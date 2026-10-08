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Kinh doanh - Địa ốc

Du khách Việt nô nức mua tour xuất ngoại ngắm lá đổi màu

Mùa thu đông năm nay ghi nhận lượng khách đăng ký tour quốc tế tăng mạnh, trong đó hành trình thưởng ngoạn lá đổi màu tại Đông Bắc Á chiếm ưu thế.

Bảo Châu

Thời điểm lá cây chuyển màu cũng là lúc không khí du lịch thu - đông bắt đầu bùng nổ. Năm nay, hầu hết du khách Việt đều ưu tiên lựa chọn các tour quốc tế nhờ cảnh sắc đặc trưng trải dài từ châu Á, châu Âu cho đến châu Mỹ.

Sức hút từ thị trường Đông Bắc Á

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, tính đến đầu tháng 10, lượng khách đăng ký tour mùa thu quốc tế đã tăng từ 15% đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, bộ ba thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục giữ vị thế áp đảo khi chiếm từ 65% đến 70% tổng lượng khách mua tour.

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Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục giữ vị thế áp đảo khi chiếm từ 65% đến 70% tổng lượng khách mua tour. (Ảnh: Vietskytour)

Tại Công ty lữ hành BestPrice, tỷ lệ lấp chỗ các tour Đông Bắc Á đã đạt 40% đến 50% kế hoạch, tăng từ 20% đến 30% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các lịch khởi hành rơi vào đúng điểm rơi lá đổi màu (cuối tháng 10 và tháng 11) đã lấp đầy từ 60% đến 70%.

Đáng chú ý, dữ liệu từ Traveloka chỉ ra xu hướng du khách Việt đang dần mở rộng sang các điểm đến mới tại Trung Quốc ngoài những cửa ngõ quen thuộc như Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh hay Thâm Quyến. Các tuyến Vân Nam và Tây Tạng nhận được sự quan tâm lớn: Lệ Giang tăng 11 bậc, Đại Lý tăng 9 bậc, cùng sự bứt phá của Thanh Đảo, Côn Minh, Trùng Khánh và Cáp Nhĩ Tân. Để đáp ứng nhu cầu này, các nền tảng du lịch đang tăng cường liên kết với các hãng hàng không như China Southern, China Eastern, Air China hay Xiamen Airlines nhằm tối ưu chi phí và lịch trình.

Chia sẻ về góc nhìn thực tế, chị Nguyễn Khánh Linh (Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi từng đi Bắc Kinh - Thượng Hải vài năm trước. Thu này, cả nhà quyết định chọn tour Lệ Giang - Đại Lý vì muốn tìm kiếm một lịch trình thư thả hơn, ưu tiên thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên và không khí văn hóa địa phương thay vì di chuyển quá nhiều giữa các đô thị lớn".

Sức hút từ các hành trình dài ngày

Đối với thị trường Hàn Quốc, Cơ quan Lâm nghiệp nước này dự báo thời điểm lá phong đạt trạng thái rực rỡ nhất sẽ diễn ra từ 20/10 đến 7/11, trải dài từ núi Seoraksan (20/10), Songnisan (28/10), Naejangsan (4/11) đến Hallasan (6/11). Lịch trình năm nay ghi nhận muộn hơn khoảng 1 ngày so với trung bình 5 năm qua.

Tại Nhật Bản, do đợt nắng nóng kéo dài trong tháng 9, thời điểm lá đỏ tại hầu hết 700 danh thắng dự kiến cũng muộn hơn trung bình nhiều năm. Khách du lịch được khuyến cáo lưu ý sự chênh lệch thời gian giữa lá vàng và lá đỏ (phong). Ví dụ tại Tokyo, lá vàng lý tưởng từ 25/11 trong khi lá đỏ là 29/11, còn tại Kyoto, lá vàng chuyển màu khoảng 27/11 nhưng lá đỏ phải đến 11/12.

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Ảnh: datviettour

Bên cạnh Đông Bắc Á, các hành trình đường xa như Nga hay châu Âu cũng ghi nhận sức mua khả quan từ nhóm khách có chi trả cao. Tại Golden Smile Travel, tour Nga kết nối Moscow - Saint Petersburg với mức giá 73,9 triệu đồng đang thu hút lượng lớn du khách nhờ chính sách thị thực điện tử (e-visa) cấp nhanh trong 3 đến 5 ngày và các đường bay thẳng đã phục hồi. Trong khi đó, Tràng An Travel triển khai tuyến Pháp - Thụy Sĩ - Italy phối hợp cùng Turkish Airlines và Vietnam Airlines với mức giá từ 78,9 triệu đồng.

Ưu tiên chiều sâu trải nghiệm

Sự chuyển dịch trong tư duy du lịch đang thúc đẩy các doanh nghiệp lữ hành phải liên tục thay đổi sản phẩm. Giá cả và số lượng điểm tham quan không còn là yếu tố duy nhất quyết định việc xuống tiền của du khách.

Đại diện các công ty du lịch nhận định xu hướng, khách hàng hiện nay chia làm hai nhóm rõ rệt. Nhóm khách lần đầu xuất ngoại vẫn có nhu cầu tối ưu chi phí để ghé thăm nhiều danh thắng kinh điển và nhóm khách còn lại - các gia đình và nhóm bạn trẻ đều yêu cầu lịch trình thong thả, chọn đúng thời điểm cảnh sắc đẹp nhất và chú trọng chiều sâu văn hóa. Do đó, việc thiết kế hành trình khác biệt và cá nhân hóa trải nghiệm đang trở thành bài toán bắt buộc đối với các doanh nghiệp lữ hành trong mùa du lịch cuối năm.

Mời quý độc giả xem video: Việt Nam là điểm đến được du khách châu Á ưa chuộng/ Nguồn: VTV24
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