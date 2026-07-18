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Giải trí - Giới trẻ

Thiên Ân đón cột mốc mới sau thành công ở sắc đẹp và điện ảnh

Từ những ngày đi làm thêm với mức lương 600.000 đồng, Thiên Ân từng bước hiện thực hóa mục tiêu mua nhà tại TP HCM.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, Thiên Ân chia sẻ khoảnh khắc bên cha trong căn hộ mới. Cô xúc động viết: "Cuối cùng thì em đã có căn nhà đầu tiên để đón ba về ở rồi”.

Qua hình ảnh được đăng tải, căn hộ mang phong cách tối giản với tông màu kem, be chủ đạo, có ban công rộng và đón nhiều ánh sáng tự nhiên.

Mua được nhà là mục tiêu mà nàng hậu từng nhắc đến trong cuộc phỏng vấn với Znews năm 2024. Khi đó, cô cho biết luôn nỗ lực làm việc và mong đến tuổi 30 sẽ có một căn nhà tại TP HCM để không còn phải đi thuê.

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Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ khoảnh khắc bên cha trong căn nhà đầu tiên tại TP HCM. Ảnh: FB Thiên Ân.

Sau khi mẹ qua đời, Thiên Ân sống cùng cha. Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, cô từng làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống như bán hàng tại cửa hàng quà lưu niệm, bán hàng online.

Chia sẻ với Dân Việt, người đẹp kể tháng lương đầu tiên khi còn học lớp 11 là 600.000 đồng. Sau một tháng làm việc, cô nghỉ theo mong muốn của mẹ để tập trung học tập và dành toàn bộ số tiền kiếm được để phụ giúp gia đình.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Thiên Ân còn lấn sân diễn xuất. Theo VTV, cô góp mặt trong hai bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng là "Nụ hôn bạc tỷ" và "Hẹn em ngày nhật thực".

Đặc biệt, "Hẹn em ngày nhật thực" cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 10 ngày công chiếu. Người đẹp cho biết thành tích này vượt ngoài kỳ vọng, bởi trước đó cô từng lo ngại câu chuyện mang màu sắc lãng mạn, pha chút trầm buồn sẽ khó tiếp cận số đông khán giả.

Chia sẻ về quan điểm làm nghề, Thiên Ân cho rằng điều quan trọng nhất không phải tiền bạc hay danh tiếng mà là giữ được bản sắc của chính mình. Theo cô, khi vẫn giữ được "ngọn lửa" với nghề, đó sẽ là động lực để tạo ra những sản phẩm có giá trị cho bản thân và cộng đồng.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ về phim Hẹn em ngày nhật thực". Nguồn VTV

#Thiên Ân #sắc đẹp #điện ảnh #nhà mới #Hoa hậu Thiên Ân

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