sau nó. Nếu không có sức khỏe, cuộc sống của con người chẳng khác gì con số 0 vô nghĩa.

Vì thế mà có những việc, bình thường ta xem trọng như núi, nhưng sau cơn bạo bệnh, tất cả sẽ được xem nhẹ và nhìn thấu.

Lúc gặp đen đủi

Những lúc sóng yên bể lặng thì con người chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng chỉ khi gặp chuyện không như ý, khi ấy người ta mới thấu rõ lòng người. Có người sẽ cười trên nỗi đau của bạn, có người sẽ ngồi nhìn không giúp và đáng sợ hơn cả là những người giậu đổ bìm leo.

Đây chính là lúc người gặp hoạn nạn nhìn thấy rõ nhất ai thực sự là bạn, ai là kẻ tiểu nhân vô sỉ. Tỉnh ngội rồi, sẽ biết cách chọn bạn, ai là người nên chơi và ai là người không thể chơi.



Sau khi đánh mất…

Nhiều người muốn có quá nhiều và không bao giờ biết đủ. Và cuối cùng khi đã đánh mất họ mới biết đâu là thứ trân quý trong đời.

Cuối cùng, trong cuộc đời, chỉ có trải qua rồi mới hiểu ra, chỉ có hiểu rồi mới biết trân trọng nâng niu. Trong đời, luôn có một người khiến bạn cười tươi nhất, cũng sẽ có người khiến bạn khổ đến cùng cực. Với người khiến mình khổ, hãy chọn cách quên đi, đó chính là cách bạn đối đãi tử tế với bản thân mình.

Lúc lâm chung

Con người khi đến lúc lâm chung mới hiểu rằng: Con người khi chết đi tất cả đều như mây khói, tất cả đều là hư vô.

Con người khi chết sẽ chẳng mang đi được thứ gì. Tất cả thời gian, của cải, tiền bạc...đều sẽ trở thành di sản chứ không còn là tài sản.

Chính bởi thế, lời khuyên dành cho tất cả chúng ta là, khi còn được sống, hãy tận hưởng cuộc sống theo cách khiến bạn thấy vui, ý nghĩa nhất. Sống trọn vẹn từng giây từng phút ở hiện tại, lúc nhắm mắt xuôi tay sẽ không còn điều gì phải hối tiếc.

Những câu nói này, bạn đã nghe lần nào chưa?

1. Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

2. Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả. Không thể nào sống mà không mắc sai lầm, trừ khi bạn cẩn trọng đến mức tối đa, nhưng như thế thì vô hình bạn đã mắc sai lầm rồi đấy.

3. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh, hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào, thì phần mộ của bạn cũng chỉ nhiêu đó kích thước. Hãy khiêm tốn.

4. Đối với bạn mà nói, sẽ chẳng bao giờ là quá già để có một mục tiêu mới hay để mơ một giấc mơ mới.

5. Đôi khi bạn không cần phải có mục tiêu trong cuộc sống, đại loại là những mục tiêu to lớn, bạn chỉ cần biết điều mà bạn phải làm kế tiếp là gì mà thôi.

6. Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được; đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được.