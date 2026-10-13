Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường trái cây nhập khẩu hạ nhiệt nhờ nguồn cung và ưu đãi thuế

Nhiều mặt hàng trái cây ngoại từng thuộc phân khúc cao cấp đang tràn ngập các siêu thị và chợ truyền thống tại Hà Nội với mức giá ngày càng bình dân.

Bảo Châu

Tại Hà Nội, người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên các kệ hàng hoa quả. Nhiều mặt hàng trái cây nhập khẩu từ Mỹ, Australia, New Zealand hay Trung Quốc từng gắn liền với phân khúc quà biếu cao cấp hiện xuất hiện phổ biến trong giỏ hàng đi chợ hàng ngày của các gia đình nhờ mức giá dễ chịu hơn trước rất nhiều.

hoa-qua-nhap-khau-la-gi.jpg
Ảnh minh hoạ.

Trái cây ngoại phủ sóng từ siêu thị đến chợ dân sinh

Khảo sát tại hệ thống siêu thị WinMart trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhiều dòng táo cao cấp nhập khẩu như Envy loại 4 quả mỗi kilôgam đang được niêm yết ở mức 125.000 đồng/kg, giảm sâu so với mức giá trên 200.000 đồng/kg trước đây. Bên cạnh các dòng sản phẩm đóng hộp phục vụ nhu cầu biếu tặng, các kệ hàng còn bổ sung nhiều chủng loại táo ngoại bình dân hơn với giá chỉ từ 49.000 đồng/kg.

Tình trạng giá mềm diễn ra còn mạnh mẽ hơn tại các chợ đầu mối và chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô như chợ Long Biên hay chợ đầu mối phía Nam. Nhờ đúng vào chính vụ thu hoạch của nước xuất khẩu, các mặt hàng như nho mẫu đơn Trung Quốc hiện dao động từ 30.000-40.000 đồng/kg, nho ngón tay đen giảm từ mức 200.000 đồng/kg xuống còn 40.000-50.000 đồng/kg. Các dòng cam vàng nhập khẩu cũng duy trì ở mức quanh 25.000 đồng/kg, trong khi một số loại táo và hồng giòn, hồng ngọt đầu mùa có giá bán lẻ chỉ từ 10.000 đến 20.000 đồng/kg.

Thị trường Hà Nội năm nay cũng ghi nhận sự hiện diện phổ biến của những mặt hàng từng được coi là hàng hiếm. Đào tiên ruột đỏ nhập khẩu từ Trung Quốc - sản phẩm từng phải xách tay qua đường hàng không với giá lên tới 250.000 đồng/kg nay tràn ngập các xe hàng và cửa hàng trái cây khu vực Đống Đa, Hai Bà Trưng với giá chỉ từ 40.000 đồng/kg.

Chị Bích Ngọc (Hà Nội) chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống: "Trước đây, các loại trái cây như nho mẫu đơn hay táo Envy chỉ xuất hiện trong giỏ quà mang đi biếu hoặc những dịp lễ tết đặc biệt vì giá khá đắt đỏ. Giờ đây đi chợ đầu mối hay siêu thị gần nhà thấy hàng về tươi ngon mà giá lại mềm hơn rất nhiều".

Đòn bẩy từ hạ tầng thương mại và chính sách ưu đãi thuế

Lý giải về đà tăng trưởng nhập khẩu và sự cạnh tranh về giá của các mặt hàng trái cây ngoại, ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Nông nghiệp Nhiệt đới (COTAB), Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), cho biết xu hướng này phản ánh đúng tính chu kỳ của thị trường nông sản quốc tế.

Thống kê cho thấy Trung Quốc tiếp tục giữ vị thế là đối tác cung cấp rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 40,88% thị phần. Trong tháng 8, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 136,33 triệu USD, tăng 11,4% so với tháng trước và tăng 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, giá trị nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc đạt gần 867,16 triệu USD, tăng 51,1% so với cùng kỳ năm 2025. Mỹ đứng ở vị trí thứ hai với kim ngạch 8 tháng đạt 504,56 triệu USD, tăng 29,7% và nắm giữ 23,65% thị phần.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung dồi dào theo mùa, chính sách cắt giảm thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) đóng vai trò then chốt giúp hạ giá thành sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Các cam kết trong EVFTA, CPTPP hay ACFTA đã đưa thuế nhập khẩu nhiều dòng nông sản giảm mạnh, thậm chí về 0% nếu đáp ứng các tiêu chí xuất xứ.

Đáng chú ý, cơ chế thuế suất tối huệ quốc (MFN) quy định tại Nghị định 73/2025/NĐ-CP được ban hành từ cuối tháng 3/2025 đã điều chỉnh thuế nhập khẩu táo tươi từ 8% xuống 5%, cherry giảm từ 10% xuống 5%, cùng các mặt hàng hạt như hạnh nhân, hạt dẻ cười giảm về mức 5%. Ngoài ra, nhờ ưu đãi đặc biệt từ Hiệp định ACFTA, phần lớn trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam hiện được hưởng mức thuế 0%, tạo điều kiện cho sản phẩm ngoại nhập gia tăng sức cạnh tranh trên toàn hệ thống bán lẻ.

#trái ngoại #giá trái cây #Hà Nội #chính sách thuế #nhập khẩu #trái cây tươi

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường bán lẻ TP.HCM chuyển mình trước sự thay đổi sức mua dịp cuối năm

Thị trường bán lẻ TP.HCM ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, song sự thay đổi trong thói quen chi tiêu đang buộc các nhà bán lẻ đổi mới phương thức phục vụ.

Kinh tế TP.HCM bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm với những tín hiệu khởi sắc từ thị trường bán lẻ. Dù tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng liên tục ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đằng sau các con số này là một thực tế rõ nét: người tiêu dùng ngày càng tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước mỗi quyết định chi tiêu.

khuyen-mai2.jpg
Ảnh minh hoạ: Hạ Mây
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Trái vải rừng Bảy Núi đắt hàng dù giá tới 90.000 đồng một ký

Dù có giá bán lên tới 90.000 đồng/kg và khó đặt mua, thứ quả rừng chua thanh từ An Giang vẫn liên tục cháy hàng mỗi khi bước vào mùa thu hoạch.

Trái trường Bảy Núi hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc hơn là trái vải rừng là loại quả mọc tự nhiên tại các khu rừng thuộc khu vực An Giang như núi Dài, núi Cô Tô và núi Cấm. Vốn chỉ là thứ quà giải khát dân dã của người đi rừng địa phương, vài năm trở lại đây, thứ quả này đã trở thành đặc sản mùa hè độc đáo được thị trường đô thị săn đón.

t4a.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Du khách Việt nô nức mua tour xuất ngoại ngắm lá đổi màu

Mùa thu đông năm nay ghi nhận lượng khách đăng ký tour quốc tế tăng mạnh, trong đó hành trình thưởng ngoạn lá đổi màu tại Đông Bắc Á chiếm ưu thế.

Thời điểm lá cây chuyển màu cũng là lúc không khí du lịch thu - đông bắt đầu bùng nổ. Năm nay, hầu hết du khách Việt đều ưu tiên lựa chọn các tour quốc tế nhờ cảnh sắc đặc trưng trải dài từ châu Á, châu Âu cho đến châu Mỹ.

Sức hút từ thị trường Đông Bắc Á

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới