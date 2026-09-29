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Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường chăm sóc sức khỏe tóc bùng nổ trước làn sóng nhu cầu mới

Sự thay đổi trong nhận thức tiêu dùng và tác động từ các xu hướng y khoa mới đang thúc đẩy ngành hàng chăm sóc da đầu và chống rụng tóc phát triển mạnh mẽ.

Bảo Châu

Ngành chăm sóc tóc đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong thị hiếu tiêu dùng. Thay vì đầu tư cho phần ngọn tóc đã mọc, mức chi tiêu của khách hàng đang dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm nuôi dưỡng da đầu và phục hồi tóc từ gốc rễ.

Xu hướng này hình thành từ những áp lực tâm lý sau đại dịch, đồng thời chịu tác động từ các yếu tố y khoa mới như tình trạng rụng tóc do sử dụng thuốc giảm cân GLP-1.

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Ngành chăm sóc tóc đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong thị hiếu tiêu dùng. (Ảnh: Care to Beauty)

Sức hút của thị trường tiềm năng này thậm chí đã thu hút sự chú ý từ các gã khổng lồ dược phẩm. Novo Nordisk A/S - đơn vị sản xuất các dòng thuốc GLP-1 phổ biến như Ozempic và Wegovy đang cân nhắc khả năng tham gia vào lĩnh vực điều trị rụng tóc nhằm mở rộng kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng. Nhờ nền tảng chuyên môn sâu về nội tiết học và hệ hormone, tập đoàn này sở hữu lợi thế lớn để phát triển các liệu pháp điều trị rụng tóc trong tương lai.

Sự trỗi dậy của các giải pháp phi y tế

Tại thị trường Việt Nam, xu hướng "skincare cho da đầu" cũng đang bùng nổ nhanh chóng, đặc biệt ở nhóm người tiêu dùng trẻ đô thị. Sự giao thoa giữa các phương pháp gội đầu dưỡng sinh truyền thống và serum công nghệ cao phản ánh chính xác sự dịch chuyển thị hiếu: người dùng Việt ngày càng sẵn sàng chi trả cho các liệu trình cá nhân hóa và sản phẩm ngăn ngừa rụng tóc từ gốc.

Trong bối cảnh tiến trình đổi mới của các phương pháp điều trị y khoa có phần chậm lại, các giải pháp chăm sóc da đầu phi y tế đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống thị trường. Dữ liệu từ Euromonitor cho thấy số lượng serum dành cho da đầu đã tăng hơn ba lần trong giai đoạn từ 2022-2025, đưa chăm sóc da đầu lên vị trí ưu tiên thứ tư trong ngành tóc vào năm 2026.

Sự dịch chuyển này tạo tiền đề cho các thương hiệu tiên phong như Hårklinikken từ Đan Mạch bứt phá mạnh mẽ nhờ mô hình tư vấn và điều trị cá nhân hóa, đồng thời thúc đẩy toàn bộ phân khúc sản phẩm chăm sóc da đầu phát triển bùng nổ.

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(Ảnh: MD Hair)

Không dừng lại ở phân khúc cao cấp, các dòng sản phẩm tiêu dùng đại trà cũng chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng. Dòng dầu gội tăng cường độ chắc khỏe Fibre Repair của Dove đã đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng hai chữ số của Unilever trong quý II. Song song đó, các thương vụ mua bán sáp nhập quy mô lớn như P&G mua lại hãng thực phẩm bổ sung Thorne với giá 3,8 tỷ USD hay Unilever thâu tóm thương hiệu Grüns giá 1,2 tỷ USD phản ánh rõ định hướng mở rộng của các tập đoàn đa quốc gia.

Chiến lược toàn diện kết hợp bôi ngoài và uống trong

Thị hiếu người dùng hiện nay không còn dừng lại ở việc sử dụng một sản phẩm đơn lẻ. Thay vào đó, xu hướng tiêu dùng chuyển dịch sang quy trình kết hợp toàn diện giữa dầu gội dược liệu, serum bôi ngoài da và thực phẩm bổ sung dạng uống. Nhiều thương hiệu như Highbrow Hippie, Nutrafol hay Divi đã nhanh chóng nắm bắt thị hiếu bằng cách phát triển các bộ sản phẩm tích hợp cả hai hình thức tác động.

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Xu hướng tiêu dùng chuyển dịch sang quy trình kết hợp toàn diện giữa dầu gội dược liệu, serum bôi ngoài da và thực phẩm bổ sung dạng uống. (Ảnh: The Nue Co)

Sự đón nhận cởi mở của khách hàng Việt đối với các dòng thực phẩm chức năng mọc tóc dạng viên uống hay kẹo dẻo bổ sung nhập khẩu càng củng cố tính hiệu quả của chiến lược này. Chiến lược kết hợp giúp các thương hiệu xây dựng niềm tin từ thế mạnh cốt lõi trước khi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm. Việc người tiêu dùng ngày càng cởi mở với các định dạng chăm sóc sức khỏe tóc mới đang tạo đà cho phân khúc này duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đồng thời tái định vị lại toàn bộ ngành hàng chăm sóc cá nhân trong giai đoạn tới.

Mời quý độc giả xem video: Thực hư liệu trình “bật tông” làm trắng da: Bôi kem, rửa là trôi/ Nguồn: VTV24
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