Giải trí - Giới trẻ

Kỳ Duyên - Thiên Ân gây sốt với gu thời trang đồng điệu mỗi lần xuất hiện

Không chỉ gắn bó trong công việc và cuộc sống đời thường, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn khiến người hâm mộ thích thú bởi phong cách thời trang "như hai mà một".

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục đổ dồn sự chú ý vào mối quan hệ thân thiết giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.
Không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí hay đăng tải những khoảnh khắc đời thường thân mật, hai nàng hậu còn gây ấn tượng mạnh bởi gu thời trang đồng điệu.
Dễ dàng nhận thấy, mỗi khi xuất hiện chung một khung hình, Kỳ Duyên và Thiên Ân luôn có sự tính toán kỹ lưỡng về trang phục. Sự đồng điệu này không chỉ dừng lại ở việc chọn chung bảng màu mà còn lan tỏa sang cả kiểu dáng và tinh thần của bộ trang phục.
Không chỉ khi đi sự kiện, ngay cả trong những chuyến du lịch hay dạo phố, người hâm mộ vẫn bắt gặp họ diện những mẫu áo thun, quần jeans hay đồ thể thao có nét tương đồng về phom dáng.
Trong những chuyến du lịch cùng nhau, hai nàng hậu đều lựa chọn trang phục có nét tương đồng về màu sắc lẫn kiểu dáng.
Việc lựa chọn cùng một tông màu chủ đạo giúp hai nàng hậu tạo nên một tổng thể hài hòa, hút mắt người nhìn.
Nếu Kỳ Duyên nổi tiếng với gu thẩm mỹ thời thượng, mang hơi hướng high-fashion và có phần cá tính, thì Thiên Ân lại mang đến nét hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ.
Dù theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ hay tối giản, thanh lịch, họ vẫn giữ được nét riêng nhưng vẫn tạo nên tổng thể hài hòa khi đứng cạnh nhau.
Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó là Miss Universe Vietnam 2024. Thiên Ân sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.
Thần thái đẹp chuẩn điện ảnh của Hoa hậu Kỳ Duyên. Clip: FB Nguyen Cao Ky Duyen
#Kỳ Duyên #Kỳ Duyên Thiên Ân #Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên #Thiên Ân #Hoa hậu Đoàn Thiên Ân #Hoa hậu Thiên Ân

