Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 506 ca sốt xuất huyết và 66 ca tay chân miệng, đều giảm so với tuần trước; 19 ổ dịch sốt xuất huyết vẫn hoạt động.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 13/11 đến ngày 20/11), toàn thành phố ghi nhận 506 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 92 phường, xã; trong đó có Phúc Thọ, Từ Liêm, Hồng Vân, Dân Hòa, Đại Mỗ, Thanh Oai,..., giảm 113 trường hợp so với tuần trước (619 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 7.532 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 122 phường, xã, số mắc giảm 6.079 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (13.611 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (36.199 mắc).

Ảnh minh họa/ Nguồn https://soyte.hanoi.gov.vn

Ghi nhận 06 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Gia Lâm, Nội Bài, Phúc Lộc, Phúc Thịnh, Thường Tín, Từ Liêm. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 285 ổ dịch, hiện còn 19 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần, Hà Nội còn ghi nhận 66 trường hợp mắc tay chân miệng tại 42 phường, xã; trong đó có Kiến Hưng, Vĩnh Tuy, Đại Thanh, Hoàng Mai, An Khánh..., giảm 52 trường hợp so với tuần trước (118 trường hợp). Cộng dồn đến nay ghi nhận 6.910 trường hợp mắc, bệnh nhân ghi nhận tại 126 phường, xã. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 105 ổ dịch, các ổ dịch đã kết thúc hoạt động.

Ghi nhận 01 trường hợp mắc ho gà tại Hòa Xá; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 133 trường hợp tại 66 phường, xã.

Ghi nhận 02 trường hợp mắc uốn ván tại Hoàng Liệt, Tam Hưng; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 18 trường hợp tại 15 phường, xã, 1 ca tử vong.

CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Tổ chức giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại 06 phường, xã gồm: Bạch Mai, Đại Thanh, Hồng Hà, Hoà Xá, Phú Cát, Tiến Thắng. Tập huấn giám sát và phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho cán bộ làm công tác phòng, chống dịch của các Trạm Y tế.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục tổ chức giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các phường, xã gồm: Phú Nghĩa, Bồ Đề, Bát Tràng, Đại Mỗ, Thượng Phúc, Vĩnh Tuy, Chương Mỹ, Thanh Oai. Giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Các Trạm Y tế phường, xã tiếp tục triển khai các hoạt động tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hoá chất diệt muỗi chủ động căn cứ theo diễn biến tình hình dịch và kết quả giám sát nguy cơ trong giai đoạn cao điểm dịch từ tháng 9-11 hàng năm. Tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng.

Tăng cường giám sát phát hiện dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa Thu-Đông như: Cúm, não mô cầu…; phối hợp, hướng dẫn với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, não mô cầu và các dịch bệnh mùa Thu - Đông, dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.