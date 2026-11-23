Di chỉ Hạ Trại ở Hà Nam (Trung Quốc) hé lộ 133 ngôi mộ cổ cùng nhiều dấu tích quý, phản ánh sự giao lưu văn hóa cách đây hàng nghìn năm.

Cuộc khai quật di chỉ Hạ Trại tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã mang lại nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng, góp phần làm sáng tỏ lịch sử cư trú và giao lưu văn hóa của cư dân thời tiền sử. Đáng chú ý nhất là 133 ngôi mộ cổ có niên đại từ cuối văn hóa Ngưỡng Thiều đến giữa văn hóa Thạch Gia Hà, cho thấy sự cùng tồn tại của hai truyền thống văn hóa lớn tại khu vực giao nhau giữa Hà Nam, Thiểm Tây và Hồ Bắc.

Di chỉ quy mô 600.000 m² bên hai dòng sông

Di chỉ Hạ Trại nằm ở phía Đông Bắc làng Hạ Trại, thị trấn Đào Hà, huyện Tích Xuyên, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Khu vực này nằm gần phía Bắc sông Đan Giang, trong khi phía Đông và phía Nam được bao quanh bởi các nhánh của sông Đào Hà. Vị trí tại vùng thung lũng nơi hai dòng sông gặp nhau tạo điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống từ thời cổ đại.

Di chỉ hiện có diện tích khoảng 600.000 m². Nhằm phục vụ dự án dẫn nước Nam Thủy Bắc Điều và công trình xây dựng hồ chứa Đan Giang Khẩu, Viện Khảo cổ học và Di sản văn hóa tỉnh Hà Nam đã tiến hành khai quật tại đây trong giai đoạn 2009-2013, sau khi được cơ quan quản lý di sản quốc gia phê duyệt.

Kết quả cho thấy địa điểm này có tầng văn hóa rất phong phú, trải dài từ thời kỳ đồ đá mới đến các triều đại lịch sử, bao gồm văn hóa Ngưỡng Thiều, văn hóa Thạch Gia Hà, giai đoạn cuối văn hóa Vương Loan III đến đầu văn hóa Nhị Lý Đầu, thời Tây Chu, Đông Chu và thời Hán - Đường.

Di chỉ Hạ Trại ở Hà Nam hé lộ 133 ngôi mộ cổ cùng nhiều dấu tích quý, phản ánh sự giao lưu văn hóa cách đây hàng nghìn năm. Ảnh: Viện Khảo cổ học Văn vật tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Dấu tích khu định cư cổ và hệ thống hào phòng thủ

Một trong những lớp cư trú sớm nhất tại Hạ Trại thuộc văn hóa Ngưỡng Thiều. Ở phía Nam di chỉ, gần bờ Bắc sông Đào Hà, các nhà khảo cổ phát hiện một khu định cư được bao quanh bởi hệ thống hào nhân tạo.

Hào có thành vách tương đối dốc, mặt cắt gần giống chữ V, nhiều khả năng được sử dụng để bảo vệ khu dân cư. Bên ngoài còn có một rãnh nhỏ chạy song song, tạo thành hệ thống ranh giới bao quanh khu định cư.

Những hiện vật tìm thấy gồm bình đáy nhọn miệng nhỏ, bát, nồi đất pha cát và đỉnh gốm. Đây là những loại đồ dùng tiêu biểu của giai đoạn giữa văn hóa Ngưỡng Thiều.

Mặc dù chưa tìm thấy nền nhà còn nguyên vẹn, nhưng lượng lớn đất nung đỏ cho thấy từng tồn tại hoạt động xây dựng tại đây. Các nhà nghiên cứu cho rằng dấu tích kiến trúc có thể đã bị dòng nước sông Đào Hà bào mòn hoặc bị hoạt động của con người trong thời Đông Chu phá hủy.

Ở phía Đông Bắc khu định cư Ngưỡng Thiều, các nhà khảo cổ tiếp tục phát hiện dấu tích văn hóa Thạch Gia Hà, bao gồm hố chứa đồ, giếng nước, nền nhà và mộ huyệt đất. Những hiện vật như cốc gốm đỏ, bình gốm trang trí hoa văn đan giỏ và đỉnh chân bẹt cho thấy khu vực này từng là nơi cư trú của cộng đồng thuộc giai đoạn đầu văn hóa Thạch Gia Hà.

