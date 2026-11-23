Từ vết cào nhỏ ở chân tại trường mầm non, bé gái 4 tuổi ở Lào Cai bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương tủy, trải qua nhiều tháng điều trị.

Tụ cầu vàng từ vết cào nhỏ gây nhiễm khuẩn huyết, viêm xương tủy

Một vết xước nhỏ ở chân sau khi bị bạn cào tại trường mầm non khiến bé N.H.Y., 4 tuổi, ở Lào Cai rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương tủy.

Hành trình điều trị của bé Y. bắt đầu từ một tổn thương tưởng chừng không đáng lo ngại. Sau khi bị bạn cào gây xây xước vùng chân tại trường mầm non, bé ngủ trưa rồi bắt đầu kêu đau, chân trái sưng nề.

Gia đình đưa bé đi khám ngay trong tối hôm đó và tiếp tục đến bệnh viện tuyến tỉnh vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, thời điểm ban đầu, các biểu hiện chưa rõ ràng nên chưa xác định được nguyên nhân bệnh.

Chỉ một ngày sau, tình trạng bệnh nhi diễn biến nhanh chóng với sốt cao, cổ chân trái sưng to, nóng đỏ và đau dữ dội. Tại một bệnh viện chuyên khoa Nhi, bé được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương cẳng chân trái.

Tổn thương ở chân từ vết cào nhỏ - Ảnh BVCC

Bệnh nhi phải trải qua 3 lần phẫu thuật giải phóng chèn ép khoang, điều trị nội trú khoảng 2 tháng mới kiểm soát được tình trạng sốt. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau xuất viện, vết mổ lại xuất hiện dịch mủ. Bé tiếp tục nhập viện điều trị thêm khoảng một tháng và trải qua phẫu thuật nạo vét ổ xương viêm, hoại tử.

Dù đã trải qua 4 lần phẫu thuật cùng nhiều đợt sử dụng kháng sinh kéo dài, tình trạng viêm xương và rò dịch mủ vùng cổ chân trái vẫn không được giải quyết triệt để. Gia đình sau đó đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BS Nguyễn Văn Nam, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, khi nhập viện, bệnh nhi bị nhiễm trùng vết mổ vùng cổ chân trên nền viêm xương mạn tính.

Vết mổ cũ khuyết da, rỉ dịch mủ vàng, tổ chức phần mềm xung quanh sưng nề, nóng đỏ. Vùng cổ chân và cẳng chân xuất hiện xơ chai diện rộng do di chứng của nhiều lần phẫu thuật trước đó. Chân trái hạn chế vận động, khiến bé gặp khó khăn khi đi lại.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy viêm xương tủy lan tỏa tại đầu dưới xương chày, xương mác và các xương vùng cổ chân trái.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Nam, vùng khuyết hổng phần mềm ở cổ chân bệnh nhi còn rộng, trong khi tổ chức xung quanh đã trở thành mô sẹo xơ cứng. Nếu ghép da hoặc chuyển vạt trên nền mô xơ chai, nguy cơ thất bại sẽ cao.

Trước tình trạng này, ê-kíp quyết định phẫu thuật nạo bỏ tổ chức viêm tại đầu dưới hai xương cẳng chân và các xương vùng cổ chân trái, đồng thời trám vùng khuyết hổng xương bằng xi măng kháng sinh nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn tại chỗ.

Đối với tổn thương phần mềm, các bác sĩ lựa chọn bảo tồn tối đa tổ chức tại chỗ, kết hợp hút áp lực âm (VAC) áp lực cao và chiếu plasma lạnh sau khi tháo VAC.

VAC giúp kiểm soát dịch tiết, làm sạch nền vết thương và thúc đẩy hình thành tổ chức hạt. Plasma lạnh được sử dụng nhằm hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn tại chỗ, thúc đẩy quá trình hồi phục mô. Với bệnh nhi 47 tháng tuổi, liệu trình được điều chỉnh riêng, kiểm soát chặt chẽ thời gian và cường độ chiếu, chia nhỏ trong 10 ngày.

Sau 5 ngày điều trị bằng plasma lạnh kết hợp VAC, vết thương không còn chảy dịch mủ, tình trạng sưng nóng đỏ giảm rõ rệt. Sau 10 ngày, vết thương tiến triển tốt, hai mép vết mổ liền lại. Bé tỉnh táo, không sốt, có thể vui chơi và đủ điều kiện xuất viện.

Điều trị bằng plasma lạnh kết hợp VAC - Ảnh BVCC

Đừng chủ quan với vết thương nhỏ ở trẻ

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với những vết trầy xước, xây xát trên da trẻ. Tổn thương nhỏ vẫn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây nhiễm trùng, đặc biệt nếu không được vệ sinh và theo dõi đúng cách.

Tụ cầu vàng có thể gây nhiễm trùng mô mềm, nhiễm khuẩn huyết và viêm xương tủy. Khi trẻ có biểu hiện sốt, đau tăng dần, sưng nóng đỏ tại vùng tổn thương hoặc hạn chế vận động sau một vết thương, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

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