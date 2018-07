Toàn cảnh giải cứu 4 cầu thủ đầu tiên đội bóng Thái Lan

Đúng 10h ngày 8/7, 13 thợ lặn quốc tế và 5 thợ lặn Thái Lan đã đi vào hang động Tham Luang để tham gia chiến dịch giải cứu các thành viên đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang suốt 15 ngày qua. Ảnh: EPA. Tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osottanakorn cho hay, quyết định thực hiện chiến dịch giải cứu được tiến hành sau khi tham vấn với tất cả các bên liên quan, bao gồm lực lượng đặc nhiệm Hải quân Thái Lan, nhân viên y tế và thân nhân của các thành viên đội bóng bị mắc kẹt. Ảnh: Getty. Trước đó cùng ngày, chính quyền Thái Lan đã cho sơ tán khu vực xung quanh hang Tham Luang để chuẩn bị cho “hoạt động cứu hộ”. Ảnh: AP. Theo kế hoạch giải cứu, 13 thành viên đội bóng Thái Lan được chia thành 4 nhóm. Nhóm đầu tiên gồm 4 người, 3 nhóm còn lại mỗi nhóm 3 người. Mỗi bé trai sẽ được hai thợ lặn "hộ tống". Ảnh: Twitter. Gần 15h ngày 8/7, The Guaridan đưa tin đội thợ lặn đã tới được khoang nơi các cầu thủ nhí đội bóng Thái Lan trú ẩn và "chuẩn bị đưa người đầu tiên" ra khỏi hang Tham Luang. Ảnh: Reuters. Các em nhỏ được trang bị mặt nạ dưỡng khí và được dẫn qua các lối đi trong hang bằng dây thừng. Đến những đoạn đường hẹp khó đi trong hang, các em sẽ có sự hỗ trợ trực tiếp của thợ lặn. Ảnh: Getty. Đến 17h40 chiều 8/7, bé trai đầu tiên của đội bóng Thái Lan đã được đưa ra khỏi hang Tham Luang an toàn. Ba cậu bé tiếp theo lần lượt ra khỏi hang không lâu sau đó. Ảnh: EPA. Tại cuộc họp báo lúc 21 giờ tối 8/7, Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai Narongsak Osottanakorn xác nhận, 4 cầu thủ nhí đội bóng Thái Lan đã được giải cứu và được đưa thẳng tới bệnh viện. Tổng cộng, 90 thợ lặn đã tham gia vào nỗ lực giải cứu đội bóng này. Tiến độ giải cứu diễn ra nhanh hơn so với dự kiến khoảng 3 giờ đồng hồ nhờ mực nước trong hang xuống thấp. Ảnh: Twitter. Bốn bé trai đầu tiên được chăm sóc trong xe cứu thương trong lúc chờ được đưa lên trực thăng tới bệnh viện hôm 8/7. Ảnh: ITV News. Một chiếc xe cứu thương được cho là chở cầu thủ nhí đội bóng Thái Lan tới bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh. Ảnh: EPA. Hoạt động giải cứu 8 cầu thủ nhí và huấn luyện viên còn lại trong hang Tham Luang dự kiến sẽ được nối lại vào khoảng 8h sáng 9/7. Đội cứu hộ cần đặt lại các bình oxy trong hang động trước khi tái khởi động cuộc giải cứu bởi họ đã sử dụng tất cả các bình oxy hôm 8/7. Ảnh: EPA. Trực thăng cất cánh tới bệnh viện ở tỉnh Chiang Rai. Ảnh: Reuters. Mọi người vui mừng sau khi những bé trai đầu tiên của đội bóng Lợn Hoang được giải cứu. Ảnh: Getty. Các binh sĩ, lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên rời khỏi hang Tham Luang sau khi tạm ngừng chiến dịch giải cứu hôm 8/7. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem video: Các thành viên đội bóng nhí Thái Lan được đưa lên trực thăng tới bệnh viện (Nguồn: Thai TV)

