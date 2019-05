Tổng thống Putin "trẻ trung" khi vận giày thể thao nổi tiếng của Mỹ

Kênh RT (Nga) cho biết, ngày 10/5, Tổng thống Putin đã đến thăm trung tâm đào tạo Sirius dành cho trẻ em tài năng tại thành phố Sochi. Đứng bên cạnh các nhân viên, nhà lãnh đạo Nga bỗng nổi bật nhờ đôi giày thể thao màu ghi sáng của hãng New Balance (Mỹ).

New Balance là thương hiệu giày thể thao có tiếng, được giới mộ điệu trên thế giới biết tên. Và dường như Tổng thống Putin cũng có cảm tình với loại giày này khi lựa chọn sử dụng trong chuyến công tác.

Đôi giày thể thao nổi bật của Tổng thống Nga. Ảnh: RT

Tại trung tâm đào tạo Sirius, Tổng thống Putin đã được giới thiệu về hoạt động ở cơ sở này cũng như các kế hoạch phát triển trong tương lai. Tối cùng ngày, nhà lãnh đạo Nga theo dõi một trận đấu khúc côn cầu trên băng.

Hình ảnh Tổng thống Putin từng đi giày New Balance khi đến thăm tu viện. Ảnh: RT

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng là người “hâm mộ” giày thể thao của New Balance. Trong thời gian Bill Clinton còn tại nhiệm từng xuất hiện hình ảnh ông đi giày của New Balance để luyện tập thể thao. Ngoài ra, cố Tổng giám đốc điều hành của hãng Apple - Steve Jobs - cũng vô cùng ưu ái sử dụng giày của New Balance.