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Kinh doanh - Địa ốc

Trái vải rừng Bảy Núi đắt hàng dù giá tới 90.000 đồng một ký

Dù có giá bán lên tới 90.000 đồng/kg và khó đặt mua, thứ quả rừng chua thanh từ An Giang vẫn liên tục cháy hàng mỗi khi bước vào mùa thu hoạch.

Bảo Châu

Trái trường Bảy Núi hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc hơn là trái vải rừng là loại quả mọc tự nhiên tại các khu rừng thuộc khu vực An Giang như núi Dài, núi Cô Tô và núi Cấm. Vốn chỉ là thứ quà giải khát dân dã của người đi rừng địa phương, vài năm trở lại đây, thứ quả này đã trở thành đặc sản mùa hè độc đáo được thị trường đô thị săn đón.

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Ảnh minh hoạ.

Mùa thu hoạch vải rừng tương đối ngắn, chỉ kéo dài từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 6 dương lịch. Do nguồn cung hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên và công thu hái vất vả, giá bán loại quả này luôn duy trì ở mức cao, dao động từ 50.000-90.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn đáng kể so với nhiều loại trái cây ăn quả phổ biến tại địa phương.

Dù mức giá không rẻ, loại quả này vẫn rơi vào tình trạng "cháy hàng" liên tục do số lượng cung ứng ra thị trường quá ít. Chia sẻ về sự khó khăn khi tìm mua, chị Thu Trang (TP.HCM) cho biết: "Tôi canh mua quả này suốt từ đầu mùa nhưng rất khó tìm vì ít người bán. Cả hội nhóm gom nông sản online chỉ có 1-2 mối nhận đơn nhưng lúc nào cũng báo hết hàng do phụ thuộc lượng hái dưới quê gửi lên. Muốn ăn tôi thường phải đặt trước một tuần".

Nhìn thoáng qua, trái vải rừng dễ khiến nhiều người liên tưởng đến quả vải thiều quen thuộc nhờ sắc vỏ đỏ sậm hoặc trắng ngả hồng khi chín. Tuy nhiên, loại quả này có kích thước nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng bằng đầu ngón tay cái, tương đương một phần ba quả vải thông thường. Ẩn sau lớp vỏ mỏng là phần thịt cùi màu trắng trong, mềm và mọng nước. Khác với vị ngọt đậm của vải vườn, trái vải rừng chinh phục người ăn bằng vị chua thanh đặc trưng, đi kèm chút ngọt nhẹ lưu lại nơi đầu lưỡi và mùi thơm dịu.

Do cây mọc dại, sinh trưởng chậm và chủ yếu là những cây lâu năm vài chục năm tuổi mới cho quả ổn định, lượng vải rừng đưa ra thị trường mỗi mùa rất hạn chế. Việc thu hái đòi hỏi người dân phải đi sâu vào rừng, trèo lên các tán cành cao hoặc cắt tỉa từng nhánh mang về.

Đáp ứng nhu cầu ăn vặt ngày càng đa dạng, trái vải rừng hiện được người tiêu dùng biến tấu thành nhiều món hấp dẫn. Bên cạnh cách bóc vỏ ăn trực tiếp, quả chín thường được lột vỏ rồi lắc cùng muối ớt để hòa quyện vị chua mặn cay, ngâm đường tạo món giải nhiệt, hoặc ép lấy nước làm thức uống độc đáo trong những ngày hè.

Mời quý độc giả xem video: Tăng cường công nghệ bảo quản nông sản, giữ hoa quả tươi lâu gấp nhiều lần/ Nguồn: VTV24
#vải rừng #An Giang #Đặc sản mùa hè #giá cao #quả tự nhiên #mùa thu hoạch

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