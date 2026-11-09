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Kinh doanh - Địa ốc

Du lịch Việt Nam bứt phá nhờ dòng khách châu Âu và chiến lược tăng tốc

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách châu Âu cùng chiến lược xúc tiến toàn cầu đang trở thành động lực chính giúp du lịch Việt Nam tăng tốc ở giai đoạn nước rút.

Bảo Châu

Môi trường du lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chuyển đổi thành công từ giai đoạn phục hồi sang cạnh tranh mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, du lịch Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng ngoạn mục, liên tục vượt qua các mốc thời kỳ trước đại dịch nhờ chính sách thị thực đột phá cùng việc ứng dụng mạnh mẽ AI và Big Data vào toàn hệ sinh thái.

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Ảnh minh hoạ: Khoa Nguyen/Getty Images

Châu Âu trở thành động lực tăng trưởng mới

Theo phân tích từ nền tảng truyền thông du lịch toàn cầu Travel & Tour World, châu Âu đang nổi lên như một động lực quan trọng thúc đẩy lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm, khu vực này đóng góp thêm khoảng 1,09 triệu lượt khách so với cùng kỳ năm 2025, vượt qua mức tăng khoảng 992.000 lượt của châu Á. Dù châu Á vẫn duy trì vị thế thị trường nguồn lớn nhất, sự trỗi dậy của thị trường châu Âu cho thấy nỗ lực chuyển dịch đúng hướng nhằm đa dạng hóa nguồn khách và giảm sự phụ thuộc vào các thị trường lân cận.

Nga hiện dẫn đầu thị trường khách châu Âu tại Việt Nam với khoảng 1,25 triệu lượt trong 10 tháng đầu năm 2026, đạt mức tăng ấn tượng 150% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc như Ba Lan tăng 45,8%, Thụy Sĩ tăng 23,1%, Cộng hòa Czech tăng 21,9% và Thụy Điển tăng 21,4%.

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Sự trỗi dậy của thị trường châu Âu cho thấy nỗ lực chuyển dịch nhằm đa dạng hóa nguồn khách và giảm phụ thuộc vào các thị trường lân cận. (Ảnh: Passionate Travel)

Chính sách miễn thị thực cho công dân các nước Đức, Pháp, Anh, Italy và Tây Ban Nha đã tạo cú hích lớn, giúp tối giản thủ tục nhập cảnh và gia tăng sức hút cho điểm đến. Làn sóng du khách này mang lại cơ hội phát triển to lớn cho các hãng hàng không, lưu trú và lữ hành. Những điểm đến biển như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang thu hút khách nghỉ dưỡng dài ngày, trong khi các trung tâm văn hóa - lịch sử như Hà Nội, TP.HCM, Huế, Hội An cùng Vịnh Hạ Long, Ninh Bình và đồng bằng sông Cửu Long mang đến trải nghiệm đa dạng cho du khách quốc tế.

Vươn lên giữa bức tranh du lịch khu vực

Báo cáo Theo dõi Du lịch Thường niên 2026 của Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) chỉ ra du lịch toàn khu vực đang tiến sát mốc phục hồi hoàn toàn. Lượng khách quốc tế tại 44 điểm đến đạt 239 triệu lượt trong các tháng đầu năm 2026, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước và phục hồi 96,3% so với năm 2019.

Trong bức tranh chung đó, Việt Nam và Hàn Quốc trở thành những điểm sáng tăng trưởng bứt phá với mức tăng lượt khách quốc tế lần lượt là 14,9% và 21,4% tính đến tháng 6/2026. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với đà chững lại tại một số thị trường lớn như Mỹ (giảm 1,0%) hay Thái Lan (giảm 4,9%). PATA nhận định giai đoạn tiếp theo đòi hỏi các quốc gia phải nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường nguồn và kéo dài thời gian lưu trú thay vì chỉ tập trung vào số lượng.

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Ảnh: Heritage Wanderlust

Tính đến hết 10 tháng năm 2026, Việt Nam đã đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách của cả năm, ngành du lịch cần thu hút thêm khoảng 5,5 triệu lượt khách trong hai tháng cuối năm. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang đẩy mạnh các chương trình xúc tiến tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga nhằm kích cầu ngắn hạn, đồng thời tạo tiền đề cho năm 2027.

Trọng tâm của chiến lược xúc tiến thời gian này là việc phối hợp tổ chức Không gian du lịch Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2026 tại Vương quốc Anh. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu như Saigontourist Group và Vietravel đánh giá việc tham gia các hội chợ quốc tế không chỉ mở rộng thương hiệu mà còn gia tăng năng lực cạnh tranh, giúp đưa các giá trị đặc sắc của Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu.

Thông qua mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước điều phối, doanh nghiệp kết nối thị trường và địa phương cung cấp tài nguyên, ngành du lịch đang xây dựng các sản phẩm chuyên biệt hóa, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế khắt khe và tiếp cận hiệu quả dòng khách chất lượng cao từ châu Âu.

Mời quý độc giả xem video: Ngành du lịch "ghi điểm" nhờ chuyển đổi số/ Nguồn: VTV24
#du lịch Việt Nam #khách châu Âu #miễn thị thực #xúc tiến du lịch #khách quốc tế #thị trường châu âu

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Ảnh minh hoạ.
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