Phát hiện 133 ngôi mộ cổ, hé lộ hai truyền thống văn hóa khác biệt

Phát hiện có giá trị khoa học lớn nhất tại Hạ Trại là một nghĩa địa gồm 133 ngôi mộ dạng huyệt đất hình chữ nhật, có niên đại từ cuối văn hóa Ngưỡng Thiều đến giữa văn hóa Thạch Gia Hà. Nhiều mộ đã bị tác động bởi những hoạt động cư trú về sau, nhưng các nhà khảo cổ vẫn thu thập được hơn 100 di vật tùy táng, chủ yếu là đồ gốm, công cụ và vật phẩm bằng ngọc đá, cùng một số mảnh vỏ trai.

Dựa trên hướng đầu người chết, các nhà nghiên cứu chia nghĩa địa thành bốn nhóm, qua đó nhận diện những khác biệt đáng chú ý về niên đại và tập tục mai táng.

Nhóm thứ nhất có hướng đầu quay về phía Nam, được xác định là nhóm mộ cổ nhất, thuộc cuối văn hóa Ngưỡng Thiều. Đồ tùy táng chủ yếu là rìu ngọc đá có lưỡi cong lồi và hình dáng gần giống chữ Phong. Hình thức của những hiện vật này có nét tương đồng với đồ tùy táng tại nghĩa địa Tây Pha ở Linh Bảo. Một số đồ trang sức còn thể hiện ảnh hưởng từ văn hóa Đại Khê và Lăng Gia Than ở lưu vực trung Trường Giang.

Nhóm thứ hai và thứ ba có hướng đầu lần lượt quay về phía Tây và phía Đông, thuộc giai đoạn đầu văn hóa Thạch Gia Hà. Điểm đặc biệt là tập tục đặt đồ gốm trong hố nhỏ ở phần eo người chết. Một số ngôi mộ còn có những chiếc bát gốm được đục lỗ ở đáy sau khi nung. Đây là đặc điểm mai táng khá dễ nhận diện, cung cấp thêm tư liệu nghiên cứu quan niệm về thế giới sau cái chết của cư dân cổ đại.

Nhóm thứ tư có hướng đầu quay về phía Bắc, gồm những ngôi mộ có quy mô lớn hơn, huyệt sâu và đồ tùy táng phong phú nhất. Đồ gốm xuất hiện cùng rìu ngọc đá, một số mộ còn lưu lại dấu vết quan tài gỗ đơn.

Đặc biệt, ngôi mộ M207 được xác định là một trong những ngôi mộ văn hóa Thạch Gia Hà có quy mô lớn và số lượng đồ tùy táng phong phú nhất từng được phát hiện tại khu vực Tây Nam Hà Nam và Tây Bắc Hồ Bắc. Ngôi mộ đã được di chuyển nguyên khối để phục vụ công tác khai quật trong phòng thí nghiệm, bảo tồn và nghiên cứu chuyên sâu.

Điều đáng chú ý là nghĩa địa này phản ánh sự tồn tại song song của hai hệ thống văn hóa. Nhóm mộ hướng Nam mang đặc trưng văn hóa Ngưỡng Thiều thuộc vùng Trung Nguyên, trong khi ba nhóm còn lại có tập tục mai táng thống nhất hơn, gắn với hệ thống văn hóa Cù Gia Lĩnh - Thạch Gia Hà ở khu vực Giang Hán.

Việc các truyền thống văn hóa khác nhau cùng xuất hiện trong một nghĩa địa, nhưng vẫn duy trì những quy tắc mai táng riêng, là bằng chứng quan trọng về quá trình tiếp xúc và giao lưu giữa các cộng đồng tiền sử. Phát hiện này cũng bổ sung tư liệu về nguồn gốc tập tục chôn đồ tùy táng ở phần eo, đồng thời giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn sự thay đổi trong tổ chức xã hội thời kỳ đó.