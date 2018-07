Lễ bế mạc World Cup 2018: Sân vận động Luzhniki sẽ xướng tên ai?

Mời độc giả xem video: Nhìn lại những trận cầu kinh điển bên trong sân vận động Luzhniki trong vòng chung kết World Cup 2018. (nguồn FIFA)

22h: Trận chung kết Giải Bóng đá Vô địch Thế giới World Cup 2018 chính thức bắt đầu!

21h55: Cựu đội trưởng tuyển Đức vô địch World Cup 2014, Philipp Lahm tiến ra từ đường hầm sân Luzhniki cùng siêu mẫu Natalia Vodianova, và mang theo chiếc cup vàng. Cả hai bước ra gần vòng tròn giữa sân và giương cao chiếc cup vàng.

Cầu thủ hai đội Pháp và Croatia tiến ra sân để làm các thủ tục trước khi bắt đầu trận chung kết World Cup 2018.

21h50: Huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldinho xuất hiện trong buổi lễ bế mạc World Cup 2018 với màn biểu diễn trống Conga đặc trưng của vùng Caribe.



21h40: Trên sân khấu chính, xuất hiện hình hai cầu thủ trong trang phục của hai đội đá chung kết, Pháp và Croatia . Cùng lúc, ba ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề World Cup 2018 "Live it up" - nữ ca sĩ Era Istrefi, nam ca sĩ Nicky Jam và tài tử Will Smith chào sân khấu và tiến về phía khán đài.

Bộ ba ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề World Cup 2018 "Live it up" - nữ ca sĩ Era Istrefi, nam ca sĩ Nicky Jam và tài tử Will Smith. Ảnh: FIFA.

21h35: Lễ bế mạc World Cup 2018 đã bắt đầu!

Mở đầu là màn đồng diễn của hơn 300 nghệ sĩ và ca khúc "Moscow không bao giờ ngủ". Đây là ca khúc chủ đề đã giúp Nga thành công trong việc vận động đăng cai World Cup 2018.

21h30: Đội hình ra sân của đội tuyển Pháp và Croatia đêm nay.



Đội hình ra sân của đội tuyển Pháp (bên trái) và Croatia trong đêm chung kết. Ảnh: FIFA.

21h29: Cúp vàng World Cup được bảo vệ cẩn mật trước giờ diễn ra lễ bế mạc.

21h20: Các cầu thủ Pháp và Croatia xuất hiện trên sân Luzhniki với một vài động tác khởi động chuẩn bị cho trận chung kết.

Đội tuyển Pháp ra sân trong màu áo xanh đậm... Ảnh: FIFA.

...trong khi đó các cầu thủ Croatia ra sân với màu áo xanh dương cùng quần đùi trắng. Ảnh: FIFA.

21h10: Cổ động viên Pháp đang tập trung rất đông tại quảng trường Champ de Mars, Paris để cổ vũ cho thầy trò HLV Didier Deschamps.



Rừng cổ động viên Pháp tại quảng trường Champ de Mars.

20h55: Những hình ảnh đầu tiên từ khán đài bên trong sân vận động Luzhniki. Được biết, đây là lần đầu tiên Croatia có cơ hội dành ngôi vô địch tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tình, trong khi đó đội tuyển Pháp đã mất đúng 10 năm để có cơ hội một lần nữa được chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá kể từ năm 1998.

20h40: Ai sẽ là người dành được chiếc cúp vàng danh giá đêm hôm nay?

Mời độc giả xem video: Hành trình của cúp FIFA World Cup kể từ năm 1930 cho đến nay. (nguồn FIFA)

Nhiệt độ ngoài trời ở Moscow hiện tại khá mát mẻ vào khoảng 27 độ C trời có mây, lễ bế mạc dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 17h30 chiều theo giờ Moscow (21h30 theo giờ Hà Nội).

Bên trong sân vận động Luzhniki. Ảnh: Russian Football News.

20h35: Bên trong phòng thay đồ của hai đội tuyển Pháp và Croatia trong sân vận động Luzhniki, mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ bế mạc và trận chung kết.

20h32: Cổ động viên Croatia giăng quốc kì khổng lồ tại trung tâm Moscow.

Ảnh: Francisco Seco/AP

20h10:

Tài tử Hollywood Will Smith (giữa) sẽ trình bày ca khúc chính thức của World Cup "Live It Up" cùng với Nicky Jam và Era Istrefi trong lễ bế mạc. Ảnh: AP.

CĐV Croatia nườm nượp kéo về SVĐ Luzhninki để chuẩn bị tiếp lửa cho thầy trò HLV Zlatko Dalic.

19h55: Người hâm mộ Pháp và Croatia tràn ngập Quảng trường Đỏ ở Moscow trước giờ bóng lăn. Không khí bóng đá len lỏi khắp thủ đô nước Nga nhất là tại sân vận động Luzhniki nơi sẽ diễn ra lễ bế mạc và trận chung kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và Croatia trong ít phút nữa.