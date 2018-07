Lễ bế mạc World Cup 2018 nơi hội tụ của những ngôi sao

Trên sân vận động Luzhniki, các CĐV Pháp liên tiếp tạo nên một làn sóng cổ động bắt mắt với những chiếc cờ tung bay trên các khán đài. Sau thời gian khởi động, cầu thủ 2 đội tạm nhường sân khấu cho lễ bế mạc World Cup hoành tráng của nước chủ nhà Nga. Các vũ công trong những trang phục màu sắc rực rỡ khuấy động hơn hàng vạn khán giả trên khán đài. Sân khấu hoành tráng thể hiện tình yêu bóng đá mà sân chơi lớn nhất hành tinh thể hiện tại xứ sở bạch dương mùa hè này. Những lá cờ in hình ảnh đẹp mắt của các CĐV tại World Cup 2018 xuất hiện trong tiết mục tâng bóng nghệ thuật. Chủ đề trái bóng tròn được nước Nga tích cực thể hiện trên sân khấu. Các vũ công xinh đẹp bên cạnh chú sói linh vật Zabivaka. Ảnh: Thanh Tuấn. Nước Nga luôn kỳ công trong những màn vũ đạo tập thể với trạng phục bắt mắt, sặc sỡ. Ảnh: Thanh Tuấn. Chú sói Zabivaka trở thành nhân vật chính trong điệu nhảy trên sân Luzhniki. Sau tiết mục nhảy sôi động, ca sĩ Nicky Jam xuất hiện khiến sân khấu và thể hiện một ca khúc sở trường. Bộ ba Will Smith, Nicky Jam và Era Istrefi cùng thể hiện ca khúc "Live it up", bài hát đã quen thuộc với người hâm mộ trong suốt một tháng ăn ngủ cùng World Cup. Huyền thoại Ronaldinho cũng trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong buổi lễ bế mạc World Cup 2018. Philipp Lahm, cựu đội trưởng tuyển Đức vô địch World Cup 2014 cùng siêu mẫu Natalia Vodianova là 2 nhân vật có vinh dự đưa chiếc cup vàng ra ngoài sân vận động Luzhniki. Trên khán đài VIP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic có màn chào hỏi và bắt tay trước trận chung kết. Nếu "Les Bleus" đang chờ đợi danh hiệu World Cup thứ hai về với xứ lục lăng, thì Croatia lại có trận chung kết thế giới đầu tiên trong suốt lịch sử bóng đá của mình.

