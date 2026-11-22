Theo AP, ít nhất 3 tàu chở dầu đã bị tấn công ở khu vực bên trong hoặc gần eo biển Hormuz.

AP đưa tin, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết 2 tàu chở dầu đã bị tấn công vào sáng sớm ngày 21/11 khi đang rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Theo UKMTO, không có báo cáo về thương vong.

Iran hiện chưa đưa ra bình luận nào về báo cáo của trung tâm này.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, Hải quân Iran thông báo một tàu chở dầu đã va phải thủy lôi ở phía Đông eo biển Hormuz và bốc cháy.

Một tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, ngày 18/4/2026. Ảnh: AP/Asghar Besharati.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, quân đội nước này đã tiến hành các hoạt động "mạnh mẽ và đa dạng" tại khu vực Hormuz để ngăn các tàu thuyền qua eo biển bằng tuyến đường "không được cho phép".

Trong diễn biến liên quan, Đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh từ một cơ sở tên lửa ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), giới thiệu hệ thống bệ phóng tên lửa kép mới.

Tại sự kiện, Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, Chỉ huy Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc IRGC, tuyên bố năng lực quân sự của Iran đã được mở rộng đáng kể.

Động thái này nhằm mục đích cho thấy khả năng tên lửa của Iran. Tuy nhiên, vị trí của bãi phóng tên lửa không được tiết lộ.