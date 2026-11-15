Công ty xây dựng số 5 trúng gói thầu 358 tỷ đồng ở nhà máy nước thải Dĩ An

Công ty CP Xây dựng số 5 trúng gói thầu giá 358 tỷ đồng, trong khi hai nhà thầu chào giá thấp hơn nhưng không đáp ứng yêu cầu.

Ngày 6/11/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM ban hành Quyết định số 982/QĐ-BHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu BDCW-02: Nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Dĩ An, thuộc dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương. Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

Gói thầu có giá 363,18 tỷ đồng (363.182.386.363 đồng), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng, thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng (số E-TBMT IB2600471483), loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh. Công trình triển khai tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM, nâng công suất nhà máy thêm 20.000 m³/ngày, thời gian thực hiện 24 tháng.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã số thuế 0300378152) dự thầu và trúng thầu với giá 358 tỷ đồng, không giảm giá, thấp hơn giá gói thầu khoảng 5,18 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Theo biên bản mở thầu, có ba nhà thầu tham dự gói thầu này, gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn 202 (giá dự thầu 341,39 tỷ đồng), Liên danh TC NMXLNT Dĩ An (345,62 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (358 tỷ đồng). Như vậy, nhà thầu trúng thầu là đơn vị có giá dự thầu cao nhất trong ba nhà thầu.

Quyết định nêu hai nhà thầu còn lại không trúng thầu do không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT. Theo đó, Liên danh TC NMXLNT Dĩ An không được lựa chọn vì một thành viên là Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 không đáp ứng tư cách hợp lệ theo mục 4.4 Chương I E-HSMT. Lý do được nêu là Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đang bị cấm tham gia đấu thầu theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 6/5/2025 của UBND tỉnh Hà Nam, do hành vi gian lận, vi phạm điểm a khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023.

Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường thực hiện, báo cáo thẩm định do Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án Việt Nam lập ngày 4/11/2026. Trước khi có quyết định, chủ đầu tư và nhà thầu đã ký biên bản thương thảo hợp đồng ngày 3/11/2026.

Quyết định giao Ban Quản lý dự án 8, Phòng Pháp chế, Phòng Tài chính – Kế toán căn cứ nội dung được phê duyệt để hoàn thiện hợp đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (mã chứng khoán: SC5, mã số thuế: 0300378152) là một nhà thầu xây dựng lớn có trụ sở chính tại 137 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Gần đây, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 trúng thầu các gói hạ tầng nước tại TP.HCM. Hồi tháng 8/2026, công ty trúng gói thầu BDCW-01 nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Thuận An (thêm 20.000 m³/ngày), cùng thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương. Giá trúng thầu là 386 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 3/2026, công ty trúng gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư và thi công thuộc dự án cải tạo quy trình công nghệ nâng cao chất lượng nước tại Nhà máy nước Tân Hiệp của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn. Giá trúng thầu là 368,636 tỷ đồng (giá gói thầu 374,25 tỷ đồng), thời gian thực hiện 540 ngày, hợp đồng đơn giá cố định.