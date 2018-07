Ảnh: Ngập lụt kinh hoàng sau mưa lớn ở Nhật, 50 người chết

Theo Japan Times, mưa lớn ở Nhật Bản những ngày qua đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại các khu vực ở miền tây nước này, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 50 người khác mất tích. Ảnh: Reuters. Ngoài ra, gần 5 triệu người dân Nhật Bản đã phải sơ tán hoặc được khuyến cáo đi lánh nạn do mưa lũ tiếp diễn kể từ ngày 5/7. Ảnh: Reuters. Gần 50 nghìn thành viên của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, cảnh sát và cứu hộ đã được triển khai tham gia vào công tác tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, bị thương và mất tích. Ảnh: Reuters. Tỉnh Hiroshima bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi các vụ sạt lở đã cướp đi sinh mạng của 22 người. Tại tỉnh Ehime có 18 người thiệt mạng. Các trường hợp tử vong còn lại ở tỉnh Osaka, Shiga, Hyogo, Okayama, Yamaguchi và Fukuoka. Ảnh: Reuters. Một vài cư dân địa phương leo lên mái nhà lánh nạn để chờ được giải cứu tại khu vực ngập lụt ở Kurashiki. Ảnh: Reuters. Đoàn tàu bị trật bánh do vụ sạt lở đất sau mưa lớn ở Karastu. Ảnh: Reuters. Những ngôi nhà chìm trong biển nước ở Kurashiki. Ảnh: Reuters. Các binh sĩ Nhật Bản đưa người dân đến nơi an toàn ở Kurashiki. Ảnh: Reuters. Người dân Nhật Bản được đưa ra khỏi khu vực ngập lụt ở Kurashiki. Ảnh: Reuters. Nhiều ngôi nhà bị hư hại do sạt lở đất ở Kitakyushu. Ảnh: Reuters. Một cư dân địa phương được giải cứu ở Kurashiki. Ảnh: Reuters. Đường phố biến thành sông ở Asakita, thành phố Hiroshima, hôm 7/7. Ảnh: Kyodo. Thị trấn Saka, tỉnh Hiroshima, trong bức ảnh chụp từ trên cao hôm 7/7. Ảnh: Kyodo. Trực thăng tham gia công tác cứu hộ sau một vụ lở đất ở Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, ngày 7/7. Ảnh: Kyodo. Mời độc giả xem video về mưa lớn ở Nhật Bản (Nguồn: Japan Times/Youtube)

