Ngày 23/11, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày 24/11, toàn bộ người dân và du khách sẽ được miễn tiền vé khi sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) nhân dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Chính sách miễn phí được áp dụng cho toàn bộ hành khách di chuyển trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang vận hành trên địa bàn Thủ đô gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy.

Về cách thức nhận vé, đối với hành khách đi xe buýt sử dụng vé lượt sẽ được phát vé miễn phí trực tiếp từ thiết bị bán vé trên xe, hoặc đặt vé 0 đồng qua ứng dụng "ThevegiaothongHN" và các ví điện tử liên kết với hệ thống. Đối với hành khách đi đường sắt đô thị sử dụng vé lượt, người dân có thể nhận vé miễn phí tại quầy theo nhu cầu chuyến đi, hoặc thao tác qua ứng dụng "Hà Nội Metro", thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống mà không phải thanh toán tiền. Trong trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, các đơn vị vận hành sẽ phát vé giấy dự phòng cho hành khách. Riêng với hành khách sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện miễn phí (như người cao tuổi, trẻ em...), người dân vẫn thực hiện thao tác quẹt thẻ giao thông vật lý, thẻ miễn phí, căn cước công dân hoặc quét mã QR (thẻ ảo) tại đầu đọc ở cửa lên xuống như thường lệ để hệ thống ghi nhận lượt đi.

Hà Nội miễn phí vé giao thông công cộng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh VTV

Để bảo đảm việc triển khai diễn ra thông suốt, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo các đơn vị vận tải xe buýt và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội theo dõi sát lưu lượng khách để kịp thời điều chỉnh tần suất, tăng cường số chuyến phù hợp với nhu cầu thực tế. Đồng thời, các sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố cùng UBND các xã, phường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm bắt thông tin; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các nhà ga, điểm dừng và nhà chờ xe buýt.