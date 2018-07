Thượng đỉnh Mỹ-Nga: Bất ngờ món quà chia tay ông Putin tặng cho Tổng thống Trump

(Kiến Thức) - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại Phần Lan sẽ diễn ra vào khoảng 17h30 phút chiều 16/7 (theo giờ Hà Nội) với nội dung nghị sự xoay quanh một loạt các vấn đề an ninh chung của thế giới.

Mời độc giả xem video: Những hình ảnh đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Phần Lan. (nguồn abc News)

23h10: Sau Hội nghị thượng đỉnh, cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều cho rằng buổi đàm phán giữa hai bên tại Helsinki ngày 16/7 đã đạt được những thành công nhất định và đem lại nhiều kết quả. Hôm nay có thể được coi là dấu mốc lịch sử, mở ra một chương mới trong mối quan hệ Nga-Mỹ, vốn xấu đi kể từ sau khi Liên Xô tan rã.

Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Putin đã tặng người đồng cấp Mỹ một quả bóng World Cup 2018 trước khi kết thúc hội nghị.

22h40: Tổng thống Trump phát biểu: "Chúng tôi đã có cuộc hội đàm trực tiếp, cởi mở và hiệu quả. Nó diễn ra rất suôn sẻ. Hôm nay là một ngày làm việc rất hiệu quả. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thường xuyên có những cuộc gặp nữa trong tương lai”.

Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định mối quan hệ Nga-Mỹ sẽ không bao giờ xấu hơn nữa. “Những bất đồng tồn tại giữa hai nước là điều ai cũng biết. Cả tôi và Tổng thống Putin đã thảo luận về chúng trong hôm nay. Và để giải quyết những vấn đề thế giới hiện nay, hai bên cần phải làm việc cùng nhau”.

Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định ông và Nga không có bất cứ sự thông đồng nào trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

22h10: Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại buổi họp báo chung được tổ chức sau cuộc hội đàm song phương giữa hai bên tại Dinh Tổng thống Phần Lan.

Mở đầu cuộc họp báo, Tổng thống Putin nói rằng Chiến tranh Lạnh đã là quá khứ. "Ngày hôm nay, Nga và Mỹ đối mặt với một loạt thách thức mới. Trong cuộc hội đàm, hai bên đã vạch ra những bước đi đầu tiên để cải thiện mối quan hệ song phương cũng như khôi phục mức độ tin tưởng có thể chấp nhận được," ông Putin phát biểu.

Về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, Tổng thống Putin khẳng định: “Nga không bao giờ can thiệp và không có ý định can thiệp vào nền chính trị của nước Mỹ, bao gồm các cuộc bầu cử”.

Về vấn đề Ukraine, ông chủ Điện Kremlin cho biết Mỹ có thể đóng vai trò quyết định hơn. Tổng thống Putin cũng nói về Syria và cách để đưa những người tị nạn trở về nhà của họ cũng như cách Nga-Mỹ mở kênh liên lạc để trao đổi về sự can thiệp của họ ở Syria.

Biểu cảm của cả hai nhà lãnh đạo ít nhiều được cải thiện sau cuộc họp kín kéo dài 2 hơn hai giờ. Ảnh: RT.

20h50: “Tôi nghĩ rằng đó là sự khởi đầu tốt đẹp, rất tốt đẹp cho tất cả mọi người”, Tổng thống Trump nói sau cuộc hội đàm riêng với người đồng cấp Nga Putin.

Quang cảnh khán phòng nơi diễn ra họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Helsinki. Ảnh: RT 20h30: Hai phái đoàn Nga-Mỹ đã có bữa trưa làm việc sau cuộc hội đàm riêng kéo dài 2 giờ giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Nga Putin.



Phái đoàn Mỹ gồm Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và cố vấn của ông Trump Fiona Hill.



Về phía Nga, trong số 6 trợ lý của Tổng thống Putin gồm có phát ngôn viên của Tổng thống, ông Dmitry Petrov, và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ảnh: AP.

20h10: Sau cuộc họp kín, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ cùng gặp gỡ phái đoàn quan chức hai bên. Theo Guardian, phía Mỹ có sự tham dự của Ngoại trưởng Mike Pompeo, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia châu Âu Fiona Hill và nữ phiên dịch viên Marina Gross.

19h35: Song song với cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Putin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã có cuộc gặp mặt đầu tiên tại Helsinki, Phần Lan.



Ảnh: TASS.

19h25: Nhà Trắng xác nhận rằng sau cuộc trao đổi riêng, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ có thêm cuộc hội đàm song phương nữa với sự tham dự của một số quan chức cấp cao hai bên.



Cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng 16h50 (giờ địa phương), khoảng 20h50 giờ Hà Nội.

19h05: Bên ngoài phủ Tổng thống Phần Lan ở thủ đô Helsinki khi lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu thế giới hội đàm kín. Có thể thấy mọi con đường xung quanh tòa nhà đều đã được phong tỏa bởi lực lượng an ninh Phần Lan.

Trong hội nghị thượng đỉnh lần này, cả Tổng thống Mỹ và Nga đều di chuyển bằng xe riêng. Nếu ông Trump sử dụng chiếc Cadillac "The Beast" thì Tổng thống Nga lại là chiếc Aurus "Kortezh" do Nga chế tạo và chỉ mới được đưa vào sử dụng trong tháng 5 năm nay. Ảnh: RT.

