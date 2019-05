Ai sẽ thay bà May làm Thủ tướng tiếp theo của nước Anh?

Hãng thông tấn Reuters mới đây liệt kê một số nhân vật có thể tham gia tranh cử để trở thành Thủ tướng Anh kế nhiệm bà Theresa May. Một trong số đó là Esther Mcvey, 51 tuổi. Bà từng là người dẫn chương trình truyền hình và ủng hộ việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit). Tháng 11/2018, bà đã từ chức Bộ trưởng Phụ trách việc làm và lương hưu để phản đối thoả thuận Brexit của bà May đạt được với EU. (Nguồn ảnh: Reuters) Ứng viên Thủ tướng Anh thứ hai là bà Andrea Leadsom, 56 tuổi. Bà là một chính trị gia của Đảng Bảo thủ Anh. Bà đã trở thành Lãnh đạo Hạ viện vào ngày 11/6/2017. Trước đó, kể từ ngày 14/7/2016, bà là Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn. Rory Stewart là Bộ trưởng Phát triển Quốc tế kể từ tháng 5/2019. Chính trị gia Anh này phản đối việc Brexit không thỏa thuận và đã lên tiếng ủng hộ thỏa thuận Brexit của bà May với EU. Boris Johnson, 54 tuổi, là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Anh. Ông đã từ chức ngoại trưởng vào tháng 7 năm ngoái nhằm phản đối thỏa thuận Brexit của bà May. Michael Gove từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Anh từ năm 2010 đến 2014 và Bộ trưởng Tư pháp từ năm 2015 đến 2016. Mặc dù vậy, ông Michael vẫn chưa quyết định liệu ông có tranh cử chức Thủ tướng Anh hay không. Jeremy Hunt, 52 tuổi, thay thế ông Boris làm Ngoại trưởng Anh vào tháng 7/2018. Được biết, ông đã bỏ phiếu ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 và từng làm Bộ trưởng Y tế Anh trong 6 năm. Dominic Raab, 45 tuổi, đã từ chức Bộ trưởng Brexit vào năm ngoái nhằm phản đối dự thảo thoả thuận Brexit của bà May. Ông Sajid Javid, 49 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ Anh vào ngày 30/4/2018. Ông đã bỏ phiếu "Ở lại" trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016. Ông David Davis, 70 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Brexit dẫn đầu các cuộc đàm phán với EU vào tháng 7/2016, nhưng ông từ chức hai năm sau đó nhằm phản đối kế hoạch của bà May. Bà Penny Mordaunt, 46 tuổi, là nữ Bộ trưởng Quốc phòng Anh đầu tiên và là Bộ trưởng Phát triển Quốc tế từ năm 2017 đến 2019. Amber Rudd, 55 tuổi, từng làm Bộ trưởng Nội vụ Anh. Bà đã bỏ phiếu "Ở lại" trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016 và phản đối việc Brexit không thỏa thuận. Ông Matthew Hancock, 40 tuổi, là Bộ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội từ năm 2018. Ông đã ủng hộ Anh ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý 3 năm trước. Bà Justine Greening từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Anh từ năm 2016 đến 2018. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Anh Theresa May (Nguồn: The Guardian)

