Từ viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng đến xuất huyết tiêu hóa, người bệnh Whitmore trải qua gần 3 tuần điều trị với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Sốc nhiễm trùng, suy hô hấp cấp phải thở máy

Bệnh nhân N.H.D. (54 tuổi, ngụ Lộc Ninh, Tây Ninh) được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng khó thở. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhịp thở 32 lần/phút, SpO₂ chỉ đạt 90%. Tình trạng viêm phổi nặng đã tiến triển thành suy hô hấp cấp, kèm suy đa cơ quan.

Trước diễn biến nguy kịch, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU), đặt nội khí quản và thở máy, đồng thời được hồi sức tích cực.

Kết quả thăm khám chuyên sâu xác định người bệnh mắc viêm phổi nặng do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Bệnh nhân đồng thời gặp các biến chứng nguy hiểm gồm sốc nhiễm trùng, tổn thương thận cấp và rối loạn điện giải.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

BS.CKI. Nguyễn Thị Kiều Oanh, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, Burkholderia pseudomallei là vi khuẩn gây bệnh Whitmore, còn gọi là bệnh melioidosis.

Đây là bệnh nhiễm trùng có thể biểu hiện đa dạng, từ nhiễm trùng khu trú đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm trùng. Phổi là một trong những cơ quan thường bị tổn thương, người bệnh có thể xuất hiện viêm phổi nặng, áp xe tại nhiều cơ quan hoặc nhiễm trùng da, mô mềm.

Đặc biệt, ở những người có bệnh nền mạn tính, bệnh có thể diễn tiến phức tạp, gây tổn thương nhiều cơ quan và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Sau 3 ngày hồi sức tích cực, tình trạng hô hấp và toàn thân của bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện. Người bệnh được chuyển về Khoa Hô hấp để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân đi ngoài phân đen, nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa. Đây là biến chứng mới xuất hiện khi người bệnh vẫn đang trong quá trình điều trị nhiễm trùng nặng.

Trước dấu hiệu bất thường, bệnh nhân được chỉ định nội soi thực quản – dạ dày cấp cứu. Kết quả ghi nhận ổ loét hang vị Forrest IIA, kèm viêm xước hành tá tràng mức độ vừa.

Ê-kíp nội soi nhanh chóng tiến hành can thiệp cầm máu qua nội soi. Song song với đó, các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát tình trạng toàn thân, kiểm soát nhiễm trùng và xử trí những bệnh lý đi kèm.

Người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Phối hợp nhiều chuyên khoa, kiểm soát từng biến chứng

Theo BS.CKI. Nguyễn Thị Kiều Oanh, đây là trường hợp nặng với nhiều bệnh lý diễn tiến đồng thời, từ viêm phổi nặng biến chứng sốc nhiễm trùng, suy hô hấp cấp đến tổn thương thận cấp.

Khi người bệnh xuất hiện thêm xuất huyết tiêu hóa, ê-kíp phải nhanh chóng phối hợp với Đơn vị Nội soi tiêu hóa để can thiệp cầm máu, đồng thời duy trì kiểm soát nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp.

Bác sĩ cho biết, việc theo dõi sát diễn tiến và điều chỉnh phương án điều trị theo từng giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát các biến chứng, nhất là khi nhiều cơ quan cùng bị ảnh hưởng.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, các tình trạng bệnh lý từng bước được kiểm soát. Sức khỏe bệnh nhân cải thiện và đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp này, BS.CKI. Nguyễn Thị Kiều Oanh khuyến cáo, viêm phổi do Burkholderia pseudomallei là bệnh nhiễm trùng nặng, có thể diễn tiến phức tạp, đặc biệt ở người có bệnh nền mạn tính.

Khi xuất hiện các triệu chứng hô hấp như ho, khò khè, khó thở, dù có sốt hay không, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá kịp thời. Những người mắc COPD hoặc hen phế quản cần tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám định kỳ, không tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

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