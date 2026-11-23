Không chỉ đối mặt nguy cơ vỡ khối phồng, người bệnh còn có thể bị tổn thương tạng, suy thận cấp hoặc liệt hai chân nếu ca mổ gặp biến chứng.

Một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi các bác sĩ thay toàn bộ đoạn động mạch chủ ngực – bụng cho người bệnh có khối phồng kích thước lớn, chèn ép nhiều cơ quan trong lồng ngực.

Khối phồng động mạch chủ chèn ép nhiều cơ quan

Theo các chuyên gia Tim mạch – Lồng ngực, phẫu thuật hoặc can thiệp động mạch chủ ngực, động mạch chủ bụng đơn thuần hiện đã được triển khai tương đối thường quy tại nhiều trung tâm tim mạch lớn. Tuy nhiên, thay đồng thời đoạn động mạch chủ ngực – bụng, đặc biệt là toàn bộ đoạn từ ngay dưới quai động mạch chủ kéo dài đến động mạch thận, là kỹ thuật có độ khó vượt trội.

Người bệnh trong ca phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có khối phồng động mạch chủ kích thước rất lớn. Khối phồng dính chặt, xâm lấn và chèn ép nghiêm trọng các cấu trúc trong lồng ngực như thực quản, phổi và màng phổi, gây đau ngực, đau bụng kéo dài.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật thay toàn bộ đoạn động mạch chủ tổn thương. Ca mổ kéo dài liên tục 8-9 giờ. Kíp phẫu thuật đã loại bỏ khối phồng và thay thế bằng đoạn mạch nhân tạo.

Kíp phẫu thuật thực hiện kỹ thuật thay đoạn động mạch chủ ngực – bụng phức tạp cho bệnh nhân

TS.BS Dương Ngọc Thắng, Khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực, phẫu thuật viên chính của ca mổ cho biết, đây là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất của chuyên ngành phẫu thuật mạch máu.

Theo ông, kỹ thuật này đòi hỏi sự kết hợp giữa các phương tiện hỗ trợ hiện đại trong phẫu thuật tim mở và kỹ năng phẫu thuật mạch máu tinh vi. Tỷ lệ biến chứng và tử vong vẫn khá cao, kể cả tại những quốc gia có nền y học phát triển. Trên thế giới hiện chỉ có khoảng 100 trung tâm y khoa đủ điều kiện và năng lực triển khai.

Nguy cơ thiếu máu tạng, tổn thương tủy sống trong ca mổ

Thách thức lớn nhất của phẫu thuật thay động mạch chủ ngực – bụng là bảo đảm máu tiếp tục lưu thông đến các cơ quan quan trọng trong suốt quá trình cắt bỏ và thay thế đoạn mạch bệnh lý.

Khi đoạn động mạch chủ tổn thương được loại bỏ, các nhánh mạch máu nuôi dưỡng những cơ quan thiết yếu như động mạch tủy sống, động mạch thân tạng, động mạch mạc treo tràng trên và hai động mạch thận phải được cắt rời, sau đó nối lại vào đoạn mạch nhân tạo.

Nếu các cơ quan này bị thiếu máu trong thời gian kéo dài, người bệnh có nguy cơ hoại tử tạng, suy đa tạng cấp sau phẫu thuật.

Để duy trì tuần hoàn, phẫu thuật viên sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, với tim – phổi nhân tạo hỗ trợ tưới máu cho nửa dưới cơ thể và các tạng. Trong khi đó, kíp gây mê phải kiểm soát huyết áp chặt chẽ, bảo đảm tim tự nhiên duy trì tưới máu cho nửa trên cơ thể và não bộ.

Một nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng khác là thiếu máu tủy sống, có thể dẫn đến liệt hai chân sau mổ. Vì vậy, trước phẫu thuật, kíp gây mê hồi sức đã chủ động đặt dẫn lưu dịch não tủy nhằm giảm áp lực, hỗ trợ bảo vệ tủy sống và hạn chế nguy cơ biến chứng thần kinh.

TS.BS Dương Ngọc Thắng (Khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực) thăm khám và chia sẻ niềm vui cùng bệnh nhân sau ca phẫu thuật thành công - Ảnh BVCC

Phối hợp đa chuyên khoa để kiểm soát biến chứng

Không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật của phẫu thuật viên, kết quả ca mổ còn đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa nhiều chuyên khoa.

Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu cung cấp lượng lớn máu và các chế phẩm máu, gồm tiểu cầu, huyết tương tươi, hỗ trợ điều chỉnh rối loạn đông máu sau khi ngừng tuần hoàn ngoài cơ thể, kiểm soát nguy cơ chảy máu.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến hồi sức tích cực Tim mạch để theo dõi sát. Do đường mổ kéo dài từ ngực xuống bụng, phổi trái phải được làm xẹp hoàn toàn trong suốt quá trình phẫu thuật. Kíp hồi sức tập trung cải thiện thông khí sớm, giúp phổi trái nở trở lại, hạn chế nguy cơ phải thở máy kéo dài và nhiễm trùng.

Các chỉ số sinh hóa cũng được kiểm soát liên tục nhằm phát hiện, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm như suy thận cấp và thiếu máu ruột.

Trong khi đó, chuyên khoa Nội khoa Tim mạch và Phục hồi chức năng tham gia tối ưu hóa thể trạng trước mổ, hướng dẫn người bệnh tập phục hồi vận động và hô hấp ngay sau khi rút ống nội khí quản.

Chia sẻ sau ca phẫu thuật, TS.BS Dương Ngọc Thắng cho biết, niềm vui lớn nhất của ê-kíp là người bệnh phục hồi ổn định, khỏe mạnh. Ông nhấn mạnh, việc thay toàn bộ đoạn động mạch chủ từ sát quai xuống qua ngực và bụng là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.

Thành công của ca phẫu thuật mở thêm cơ hội điều trị cho những người bệnh mắc bệnh lý động mạch chủ nguy hiểm.

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