18h52: Trước cuộc hội đàm kín, Tổng thống Trump cho biết ông và Tổng thống Putin sẽ "thảo luận về mọi vấn đề, từ tên lửa, vũ khí hạt nhân, đến Trung Quốc". Đồng thời, hai lãnh đạo cũng sẽ bàn về mối quan hệ song phương đang ngày một xấu đi.

Tuy nhiên, ông Trump không nhắc đến việc Nga bị cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ 2016, vấn đề Syria và Ukraine, việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, hiệp ước NATO hay việc Nga bị Anh cáo buộc đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên.



Biểu cảm không lấy gì mấy dễ chịu của ông Trump khi gặp người đồng cấp Nga. Ảnh: RT

18h30: Tổng thống Trump đang hội đàm riêng với Tổng thống Nga Putin. Cuộc nói chuyện của hai nhà lãnh đạo chỉ có sự tham gia của các phiên dịch viên kéo dài 90 phút.

Ảnh: Reuters.

Theo CNN, phát biểu trước cuộc gặp, Tổng thống Trump đã chúc mừng Tổng thống Nga về thành công của mùa giải FIFA World Cup 2018 vừa qua.



“Chúng tôi sẽ cùng thảo luận về mọi vấn đề, từ thương mại cho tới vấn đề vũ khí hạt nhân, Trung Quốc”, ông chủ Nhà Trắng nói nhưng không cho biết cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 có được đưa ra thảo luận hay không.

18h20: Theo Guardian, hai nhà lãnh đạo chỉ bắt tay trong 3 giây.

Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn chúc mừng thành tích của đội tuyển Nga trong kỳ World Cup 2018 và việc Moscow tổ chức thành công mùa giải năm nay.

"Một trong những kỳ World Cup tuyệt vời nhất", ông Trump nói.



18h15: Tổng thống Putin và Tổng thống Trump bắt tay nhau sau khi chụp ảnh tại Phủ Tổng thống Phần Lan. Gương mặt của hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ có vẻ khá căng thẳng trước khi bước vào cuộc hội đàm riêng.

Thái độ của hai nhà lãnh đạo có vẻ khá căng thẳng trước khi chính thức vào cuộc gặp. Ảnh: RT 18h: Tổng thống Trump cũng đã có mặt tại Dinh Tổng thống Phần Lan, vài phút sau người đồng cấp Nga Putin, sẵn sàng bước vào hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ.



Tổng thống Mỹ Trump cũng đến sau đó ít phút. Ảnh: RT.



Tổng thống Nga di chuyển đến Phủ Tổng thống Phần Lan vào khoảng hơn 17h30 (theo giờ Hà Nội). Ảnh: RT.

17h40 (theo giờ Hà Nội): Đoàn xe chở Tổng thống Nga Putin đã tới Dinh Tổng thống Phần Lan tại thủ đô Helsinki để chuẩn bị có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Nga vẫy tay trước ống kính khi bước xuống chuyên cơ của ông tại thủ đô Helsinki trước đó.

Đoàn xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin di chuyển vào bên trong khuôn viên Phủ Tổng thống Phần Lan. Ảnh: RT. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sắp bước vào cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trên cương vị lãnh đạo của hai cường quốc hàng đầu thế giới, bất chấp những bất đồng còn tồn tại giữa hai bên. Liệu rằng hội nghị có đạt được kết quả như hai bên mong đợi hay không là điều mà nhiều người quan tâm.



Tuy nhiên, phát biểu trước thềm Hội nghị T hượng đỉnh Mỹ-Nga , cả Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đều cho biết họ không đặt nhiều kỳ vọng vào hội nghị lần này.

“Tôi không kỳ vọng nhiều vào cuộc gặp, sẽ chẳng có kết quả xấu nào và có thể sẽ có kết quả tốt”, CBS news dẫn lời ông chủ Nhà Trắng cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: CNN. Hãng thông tấn Sputnik của Nga dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho biết, theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin sẽ có cuộc hội đàm riêng trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại thủ đô Helsinki (Phần Lan) bắt đầu vào lúc 13h20 chiều 16/7 (giờ địa phương), tức 17h30 chiều cùng ngày giờ Việt Nam. Mời độc giả xem video: Thượng đỉnh Trump-Putin: Sự va chạm giữa hai cá tính đối lập (Nguồn: VTC1)

Cuộc đối thoại riêng giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ kết thúc lúc 14h50 (giờ địa phương) và họ sẽ tiếp tục có bữa trưa làm việc. Sau khi kết thúc hội nghị, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Nga Putin sẽ tổ chức họp báo chung vào lúc 20h50 (giờ địa phương).

Trước đó, ứng dụng di động HELSINKI2018 của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tiết lộ kế hoạch chính thức của sự kiện trọng đại này. Theo đó, cuộc hội đàm trực tiếp giữa ông Trump và ông Putin sẽ bắt đầu vào lúc 13h15 (giờ địa phương) ngày 16/7 và sẽ kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, bao gồm cả một cuộc họp báo về kết quả của cuộc hội đàm.

Khoảng 3.000 nhà báo đến từ 60 quốc gia trên thế giới được cho là sẽ đến Helsinki để đưa tin về sự kiện này.