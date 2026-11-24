Kiểm soát đường huyết, dinh dưỡng và vận động chưa phải tất cả. Người mắc đái tháo đường cần chủ động phòng nhiễm trùng để hạn chế biến chứng.

Đường huyết cao làm tăng nguy cơ nhiễm trùng

Một phụ nữ 60 tuổi ở TP. Hồ Chí Minh đến khám khi đường huyết đột ngột khó kiểm soát hơn. Khoảng 3 tháng trước, người bệnh mắc Zona thần kinh, xuất hiện đau vùng ngực rồi nổi bóng nước. Dù tổn thương da giảm sau vài tuần, cơn đau vẫn dai dẳng, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt. Đường huyết cũng trở nên khó kiểm soát, buộc phải điều chỉnh điều trị.

Trường hợp này cho thấy nhiễm trùng không chỉ gây tổn thương tại chỗ mà còn có thể ảnh hưởng đáng kể đến quá trình quản lý bệnh đái tháo đường và chất lượng cuộc sống.

PGS.TS.BS Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, khi đường huyết tăng cao, chưa được kiểm soát tốt, hoạt động của hệ miễn dịch có thể bị ảnh hưởng, làm giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.

Người mắc đái tháo đường vì vậy cần lưu ý nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng như cúm, viêm phổi, virus hợp bào hô hấp (RSV), Zona thần kinh và nhiều bệnh lý khác.

Nguy cơ càng đáng quan tâm ở người lớn tuổi, đặc biệt khi đồng thời mắc nhiều bệnh mạn tính. Bên cạnh những biến chứng thường được chú trọng như tim mạch, thận hay thần kinh, nhiễm trùng cũng là vấn đề cần được quan tâm trong quá trình điều trị đái tháo đường. Người bệnh có thể gặp viêm phổi, nhiễm trùng da, bàn chân, đường tiết niệu; một số trường hợp diễn biến nặng, cần nhập viện.

Zona thần kinh là một ví dụ về tình trạng nhiễm trùng có thể để lại ảnh hưởng kéo dài. Sau khi các tổn thương da giảm, người bệnh vẫn có thể bị đau dai dẳng, ảnh hưởng giấc ngủ, sinh hoạt và khiến việc kiểm soát bệnh nền thêm khó khăn. Do đó, phòng ngừa nhiễm trùng cần được xem là một phần trong chiến lược quản lý đái tháo đường lâu dài, thay vì chỉ xử trí khi bệnh đã xuất hiện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dinh dưỡng, vận động và phòng nhiễm trùng cần song hành

Để duy trì đường huyết ổn định, hạn chế những yếu tố khiến bệnh nền khó kiểm soát, quản lý cân nặng và dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng.

BSCKI Mã Tùng Phát, Khoa Nội tiết, béo phì làm tăng đề kháng insulin, khiến đường huyết khó kiểm soát hơn, đồng thời thường đi kèm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và nguy cơ tim mạch. Giảm cân ở mức phù hợp có thể cải thiện sức khỏe chuyển hóa. Ngay cả khi giảm khoảng 3-5% cân nặng ban đầu, người bệnh cũng có thể đạt được một số lợi ích về đường huyết và mỡ máu.

BS CKII Trần Thị Thuỳ Dung, Khoa Nội tiết, nhấn mạnh dinh dưỡng là một trong ba nền tảng quản lý đái tháo đường, bên cạnh vận động và sử dụng thuốc theo chỉ định.

Người bệnh nên ăn điều độ, đúng giờ, hạn chế bỏ bữa rồi ăn bù, tránh ăn lặt vặt quá nhiều; xây dựng khẩu phần phù hợp với tình trạng sức khỏe, cân nặng và mức độ vận động. Chế độ ăn cần bảo đảm đủ các nhóm dưỡng chất, ưu tiên lựa chọn và chế biến thực phẩm lành mạnh.

PGS.TS.BS Trần Quang Nam, kiểm soát đường huyết, duy trì dinh dưỡng hợp lý và vận động thường xuyên là những nền tảng quan trọng, nhưng chưa phải toàn bộ chiến lược bảo vệ sức khỏe. Người mắc đái tháo đường cần chủ động nhận diện nguy cơ nhiễm trùng và xây dựng kế hoạch dự phòng, nhất là khi tuổi cao hoặc có nhiều bệnh nền.

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe hằng ngày, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ về các bệnh nhiễm trùng có nguy cơ mắc phải và biện pháp dự phòng phù hợp, trong đó có tiêm chủng. Việc lựa chọn cần căn cứ vào tuổi, bệnh nền và tình trạng sức khỏe từng người.

Mỗi lần tái khám vì vậy không chỉ là dịp đánh giá đường huyết, điều chỉnh thuốc mà còn là cơ hội rà soát những nguy cơ có thể chủ động phòng ngừa. Quản lý đái tháo đường cần kết hợp kiểm soát đường huyết, duy trì cân nặng hợp lý, dinh dưỡng cân đối, vận động thường xuyên và phòng nhiễm trùng nhằm hạn chế biến chứng, duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài.

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