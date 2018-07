Những góc ảnh chưa từng được biết cho cuộc giải cứu đội bóng Thái

Một nhân viên giải cứu thuộc quân đội Thái Lan tiếp cận với khu vực 12 cậu bé và một huấn luyện viên của đội bóng "Lợn Hoang" bị mắc kẹt. Có thể thấy rất nhiều đường ống nước được huy động để bơm xả nước từ trong hang động ra ngoài. Nguồn ảnh: TA. Trước đó, giầy dép cùng xe đạp của các thành viên thuộc đội bóng Thái Lan đã được tìm thấy bên ngoài cửa hang Tham Luang - bằng chứng chắc chắn nhất về việc các em đã đi vào trong hang này và mắc kẹt do mưa lớn. Nguồn ảnh: TA. Gia đình của các thành viên trong đội bóng "Lợn Hoang" cầu nguyện bên ngoài hang Tham Luang. Nguồn ảnh: TA. Bên trong, do nước lên quá cao nên đội cứu hộ phải chuẩn bị rất nhiều bình ô-xy để có thể di chuyển qua được những đoạn ngập nước. Nguồn ảnh: TA. Nỗ lực cứu hộ huy động sự tham gia trực tiếp của hàng ngàn người và thu hút sự quan tâm của cả nước Thái Lan cũng như toàn thế giới. Nguồn ảnh: TA. Một nhà sư đang cầu nguyện bình an cho 12 cậu bé và người huấn luyện viên bị kẹt trong hang. Nguồn ảnh: TA. Nỗ lực cứu hộ diễn ra hết sức khó khăn vì lối vào trong hang là cực hẹp lại có nguy cơ bị ngập nước bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: TA. Phóng viên tới từ các cơ quan báo chí và các hãng truyền thông lớn trên khắp thế giới đổ dồn về hang Tham Luang để đăng tải những tin tức mới nhất về cuộc giải cứu lịch sử của Thái Lan này. Nguồn ảnh: TA. Thợ lặn hang động người Anh ông John Volanthen tại hang Tham Luang. Nguồn ảnh: TA. Đặc nhiệm hoàng gia Thái Lan cũng tham gia cuộc cứu hộ tưởng chừng như "bất khả thi này". Nguồn ảnh: TA. Không khí nặng nề bên ngoài hang Tham Luang đã bị phá vỡ sau khi thông tin về 13 thành viên và huấn luyện viên của đội bóng Thái Lan đều còn sống sót và đã được tìm thấy ở vị trí cách cửa hang tới 4km. Nguồn ảnh: TA. Tiếp ngay sau đó là nỗ lực tiếp tế và giải cứu mạo hiểm chưa từng có khi từng em nhỏ được đưa ra ngoài bằng cách lặn dù phần lớn những đứa trẻ này đều... không biết bơi. Nguồn ảnh: TA. Tới ngày 8/7, những em nhỏ đầu tiên đã được đưa ra khỏi hang Tham Luang bằng cách lặn qua đoạn đường ngập nước dài hàng km mà các em đã đi vào. Tới ngày 10/7, cuộc giải cứu chính thức kết thúc và thành công tốt đẹp khi không có bất cứ nạn nhân nào thiệt mạng trong quá trình giải cứu. Nguồn ảnh: TA. Trong nỗ lực giải cứu có một không hai này, người duy nhất thiệt mạng là một sĩ quan đặc nhiệm hải quân Hoàng gia Thái Lan Trung uý Smaan Kunan. Hôm 6/7, Smaan đã thiệt mạng trong hang Tham Luang do hết dưỡng khí. Nguồn ảnh: TA. Mời độc giả xem Video: Những khó khăn mà đội giải cứu đã phải vượt qua để tiếp cận các em nhỏ trong hang Tham Luổng. Nguồn: Chinanewsasia.

